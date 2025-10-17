بوتين: وسائل الإعلام الغربية الرائدة أساءت استغلال مكانتها

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بقصف خان يونس، تحركات دولية لتشكيل "قوة استقرار" في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
بوتين: وسائل الإعلام الغربية الرائدة أساءت استغلال مكانتها
ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في احتفالات الذكرى العشرين لتأسيس قناة "آر تي"، أن وسائل الإعلام الغربية الرائدة أساءت استغلال مكانتها.
ورحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمشاركين في احتفالات الذكرى العشرين لتأسيس قناة "آر تي" في مسرح "البولشوي".وأضاف الرئيس "نتذكر كيف أساءت وسائل الإعلام الغربية المشهورة استغلال احتكارها في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين".وأردف قائلا: "ومما يثير الاشمئزاز والغضب استمرار وصف القنوات التلفزيونية الغربية المشهورة للإرهابيين الذين احتجزوا رهائن ودبّروا تفجيرات مميتة في مدننا ومدارسنا ومستشفياتنا بالمتمردين".وقال بوتين في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الـ20 لتأسيس "آر تي": "لقد أصبح المنافسون يحسدونكم، وأحيانًا، أرى، ليسوا حسداً فحسب، بل يخافونكم. وهذه علامة أكيدة على تفوقكم وتصدركم لأجندة الأخبار".واضاف بوتين: من السهل جدًا اتهامكم بالدعاية والتضليل الإعلامي، والتدخل في الشؤون الداخلية، لكنكم لم تفرضوا شيئًا، بل قدمتم ببساطة وجهة نظر بديلة وصادقة. وبذلك، دافعتم، من بين أمور أخرى، عن حق مشاهديكم ومستمعيكم في الاختيار".وقناة "آر تي" هي شبكة تلفزيونية إخبارية روسية دولية. تبثّ القناة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تحت علامتها التجارية "RT"، باللغات الإنجليزية والإسبانية والعربية والألمانية والفرنسية والصربية، بالإضافة إلى قناتين وثائقيتين. رئيسة تحرير "آر تي" هي مارغريتا سيمونيان، ومديرها العام هو أليكسي نيكولوف.
ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في احتفالات الذكرى العشرين لتأسيس قناة "آر تي"، أن وسائل الإعلام الغربية الرائدة أساءت استغلال مكانتها.
ورحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمشاركين في احتفالات الذكرى العشرين لتأسيس قناة "آر تي" في مسرح "البولشوي".

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، رئيسة تحرير قناة "آر تي" التلفزيونية ومجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية مارغريتا سيمونيان، بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لتأسيس القناة، وجميع من عملوا ولا يزالون يعملون فيها.

وأضاف الرئيس "نتذكر كيف أساءت وسائل الإعلام الغربية المشهورة استغلال احتكارها في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين".
بوتين لإعلاميي قناة "آر تي": صوت الحقيقة سلاح سري عالي الدقة وعابر للقارات
16:23 GMT
وأردف قائلا: "ومما يثير الاشمئزاز والغضب استمرار وصف القنوات التلفزيونية الغربية المشهورة للإرهابيين الذين احتجزوا رهائن ودبّروا تفجيرات مميتة في مدننا ومدارسنا ومستشفياتنا بالمتمردين".
وصرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن خوف المنافسين الإعلاميين من قناة "آر تي" بعد أكبر دليل على تفوقها.
وقال بوتين في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الـ20 لتأسيس "آر تي": "لقد أصبح المنافسون يحسدونكم، وأحيانًا، أرى، ليسوا حسداً فحسب، بل يخافونكم. وهذه علامة أكيدة على تفوقكم وتصدركم لأجندة الأخبار".
واضاف بوتين: من السهل جدًا اتهامكم بالدعاية والتضليل الإعلامي، والتدخل في الشؤون الداخلية، لكنكم لم تفرضوا شيئًا، بل قدمتم ببساطة وجهة نظر بديلة وصادقة. وبذلك، دافعتم، من بين أمور أخرى، عن حق مشاهديكم ومستمعيكم في الاختيار".
وقناة "آر تي" هي شبكة تلفزيونية إخبارية روسية دولية. تبثّ القناة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تحت علامتها التجارية "RT"، باللغات الإنجليزية والإسبانية والعربية والألمانية والفرنسية والصربية، بالإضافة إلى قناتين وثائقيتين. رئيسة تحرير "آر تي" هي مارغريتا سيمونيان، ومديرها العام هو أليكسي نيكولوف.
