أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن ثقته بأن عملية حل النزاع في أوكرانيا تسير بسلاسة. 17.10.2025, سبوتنيك عربي
ترامب: بوتين يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا
18:04 GMT 17.10.2025 (تم التحديث: 18:19 GMT 17.10.2025)
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن ثقته بأن عملية حل النزاع في أوكرانيا تسير بسلاسة.
وقال ترامب خلال اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض: "هذا النزاع مستمر منذ فترة طويلة، وأعتقد أننا نحرز تقدما هائلاً في حله، وسنناقش ذلك اليوم".
وكما أشار الرئيس الأمريكي، متحدثا عن احتمالات التوصل إلى تسوية، "كل شيء يسير على ما يرام"، كما أعرب عن ثقته في حل النزاع.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اجتماعه المقرر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المجر سيكون ثنائيًا، لكن فلاديمير زيلينسكي سيكون على اتصال.
وقال ترامب في البيت الأبيض: "من المرجح أن يكون اجتماعًا مزدوجًا، لكن... زيلينسكي سيكون على اتصال".
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الضربات في عمق روسيا بالتصعيد، لكنه قال إنه سيناقش الأمر مع فلاديمير زيلينسكي".
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا.
وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعاطفه مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ووصف المجر بأنها "دولة آمنة"، خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال ترامب خلال غداء مع زيلينسكي في البيت الأبيض: "إنه قائد نحبه، نحب فيكتور أوربان، إنها دولة آمنة، لقد أدار بلاده بكفاءة".
وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه يأمل في إنهاء الصراع الأوكراني دون الحاجة إلى إمداد كييف بصواريخ "توماهوك" الأمريكية.
قال ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض مع زيلينسكي: "آمل ألا يحتاجوا إليها. آمل أن نتمكن من إنهاء الصراع دون القلق بشأن صواريخ توماهوك".
وأُجريت محادثة لهاتفية بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب يوم أمس الخميس، وكانت من أطول المحادثات منذ بداية عام 2025. ناقش الرئيسان، من بين أمور أخرى، الصراع في أوكرانيا. وعقب المحادثة، أعلن ترامب عن نيته لقاء الزعيم الروسي في العاصمة المجرية بودابست.