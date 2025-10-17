عربي
بوتين لإعلاميي قناة "آر تي": صوت الحقيقة سلاح سري عالي الدقة عابر للقارات
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بقصف خان يونس، تحركات دولية لتشكيل "قوة استقرار" في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251017/بوتين-يجري-محادثة-مع-المشاركين-في-أفلام-وثائقية-أعدتها-قناة-آر-تي-عن-العملية-العسكرية-الخاصة-1106129294.html
بوتين لإعلاميي قناة "آر تي": صوت الحقيقة سلاح سري عالي الدقة عابر للقارات
بوتين لإعلاميي قناة "آر تي": صوت الحقيقة سلاح سري عالي الدقة عابر للقارات
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في احتفالات الذكرى العشرين لتأسيس قناة "آر تي"، أن صوت الحقيقة سلاح سري عالي الدقة عابر للقارات. 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T16:23+0000
2025-10-17T16:49+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105836132_0:122:3207:1926_1920x0_80_0_0_c4472eb4eb49641b0bacda1206d0b1d4.jpg
ورحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمشاركين في احتفالات الذكرى العشرين لتأسيس قناة "آر تي" في مسرح البولشوي.وقال بوتين خلال كلمته بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس القناة: "سيداتي وسادتي، زملائي وأصدقائي، يسرني جدًا أن أرحب بكم في هذه القاعة الرائعة لمسرح البولشوي بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس قناة روسيا اليوم".ووفقا للرئيس الروسي، فإن " وسائل الإعلام الغربية الرائدة أساءت في السابق استغلال احتكارها".وأكد بوتين على أن "سيادة روسيا، التي ستناضل من أجلها دائمًا، تعتمد على قدرتها على نقل معلومات موضوعية وغير متحيزة إلى الشعب".كما أشار الرئيس الروسي إلى أن "هناك الآن طلب على الأخبار التي تختلف عن الدعاية الغربية القاسية".وتابع بوتين: النخب الحاكمة في الغرب أظهرت ألوانها الحقيقية عندما أعلنت قناة "آر تي" عن قوتها الكاملة.ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن "خوف المنافسين من قناة "آر تي" هو أول علامة على أنها متقدمة بخطوة".وأكد الرئيس الروسي على أنه "سيتم القضاء على عقبة حرية المعلومات المتمثلة في الاحتكار الغربي".وقال بوتين في خطابه بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس "آر تي": "أشكر فريقكم النشيط والمبدع والمتلاحم على احترافيته العالية وتفانيه في عمله وواجبه. على دفاعكم الشجاع والمخلص والمثابر عن الحقيقة في الفضاء الإعلامي العالمي".وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن منافسي قناة "آر تي" في الدول الأخرى لم يحسدوها فحسب، بل أصبحوا أيضًا خائفين منها. وقال بوتين في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس القناة: "كنتم تكتسبون شعبية ونفوذًا بسرعة، ونتيجة لذلك، أصبح منافسوكم يحسدونكم، وأحيانًا، في رأيي، ليسوا حسودين فحسب، بل خائفين أيضًا".وأشار الرئيس الروسي إلى أن "مقاتلو الخطوط الأمامية في القوات الخاصة الروسية وموظفو قناة "آر تي" هم أشخاص شجعان وأبطال يقاتلون من أجل قناعاتهم".ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صوت الحقيقة بأنه سلاح سري عالي الدقة عابر للقارات.وتابع بوتين قائلا: قناة "آر تي" واجهت مهمة صعبة في بناء عملها والوصول به إلى مستوى نوعي جديد وقد نجحت بل وتفوقت في ذلك.وقال بوتين خلال خطابه بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس "آر تي" اليوم: "حتى ممثلي النخب الغربية أنفسهم يُقرّون بأن جمهور قناة روسيا اليوم أكبر من جمهور قنواتهم التلفزيونية".وقناة "آر تي" هي شبكة روسية دولية للأخبار وتلفزيونية، وتبث ثماني قنوات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع: باللغات الإنجليزية والإسبانية والعربية والألمانية والفرنسية والصربية، بالإضافة إلى قناتين وثائقيتين. رئيسة تحرير "آر تي هي مارغريتا سيمونيان، ومديرها العام هو أليكسي نيكولوف.
https://sarabic.ae/20251017/خبير-اختيار-بودابست-لعقد-قمة-روسية-أمريكية-صفعة-لزيلينسكي-1106122434.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بوتين يجري محادثة مع المشاركين في أفلام وثائقية أعدتها قناة "آر تي" عن العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يجتمع مع المشاركين في الأفلام الوثائقية، التي أعدتها قناة "آر تي" الروسية، حول العملية العسكرية الخاصة من أجل إجراء محادثة معهم بمناسبة الذكرى الـ20 لتأسيس القناة
2025-10-17T16:23+0000
true
PT7M51S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105836132_239:0:2968:2047_1920x0_80_0_0_33b749781d2e0ace58b781f1ff05da4a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين

بوتين لإعلاميي قناة "آر تي": صوت الحقيقة سلاح سري عالي الدقة عابر للقارات

16:23 GMT 17.10.2025 (تم التحديث: 16:49 GMT 17.10.2025)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في احتفالات الذكرى العشرين لتأسيس قناة "آر تي"، أن صوت الحقيقة سلاح سري عالي الدقة عابر للقارات.
ورحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمشاركين في احتفالات الذكرى العشرين لتأسيس قناة "آر تي" في مسرح البولشوي.
وقال بوتين خلال كلمته بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس القناة: "سيداتي وسادتي، زملائي وأصدقائي، يسرني جدًا أن أرحب بكم في هذه القاعة الرائعة لمسرح البولشوي بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس قناة روسيا اليوم".
© Ruptly
ووفقا للرئيس الروسي، فإن " وسائل الإعلام الغربية الرائدة أساءت في السابق استغلال احتكارها".
وأكد بوتين على أن "سيادة روسيا، التي ستناضل من أجلها دائمًا، تعتمد على قدرتها على نقل معلومات موضوعية وغير متحيزة إلى الشعب".
كما أشار الرئيس الروسي إلى أن "هناك الآن طلب على الأخبار التي تختلف عن الدعاية الغربية القاسية".
وتابع بوتين: النخب الحاكمة في الغرب أظهرت ألوانها الحقيقية عندما أعلنت قناة "آر تي" عن قوتها الكاملة.
ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن "خوف المنافسين من قناة "آر تي" هو أول علامة على أنها متقدمة بخطوة".
وأكد الرئيس الروسي على أنه "سيتم القضاء على عقبة حرية المعلومات المتمثلة في الاحتكار الغربي".

وشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طاقم قناة آر تي التلفزيونية على دفاعهم الدؤوب عن الحقيقة.

وقال بوتين في خطابه بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس "آر تي": "أشكر فريقكم النشيط والمبدع والمتلاحم على احترافيته العالية وتفانيه في عمله وواجبه. على دفاعكم الشجاع والمخلص والمثابر عن الحقيقة في الفضاء الإعلامي العالمي".
وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن منافسي قناة "آر تي" في الدول الأخرى لم يحسدوها فحسب، بل أصبحوا أيضًا خائفين منها.
وقال بوتين في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس القناة: "كنتم تكتسبون شعبية ونفوذًا بسرعة، ونتيجة لذلك، أصبح منافسوكم يحسدونكم، وأحيانًا، في رأيي، ليسوا حسودين فحسب، بل خائفين أيضًا".
وأشار الرئيس الروسي إلى أن "مقاتلو الخطوط الأمامية في القوات الخاصة الروسية وموظفو قناة "آر تي" هم أشخاص شجعان وأبطال يقاتلون من أجل قناعاتهم".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير: اختيار بودابست لعقد قمة روسية-أمريكية صفعة لزيلينسكي
12:52 GMT
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صوت الحقيقة بأنه سلاح سري عالي الدقة عابر للقارات.
وتابع بوتين قائلا: قناة "آر تي" واجهت مهمة صعبة في بناء عملها والوصول به إلى مستوى نوعي جديد وقد نجحت بل وتفوقت في ذلك.
وصرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن ممثلي النخب الغربية يقرون بأن جمهور قناة "آر تي" أكبر من جمهور قنواتهم التلفزيونية.
وقال بوتين خلال خطابه بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس "آر تي" اليوم: "حتى ممثلي النخب الغربية أنفسهم يُقرّون بأن جمهور قناة روسيا اليوم أكبر من جمهور قنواتهم التلفزيونية".
وقناة "آر تي" هي شبكة روسية دولية للأخبار وتلفزيونية، وتبث ثماني قنوات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع: باللغات الإنجليزية والإسبانية والعربية والألمانية والفرنسية والصربية، بالإضافة إلى قناتين وثائقيتين. رئيسة تحرير "آر تي هي مارغريتا سيمونيان، ومديرها العام هو أليكسي نيكولوف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала