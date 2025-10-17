https://sarabic.ae/20251017/بوتين-يجري-محادثة-مع-المشاركين-في-أفلام-وثائقية-أعدتها-قناة-آر-تي-عن-العملية-العسكرية-الخاصة-1106129294.html

بوتين لإعلاميي قناة "آر تي": صوت الحقيقة سلاح سري عالي الدقة عابر للقارات

بوتين لإعلاميي قناة "آر تي": صوت الحقيقة سلاح سري عالي الدقة عابر للقارات

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في احتفالات الذكرى العشرين لتأسيس قناة "آر تي"، أن صوت الحقيقة سلاح سري عالي الدقة عابر للقارات. 17.10.2025, سبوتنيك عربي

ورحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمشاركين في احتفالات الذكرى العشرين لتأسيس قناة "آر تي" في مسرح البولشوي.وقال بوتين خلال كلمته بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس القناة: "سيداتي وسادتي، زملائي وأصدقائي، يسرني جدًا أن أرحب بكم في هذه القاعة الرائعة لمسرح البولشوي بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس قناة روسيا اليوم".ووفقا للرئيس الروسي، فإن " وسائل الإعلام الغربية الرائدة أساءت في السابق استغلال احتكارها".وأكد بوتين على أن "سيادة روسيا، التي ستناضل من أجلها دائمًا، تعتمد على قدرتها على نقل معلومات موضوعية وغير متحيزة إلى الشعب".كما أشار الرئيس الروسي إلى أن "هناك الآن طلب على الأخبار التي تختلف عن الدعاية الغربية القاسية".وتابع بوتين: النخب الحاكمة في الغرب أظهرت ألوانها الحقيقية عندما أعلنت قناة "آر تي" عن قوتها الكاملة.ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن "خوف المنافسين من قناة "آر تي" هو أول علامة على أنها متقدمة بخطوة".وأكد الرئيس الروسي على أنه "سيتم القضاء على عقبة حرية المعلومات المتمثلة في الاحتكار الغربي".وقال بوتين في خطابه بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس "آر تي": "أشكر فريقكم النشيط والمبدع والمتلاحم على احترافيته العالية وتفانيه في عمله وواجبه. على دفاعكم الشجاع والمخلص والمثابر عن الحقيقة في الفضاء الإعلامي العالمي".وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن منافسي قناة "آر تي" في الدول الأخرى لم يحسدوها فحسب، بل أصبحوا أيضًا خائفين منها. وقال بوتين في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس القناة: "كنتم تكتسبون شعبية ونفوذًا بسرعة، ونتيجة لذلك، أصبح منافسوكم يحسدونكم، وأحيانًا، في رأيي، ليسوا حسودين فحسب، بل خائفين أيضًا".وأشار الرئيس الروسي إلى أن "مقاتلو الخطوط الأمامية في القوات الخاصة الروسية وموظفو قناة "آر تي" هم أشخاص شجعان وأبطال يقاتلون من أجل قناعاتهم".ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صوت الحقيقة بأنه سلاح سري عالي الدقة عابر للقارات.وتابع بوتين قائلا: قناة "آر تي" واجهت مهمة صعبة في بناء عملها والوصول به إلى مستوى نوعي جديد وقد نجحت بل وتفوقت في ذلك.وقال بوتين خلال خطابه بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس "آر تي" اليوم: "حتى ممثلي النخب الغربية أنفسهم يُقرّون بأن جمهور قناة روسيا اليوم أكبر من جمهور قنواتهم التلفزيونية".وقناة "آر تي" هي شبكة روسية دولية للأخبار وتلفزيونية، وتبث ثماني قنوات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع: باللغات الإنجليزية والإسبانية والعربية والألمانية والفرنسية والصربية، بالإضافة إلى قناتين وثائقيتين. رئيسة تحرير "آر تي هي مارغريتا سيمونيان، ومديرها العام هو أليكسي نيكولوف.

