ترامب: بوتين يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا

ترامب: بوتين يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن ثقته بأن عملية حل النزاع في أوكرانيا تسير بسلاسة. 17.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال ترامب خلال اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض: "هذا النزاع مستمر منذ فترة طويلة، وأعتقد أننا نحرز تقدما هائلاً في حله، وسنناقش ذلك اليوم".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اجتماعه المقرر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المجر سيكون ثنائيًا، لكن فلاديمير زيلينسكي سيكون على اتصال.وقال ترامب في البيت الأبيض: "من المرجح أن يكون اجتماعًا مزدوجًا، لكن... زيلينسكي سيكون على اتصال".وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الضربات في عمق روسيا بالتصعيد، لكنه قال إنه سيناقش الأمر مع فلاديمير زيلينسكي".وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا.وقال ترامب خلال غداء مع زيلينسكي في البيت الأبيض: "إنه قائد نحبه، نحب فيكتور أوربان، إنها دولة آمنة، لقد أدار بلاده بكفاءة".قال ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض مع زيلينسكي: "آمل ألا يحتاجوا إليها. آمل أن نتمكن من إنهاء الصراع دون القلق بشأن صواريخ توماهوك".وأُجريت محادثة لهاتفية بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب يوم أمس الخميس، وكانت من أطول المحادثات منذ بداية عام 2025. ناقش الرئيسان، من بين أمور أخرى، الصراع في أوكرانيا. وعقب المحادثة، أعلن ترامب عن نيته لقاء الزعيم الروسي في العاصمة المجرية بودابست.

