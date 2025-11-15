https://sarabic.ae/20251115/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-يابلوكوفو-في-مقاطعة-زابوروجيه--الدفاع-الروسية-1107132459.html

القوات الروسية تحرر بلدة يابلوكوفو في مقاطعة زابوروجيه- الدفاع الروسية

القوات الروسية تحرر بلدة يابلوكوفو في مقاطعة زابوروجيه- الدفاع الروسية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية حررت بلدة يابلوكوفو في مقاطعة زابوروجيه. 15.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-15T09:11+0000

2025-11-15T09:11+0000

2025-11-15T09:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090809667_0:155:3090:1893_1920x0_80_0_0_b942358ed2ae81b8e73a938c1158e593.jpg

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للأعمال النشطة، حررت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بلدة يابلوكوفو في مقاطعة زابوروجيه".وبحسب الدفاع الروسية، فإنه "وخلال اليوم الماضي، تم إيقاف هجومين مضادين من قبل وحدات من اللواء الميكانيكي 143 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول من الحرس الوطني في مناطق كوتكوفكا وبيتروفكا بمقاطعة خاركوف، من أجل فك حصار وحدات العدو المحاصرة".وتابع بيان الدفاع الروسية: "استمرت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، في التقدم إلى عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك".وأشار إلى أن "️القوات الروسية بدأت عملية تطهير بلدة روفنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية"، وأكد أنه "تم صد 7 هجمات شنتها وحدات من اللواء الميكانيكي 32 وفوج الهجوم 425 "سكالا" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية من منطقة غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، من أجل فك الحصار عن مجموعة لقوات العدو".وأضاف بيان الدفاع الروسية: "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 210 عسكريين، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى تدمير محطة حرب إلكترونية، وتم تدمير 3 مستودعات للذخيرة ومستودعين للمواد".وتابع البيان: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، الوضع على طول خط المواجهة، واستُهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 230 جنديا، ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية و3 مستودعات للذخيرة".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 4 قنابل جوية موجهة، و247 مسيرة أوكرانية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود

https://sarabic.ae/20251115/جنود-من-القوات-المسلحة-الأوكرانية-يستسلمون-بشكل-جماعي-في-خاركوف--الأمن-الروسي-1107130216.html

https://sarabic.ae/20251103/القوات-الروسية-تستهدف-بصواريخ-كينجال-مؤسسات-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني--وزارة-الدفاع-1106678301.html

https://sarabic.ae/20251102/القوات-الروسية-تحبط-محاولات-أوكرانية-لفك-الحصار-عن-قواتها-في--كراسنوأرميسك---الدفاع-الروسية-1106656180.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا