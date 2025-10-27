ترامب عن تجربة صاروخ "بوريفيستنيك" الروسي: لا يلعبون معنا ونحن لا نلعب معهم

عربي
لافروف يجري محادثات مع وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية في موسكو - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
طهران ترفض مفاوضات الاتفاق النووري.. وأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعدات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251027/ترامب-عن-تجربة-صاروخ-بوريفيستنيك-الروسي-إنهم-لا-يلعبون-معنا-ونحن-لا-نلعب-معهم-1106427797.html
ترامب عن تجربة صاروخ "بوريفيستنيك" الروسي: لا يلعبون معنا ونحن لا نلعب معهم
ترامب عن تجربة صاروخ "بوريفيستنيك" الروسي: لا يلعبون معنا ونحن لا نلعب معهم
سبوتنيك عربي
ردًا على سؤال حول نجاح روسيا في اختبار صاروخ "بوريفيستنيك"، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "روسيا والولايات المتحدة، لا تلعبان مع بعضهما بعضا". 27.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-27T06:49+0000
2025-10-27T07:35+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_ffedff5d4e7052e2cc6a30beec775800.jpg
وقال ترامب للصحفيين على متن طائرته: "إنهم لا يلعبون معنا، ونحن لا نلعب معهم".وأجاب ترامب على سؤال صحفي آخر حول "ما إذا كان ينبغي للاتحاد الأوروبي استخدام الأصول الروسية لدفع تكاليف المساعدات العسكرية لأوكرانيا"، قائلًا: "عليكم سؤال الاتحاد الأوروبي. لستُ معنيًا بذلك".وأضاف: "لقد حسمت ثماني حروب، والحرب التاسعة آتية. أعتقد أنها ستكون الصراع بين روسيا وأوكرانيا".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأحد، انتهاء التجارب على صاروخ "بوريفيستنيك"، الذي يعمل بمحرك نووي، موجّهًا القوات الروسية لتحديد الطرق الممكنة لاستخدامه.وأوضح أن صواريخ "بوريفيستنيك" المجنحة التي تعمل بالطاقة النووية هي منتج فريد من نوعه لا يمتلكه أحد آخر في العالم.وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة، جمد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع" ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي بلغت نحو 300 مليار يورو. ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو من هذا المبلغ في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى "يوروكلير" البلجيكية، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.ردًا على تجميد الأصول، فرضت روسيا قيودها الخاصة: تُجمع أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة وإيراداتها في حسابات خاصة من الفئة "ج". ولا يجوز سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.
https://sarabic.ae/20251026/بوتين-قوات-الردع-النووي-الروسية-في-أعلى-مستوى-وتتفوق-على-الدول-النووية-الأخرى---عاجل---1106398758.html
https://sarabic.ae/20251021/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يريد-استخدام-الأصول-الروسية-المجمدة-كقرض-لكييف-1106226897.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_111:0:1883:1329_1920x0_80_0_0_84f290d8f6de14ae79e1a8034b511568.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب عن تجربة صاروخ "بوريفيستنيك" الروسي: لا يلعبون معنا ونحن لا نلعب معهم

06:49 GMT 27.10.2025 (تم التحديث: 07:35 GMT 27.10.2025)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
ردًا على سؤال حول نجاح روسيا في اختبار صاروخ "بوريفيستنيك"، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "روسيا والولايات المتحدة، لا تلعبان مع بعضهما بعضا".
وقال ترامب للصحفيين على متن طائرته: "إنهم لا يلعبون معنا، ونحن لا نلعب معهم".

وعندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان يفكر في فرض عقوبات إضافية ضد روسيا، أجاب ترامب: "ستعرفون".

وأجاب ترامب على سؤال صحفي آخر حول "ما إذا كان ينبغي للاتحاد الأوروبي استخدام الأصول الروسية لدفع تكاليف المساعدات العسكرية لأوكرانيا"، قائلًا: "عليكم سؤال الاتحاد الأوروبي. لستُ معنيًا بذلك".
وأضاف: "لقد حسمت ثماني حروب، والحرب التاسعة آتية. أعتقد أنها ستكون الصراع بين روسيا وأوكرانيا".
الروسي فلاديمير بوتين، في حفل رفع العلم فوق الغواصة الصاروخية التي تعمل بالطاقة النووية كنياز بوزارسكي في مقاطعة أرخانجيلسك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: قوات الردع النووي الروسية في أعلى مستوى وتتفوق على الدول النووية الأخرى
أمس, 06:19 GMT
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأحد، انتهاء التجارب على صاروخ "بوريفيستنيك"، الذي يعمل بمحرك نووي، موجّهًا القوات الروسية لتحديد الطرق الممكنة لاستخدامه.

وقال بوتين خلال اجتماع مع قيادة مجموعة القوات المشتركة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا: "هذا الأسبوع، أجرت القوات المسلحة الروسية مناورات للقوات الهجومية الاستراتيجية، حيث قامت خلالها بعمليات إطلاق تدريبية قتالية لجميع مكونات القوات النووية الاستراتيجية الروسية، بالإضافة إلى اختبار أسلحة متطورة".

وأوضح أن صواريخ "بوريفيستنيك" المجنحة التي تعمل بالطاقة النووية هي منتج فريد من نوعه لا يمتلكه أحد آخر في العالم.
الروبل والدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
إعلام: الاتحاد الأوروبي يريد استخدام الأصول الروسية المجمدة كقرض لكييف
21 أكتوبر, 04:29 GMT
وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة، جمد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع" ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي بلغت نحو 300 مليار يورو. ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو من هذا المبلغ في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى "يوروكلير" البلجيكية، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.
ردًا على تجميد الأصول، فرضت روسيا قيودها الخاصة: تُجمع أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة وإيراداتها في حسابات خاصة من الفئة "ج". ولا يجوز سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала