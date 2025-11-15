القوات الروسية تحرر بلدة يابلوكوفو في مقاطعة زابوروجيه- الدفاع الروسية

عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة

انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للأعمال النشطة، حررت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بلدة يابلوكوفو في مقاطعة زابوروجيه".وبحسب الدفاع الروسية، فإنه "وخلال اليوم الماضي، تم إيقاف هجومين مضادين من قبل وحدات من اللواء الميكانيكي 143 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول من الحرس الوطني في مناطق كوتكوفكا وبيتروفكا بمقاطعة خاركوف، من أجل فك حصار وحدات العدو المحاصرة".وتابع بيان الدفاع الروسية: "استمرت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، في التقدم إلى عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك".وأشار إلى أن "️القوات الروسية بدأت عملية تطهير بلدة روفنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية"، وأكد أنه "تم صد 7 هجمات شنتها وحدات من اللواء الميكانيكي 32 وفوج الهجوم 425 "سكالا" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية من منطقة غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، من أجل فك الحصار عن مجموعة لقوات العدو".وأضاف بيان الدفاع الروسية: "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 210 عسكريين، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى تدمير محطة حرب إلكترونية، وتم تدمير 3 مستودعات للذخيرة ومستودعين للمواد".وتابع البيان: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، الوضع على طول خط المواجهة، واستُهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 230 جنديا، ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية و3 مستودعات للذخيرة".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 4 قنابل جوية موجهة، و247 مسيرة أوكرانية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
روسيا
روسيا

القوات الروسية تحرر بلدة يابلوكوفو في مقاطعة زابوروجيه- الدفاع الروسية

09:11 GMT 15.11.2025 (تم التحديث: 09:44 GMT 15.11.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية حررت بلدة يابلوكوفو في مقاطعة زابوروجيه.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للأعمال النشطة، حررت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بلدة يابلوكوفو في مقاطعة زابوروجيه".

وأشارت الوزارة إلى أنه "في كوبيانسك بمقاطعة خاركوف، تواصل مفارز هجومية من الجيش السادس استهداف وتدمير مجموعة العدو المحاصرة".

وبحسب الدفاع الروسية، فإنه "وخلال اليوم الماضي، تم إيقاف هجومين مضادين من قبل وحدات من اللواء الميكانيكي 143 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول من الحرس الوطني في مناطق كوتكوفكا وبيتروفكا بمقاطعة خاركوف، من أجل فك حصار وحدات العدو المحاصرة".
أسرى أوكران في أيدي القوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جنود من القوات المسلحة الأوكرانية يستسلمون بشكل جماعي في خاركوف- الأمن الروسي
06:56 GMT
وتابع بيان الدفاع الروسية: "استمرت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، في التقدم إلى عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك".

ووفقا للبيان، في كراسنوأرميسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل المجموعات الهجومية للجيش الثاني استهداف وتدمير تشكيلات العدو المحاصرة في الجزء الغربي من المدينة، والأحياء الشمالية الغربية والشرقية من المنطقة الوسطى، وكذلك في المنطقة الصناعية الغربية.

وأشار إلى أن "️القوات الروسية بدأت عملية تطهير بلدة روفنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية"، وأكد أنه "تم صد 7 هجمات شنتها وحدات من اللواء الميكانيكي 32 وفوج الهجوم 425 "سكالا" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية من منطقة غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، من أجل فك الحصار عن مجموعة لقوات العدو".

ونوّه إلى أنه "وفي قرية ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل وحدات من الجيش 51، العمليات الهجومية النشطة في منطقة فوستوشني، وكذلك في الجزء الجنوبي من المدينة، وقد اقتربت من منطقة زابادني".

وأضاف بيان الدفاع الروسية: "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 210 عسكريين، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى تدمير محطة حرب إلكترونية، وتم تدمير 3 مستودعات للذخيرة ومستودعين للمواد".
إطلاق صاروخ كينجال - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف بصواريخ "كينجال" مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- وزارة الدفاع
3 نوفمبر, 09:22 GMT
وتابع البيان: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، الوضع على طول خط المواجهة، واستُهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 230 جنديا، ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية و3 مستودعات للذخيرة".

وأوضحت الدفاع الروسية، في بيانها، أن "طائرات العمليات التكتيكية والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، شنّت هجومًا على منشآت الطاقة والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومنشأت للبنية التحتية للطاقة التي تضمن عمل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني وورش إنتاج الطائرات المسيرة بعيدة المدى ومواقع إطلاقها، ومستودعا لتخزين القوارب المسيرة، ونقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة".

وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 4 قنابل جوية موجهة، و247 مسيرة أوكرانية".
حررت القوات الروسية شيربينوفكا وإيسكرا في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحبط محاولات أوكرانية لفك الحصار عن وحداتها في كراسنوأرميسك - وزارة الدفاع
2 نوفمبر, 09:42 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
