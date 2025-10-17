خبير: اختيار بودابست لعقد قمة روسية-أمريكية صفعة لزيلينسكي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251017/خبير-اختيار-بودابست-لعقد-قمة-روسية-أمريكية-صفعة-لزيلينسكي-1106122434.html
خبير: اختيار بودابست لعقد قمة روسية-أمريكية صفعة لزيلينسكي
خبير: اختيار بودابست لعقد قمة روسية-أمريكية صفعة لزيلينسكي
سبوتنيك عربي
ذكر الخبير السياسي المجري وعضو نادي "فالداي" للحوار، غابور شتير، أن "اختيار بودابست كمكان للقمة الروسية الأمريكية، بمثابة صفعة قوية لفلاديمير زيلينسكي، وللتيار... 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T12:52+0000
2025-10-17T12:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103800547_0:0:2884:1623_1920x0_80_0_0_2f79e8b6c8d82848f13fc046f0a317e4.jpg
وقال شتير لوكالة "سبوتنيك"، إن "قرار عقد الاجتماع في بودابست، يعد صفعة للمعارضة المجرية وبروكسل وزيلينسكي. جميعهم يريدون إقالة أوربان، وهنا يتعزز موقف أوربان بوضوح".وأشار الخبير السياسي المجري إلى أنه "قد تتحقق خطوة للأمام إذا استمرت عملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا، بجدية بعد اجتماع بودابست".وأجريت المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، وكانت من أطول المكالمات الهاتفية منذ بداية عام 2025، إذ ناقش الرئيسان، من بين أمور أخرى، الصراع في أوكرانيا. وعقب المكالمة، أعلن ترامب أنه يعتزم لقاء الرئيس بوتين، في العاصمة المجرية بودابست.
https://sarabic.ae/20251017/بوتين-يطلع-أوربان-على-المحاور-الرئيسية-لمحادثته-مع-ترامب--الكرملين-1106117288.html
الولايات المتحدة الأمريكية
تابعنا عبر
ذكر الخبير السياسي المجري وعضو نادي "فالداي" للحوار، غابور شتير، أن "اختيار بودابست كمكان للقمة الروسية الأمريكية، بمثابة صفعة قوية لفلاديمير زيلينسكي، وللتيار الأوروبي السائد وللمعارضة المجرية، إذ تسعى جميع هذه القوى إلى تغيير السلطة في المجر، وستعزز القمة المقبلة بلا شك موقف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان".
وقال شتير لوكالة "سبوتنيك"، إن "قرار عقد الاجتماع في بودابست، يعد صفعة للمعارضة المجرية وبروكسل وزيلينسكي. جميعهم يريدون إقالة أوربان، وهنا يتعزز موقف أوربان بوضوح".

ووفقا له، سيحاول زيلينسكي، كعادته، المشاركة بطريقة ما في عملية التفاوض، لكن دعوته لحضور اجتماع بودابست "غير واقعية".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجتمع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
بوتين يطلع أوربان على المحاور الرئيسية لمحادثته مع ترامب- الكرملين
11:00 GMT
وأشار الخبير السياسي المجري إلى أنه "قد تتحقق خطوة للأمام إذا استمرت عملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا، بجدية بعد اجتماع بودابست".

وأضاف شتير أيضًا أن "التيار الرئيسي في أوروبا سيغير نهجه تجاه الصراع في أوكرانيا، لأنه على الرغم من موقفه المؤيد للحرب، لا يمكنه تجاهل عملية التسوية الجارية".

وأجريت المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، وكانت من أطول المكالمات الهاتفية منذ بداية عام 2025، إذ ناقش الرئيسان، من بين أمور أخرى، الصراع في أوكرانيا. وعقب المكالمة، أعلن ترامب أنه يعتزم لقاء الرئيس بوتين، في العاصمة المجرية بودابست.
