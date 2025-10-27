https://sarabic.ae/20251027/ترامب-عن-تجربة-صاروخ-بوريفيستنيك-الروسي-إنهم-لا-يلعبون-معنا-ونحن-لا-نلعب-معهم-1106427797.html
ترامب عن تجربة صاروخ "بوريفيستنيك" الروسي: لا يلعبون معنا ونحن لا نلعب معهم
سبوتنيك عربي
ردًا على سؤال حول نجاح روسيا في اختبار صاروخ "بوريفيستنيك"، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "روسيا والولايات المتحدة، لا تلعبان مع بعضهما بعضا". 27.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-27T06:49+0000
2025-10-27T06:49+0000
2025-10-27T07:35+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_ffedff5d4e7052e2cc6a30beec775800.jpg
06:49 GMT 27.10.2025 (تم التحديث: 07:35 GMT 27.10.2025)
وقال ترامب للصحفيين على متن طائرته: "إنهم لا يلعبون معنا، ونحن لا نلعب معهم".
وعندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان يفكر في فرض عقوبات إضافية ضد روسيا، أجاب ترامب: "ستعرفون".
وأجاب ترامب على سؤال صحفي آخر حول "ما إذا كان ينبغي للاتحاد الأوروبي استخدام الأصول الروسية لدفع تكاليف المساعدات العسكرية لأوكرانيا"، قائلًا: "عليكم سؤال الاتحاد الأوروبي. لستُ معنيًا بذلك".
وأضاف: "لقد حسمت ثماني حروب، والحرب التاسعة آتية. أعتقد أنها ستكون الصراع بين روسيا وأوكرانيا".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأحد، انتهاء التجارب على صاروخ "بوريفيستنيك"، الذي يعمل بمحرك نووي، موجّهًا القوات الروسية لتحديد الطرق الممكنة لاستخدامه.
وقال بوتين خلال اجتماع مع قيادة مجموعة القوات المشتركة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا: "هذا الأسبوع، أجرت القوات المسلحة الروسية مناورات للقوات الهجومية الاستراتيجية، حيث قامت خلالها بعمليات إطلاق تدريبية قتالية لجميع مكونات القوات النووية الاستراتيجية الروسية، بالإضافة إلى اختبار أسلحة متطورة".
وأوضح أن صواريخ "بوريفيستنيك" المجنحة التي تعمل بالطاقة النووية هي منتج فريد من نوعه لا يمتلكه أحد آخر في العالم.
وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة، جمد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع" ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي بلغت نحو 300 مليار يورو. ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو من هذا المبلغ في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى "يوروكلير" البلجيكية، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.
ردًا على تجميد الأصول، فرضت روسيا قيودها الخاصة
: تُجمع أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة وإيراداتها في حسابات خاصة من الفئة "ج". ولا يجوز سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.