https://sarabic.ae/20251017/بوتين-وسائل-الإعلام-الغربية-الرائدة-أساءت-استغلال-مكانتها-1106131992.html
بوتين: وسائل الإعلام الغربية الرائدة أساءت استغلال مكانتها
بوتين: وسائل الإعلام الغربية الرائدة أساءت استغلال مكانتها
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في احتفالات الذكرى العشرين لتأسيس قناة "آر تي"، أن وسائل الإعلام الغربية الرائدة أساءت استغلال مكانتها. 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T17:21+0000
2025-10-17T17:21+0000
2025-10-17T17:21+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/01/1104370124_0:76:2834:1670_1920x0_80_0_0_8c02a65fb145345c5e908b6b123e7065.jpg
ورحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمشاركين في احتفالات الذكرى العشرين لتأسيس قناة "آر تي" في مسرح "البولشوي".وأضاف الرئيس "نتذكر كيف أساءت وسائل الإعلام الغربية المشهورة استغلال احتكارها في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين".وأردف قائلا: "ومما يثير الاشمئزاز والغضب استمرار وصف القنوات التلفزيونية الغربية المشهورة للإرهابيين الذين احتجزوا رهائن ودبّروا تفجيرات مميتة في مدننا ومدارسنا ومستشفياتنا بالمتمردين".وقال بوتين في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الـ20 لتأسيس "آر تي": "لقد أصبح المنافسون يحسدونكم، وأحيانًا، أرى، ليسوا حسداً فحسب، بل يخافونكم. وهذه علامة أكيدة على تفوقكم وتصدركم لأجندة الأخبار".واضاف بوتين: من السهل جدًا اتهامكم بالدعاية والتضليل الإعلامي، والتدخل في الشؤون الداخلية، لكنكم لم تفرضوا شيئًا، بل قدمتم ببساطة وجهة نظر بديلة وصادقة. وبذلك، دافعتم، من بين أمور أخرى، عن حق مشاهديكم ومستمعيكم في الاختيار".وقناة "آر تي" هي شبكة تلفزيونية إخبارية روسية دولية. تبثّ القناة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تحت علامتها التجارية "RT"، باللغات الإنجليزية والإسبانية والعربية والألمانية والفرنسية والصربية، بالإضافة إلى قناتين وثائقيتين. رئيسة تحرير "آر تي" هي مارغريتا سيمونيان، ومديرها العام هو أليكسي نيكولوف.
https://sarabic.ae/20251017/بوتين-يجري-محادثة-مع-المشاركين-في-أفلام-وثائقية-أعدتها-قناة-آر-تي-عن-العملية-العسكرية-الخاصة-1106129294.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/01/1104370124_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_b42f338ceeecd7522509ec4b8c79487d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
بوتين: وسائل الإعلام الغربية الرائدة أساءت استغلال مكانتها
ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في احتفالات الذكرى العشرين لتأسيس قناة "آر تي"، أن وسائل الإعلام الغربية الرائدة أساءت استغلال مكانتها.
ورحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمشاركين في احتفالات الذكرى العشرين لتأسيس قناة "آر تي" في مسرح "البولشوي".
وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، رئيسة تحرير قناة "آر تي" التلفزيونية ومجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية مارغريتا سيمونيان، بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لتأسيس القناة، وجميع من عملوا ولا يزالون يعملون فيها.
وأضاف الرئيس "نتذكر كيف أساءت وسائل الإعلام الغربية المشهورة استغلال احتكارها في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين".
وأردف قائلا: "ومما يثير الاشمئزاز والغضب استمرار وصف القنوات التلفزيونية الغربية المشهورة للإرهابيين الذين احتجزوا رهائن ودبّروا تفجيرات مميتة في مدننا ومدارسنا ومستشفياتنا بالمتمردين".
وصرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن خوف المنافسين الإعلاميين من قناة "آر تي" بعد أكبر دليل على تفوقها.
وقال بوتين في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الـ20 لتأسيس "آر تي": "لقد أصبح المنافسون يحسدونكم، وأحيانًا، أرى، ليسوا حسداً فحسب، بل يخافونكم. وهذه علامة أكيدة على تفوقكم وتصدركم لأجندة الأخبار".
واضاف بوتين: من السهل جدًا اتهامكم بالدعاية والتضليل الإعلامي، والتدخل في الشؤون الداخلية، لكنكم لم تفرضوا شيئًا، بل قدمتم ببساطة وجهة نظر بديلة وصادقة. وبذلك، دافعتم، من بين أمور أخرى، عن حق مشاهديكم ومستمعيكم في الاختيار".
وقناة "آر تي" هي شبكة تلفزيونية إخبارية روسية دولية. تبثّ القناة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تحت علامتها التجارية "RT"، باللغات الإنجليزية والإسبانية والعربية والألمانية والفرنسية والصربية، بالإضافة إلى قناتين وثائقيتين. رئيسة تحرير "آر تي" هي مارغريتا سيمونيان، ومديرها العام هو أليكسي نيكولوف.