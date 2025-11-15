https://sarabic.ae/20251115/جنود-من-القوات-المسلحة-الأوكرانية-يستسلمون-بشكل-جماعي-في-خاركوف--الأمن-الروسي-1107130216.html

جنود من القوات المسلحة الأوكرانية يستسلمون بشكل جماعي في خاركوف- الأمن الروسي

أفاد جهاز الأمن الروسي باستسلام جماعي لمقاتلين محبطين من اللواء 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف. 15.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال جهاز الأمن الروسي لوكالة "سبوتنيك": "تواصل وحدات من اللواء 57 للمشاة الآلية المنفصل، ​​التي تعاني من حالة من الإحباط، استسلامها بشكل جماعي، إذ استسلم 5 جنود من اللواء خلال الساعات الـ24 الماضية".وخلال الأسبوع الماضي، حررت قوات مجموعة "الشمال" الروسية، التي تعمل في اتجاه خاركوف، بلدة سينيلنيكوف، وحيّدت أكثر من 960 مسلحًا أوكرانيًا، وتم تدمير 3 دبابات و6 مركبات قتالية مدرعة و70 مركبة و14 قطعة مدفعية ميدانية، كما دمرت 3 محطات حرب إلكترونية و3 محطات رادار و8 مستودعات ذخيرة و37 مستودع إمداد.وفي وقت سابق، أكدت الدفاع الروسية أن وضع مجموعات القوات الأوكرانية المحاصرة في كوبيانسك في خاركوف وكراسنوأرميسك (بوكروفسك) في دونيتسك، والتي "تتكبد باستمرار خسائر فادحة بسبب الهجمات وتقدم القوات الروسية"، يتدهور بسرعة، ما لا يترك أي فرصة للعسكريين الأوكرانيين للنجاة سوى الاستسلام الطوعي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.الدفاع الروسية: استسلام 17 جنديا أوكرانيا في مقاطعة خيرسون... فيديو

