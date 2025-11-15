https://sarabic.ae/20251115/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-يابلوكوفو-في-مقاطعة-زابوروجيه--الدفاع-الروسية-1107132459.html
القوات الروسية تحرر بلدة يابلوكوفو في مقاطعة زابوروجيه- الدفاع الروسية
القوات الروسية تحرر بلدة يابلوكوفو في مقاطعة زابوروجيه- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية حررت بلدة يابلوكوفو في مقاطعة زابوروجيه. 15.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-15T09:11+0000
2025-11-15T09:11+0000
2025-11-15T09:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090809667_0:155:3090:1893_1920x0_80_0_0_b942358ed2ae81b8e73a938c1158e593.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للأعمال النشطة، حررت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بلدة يابلوكوفو في مقاطعة زابوروجيه".وبحسب الدفاع الروسية، فإنه "وخلال اليوم الماضي، تم إيقاف هجومين مضادين من قبل وحدات من اللواء الميكانيكي 143 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول من الحرس الوطني في مناطق كوتكوفكا وبيتروفكا بمقاطعة خاركوف، من أجل فك حصار وحدات العدو المحاصرة".وتابع بيان الدفاع الروسية: "استمرت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، في التقدم إلى عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك".وأشار إلى أن "️القوات الروسية بدأت عملية تطهير بلدة روفنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية"، وأكد أنه "تم صد 7 هجمات شنتها وحدات من اللواء الميكانيكي 32 وفوج الهجوم 425 "سكالا" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية من منطقة غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، من أجل فك الحصار عن مجموعة لقوات العدو".وأضاف بيان الدفاع الروسية: "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 210 عسكريين، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى تدمير محطة حرب إلكترونية، وتم تدمير 3 مستودعات للذخيرة ومستودعين للمواد".وتابع البيان: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، الوضع على طول خط المواجهة، واستُهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 230 جنديا، ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية و3 مستودعات للذخيرة".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 4 قنابل جوية موجهة، و247 مسيرة أوكرانية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
https://sarabic.ae/20251115/جنود-من-القوات-المسلحة-الأوكرانية-يستسلمون-بشكل-جماعي-في-خاركوف--الأمن-الروسي-1107130216.html
https://sarabic.ae/20251103/القوات-الروسية-تستهدف-بصواريخ-كينجال-مؤسسات-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني--وزارة-الدفاع-1106678301.html
https://sarabic.ae/20251102/القوات-الروسية-تحبط-محاولات-أوكرانية-لفك-الحصار-عن-قواتها-في--كراسنوأرميسك---الدفاع-الروسية-1106656180.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090809667_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_f7bb1be0bcfd87d3f9b3599fb17c1687.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تحرر بلدة يابلوكوفو في مقاطعة زابوروجيه- الدفاع الروسية
09:11 GMT 15.11.2025 (تم التحديث: 09:44 GMT 15.11.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية حررت بلدة يابلوكوفو في مقاطعة زابوروجيه.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للأعمال النشطة، حررت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بلدة يابلوكوفو في مقاطعة زابوروجيه".
وأشارت الوزارة إلى أنه "في كوبيانسك بمقاطعة خاركوف، تواصل مفارز هجومية من الجيش السادس استهداف وتدمير مجموعة العدو المحاصرة".
وبحسب الدفاع الروسية، فإنه "وخلال اليوم الماضي، تم إيقاف هجومين مضادين من قبل وحدات من اللواء الميكانيكي 143 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول من الحرس الوطني في مناطق كوتكوفكا وبيتروفكا بمقاطعة خاركوف، من أجل فك حصار وحدات العدو المحاصرة".
وتابع بيان الدفاع الروسية: "استمرت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، في التقدم إلى عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك".
ووفقا للبيان، في كراسنوأرميسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل المجموعات الهجومية للجيش الثاني استهداف وتدمير تشكيلات العدو المحاصرة في الجزء الغربي من المدينة، والأحياء الشمالية الغربية والشرقية من المنطقة الوسطى، وكذلك في المنطقة الصناعية الغربية.
وأشار إلى أن "️القوات الروسية بدأت عملية تطهير بلدة روفنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية"، وأكد أنه "تم صد 7 هجمات شنتها وحدات من اللواء الميكانيكي 32 وفوج الهجوم 425 "سكالا" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية من منطقة غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، من أجل فك الحصار عن مجموعة لقوات العدو".
ونوّه إلى أنه "وفي قرية ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل وحدات من الجيش 51، العمليات الهجومية النشطة في منطقة فوستوشني، وكذلك في الجزء الجنوبي من المدينة، وقد اقتربت من منطقة زابادني".
وأضاف بيان الدفاع الروسية: "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 210 عسكريين، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى تدمير محطة حرب إلكترونية، وتم تدمير 3 مستودعات للذخيرة ومستودعين للمواد".
وتابع البيان: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، الوضع على طول خط المواجهة، واستُهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 230 جنديا، ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية و3 مستودعات للذخيرة".
وأوضحت الدفاع الروسية، في بيانها، أن "طائرات العمليات التكتيكية والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، شنّت هجومًا على منشآت الطاقة والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومنشأت للبنية التحتية للطاقة التي تضمن عمل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني وورش إنتاج الطائرات المسيرة بعيدة المدى ومواقع إطلاقها، ومستودعا لتخزين القوارب المسيرة، ونقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة".
وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 4 قنابل جوية موجهة، و247 مسيرة أوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.