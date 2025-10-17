https://sarabic.ae/20251017/بوتين-وسائل-الإعلام-الغربية-الرائدة-أساءت-استغلال-مكانتها-1106131992.html

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في احتفالات الذكرى العشرين لتأسيس قناة "آر تي"، أن وسائل الإعلام الغربية الرائدة أساءت استغلال مكانتها. 17.10.2025, سبوتنيك عربي

روسيا

العالم

ورحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمشاركين في احتفالات الذكرى العشرين لتأسيس قناة "آر تي" في مسرح "البولشوي".وأضاف الرئيس "نتذكر كيف أساءت وسائل الإعلام الغربية المشهورة استغلال احتكارها في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين".وأردف قائلا: "ومما يثير الاشمئزاز والغضب استمرار وصف القنوات التلفزيونية الغربية المشهورة للإرهابيين الذين احتجزوا رهائن ودبّروا تفجيرات مميتة في مدننا ومدارسنا ومستشفياتنا بالمتمردين".وقال بوتين في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الـ20 لتأسيس "آر تي": "لقد أصبح المنافسون يحسدونكم، وأحيانًا، أرى، ليسوا حسداً فحسب، بل يخافونكم. وهذه علامة أكيدة على تفوقكم وتصدركم لأجندة الأخبار".واضاف بوتين: من السهل جدًا اتهامكم بالدعاية والتضليل الإعلامي، والتدخل في الشؤون الداخلية، لكنكم لم تفرضوا شيئًا، بل قدمتم ببساطة وجهة نظر بديلة وصادقة. وبذلك، دافعتم، من بين أمور أخرى، عن حق مشاهديكم ومستمعيكم في الاختيار".وقناة "آر تي" هي شبكة تلفزيونية إخبارية روسية دولية. تبثّ القناة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تحت علامتها التجارية "RT"، باللغات الإنجليزية والإسبانية والعربية والألمانية والفرنسية والصربية، بالإضافة إلى قناتين وثائقيتين. رئيسة تحرير "آر تي" هي مارغريتا سيمونيان، ومديرها العام هو أليكسي نيكولوف.

