الكرملين: القوات الروسية سترد بقوة على محاولات كييف شن هجمات في عمق روسيا - عاجل
09:21 GMT 26.10.2025 (تم التحديث: 09:31 GMT 26.10.2025)
أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الروسية سترد بقوة على محاولات كييف شن هجمات في عمق روسيا، مشيرا إلى أن كلمات الرئيس الروسي بشأن هذا كانت واضحة تماما.
وقال بيسكوف: "كلام الرئيس بوتين حول الرد الصاعق على محاولات توجيه ضربات إلى العمق الروسي واضح تمامًا".
وفي وقت سابق، حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من أنه في حال توجيه ضربات لروسيا بصواريخ "توماهوك"، فسيكون الرد حاسما "إن لم يكن ساحقا"، وأضاف أن "هذه محاولة للتصعيد، لكن إذا استخدمت هذه الأسلحة ضد الأراضي الروسية.. فليفكروا في الأمر".