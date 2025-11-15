جنود من القوات المسلحة الأوكرانية يستسلمون بشكل جماعي في خاركوف- الأمن الروسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251115/جنود-من-القوات-المسلحة-الأوكرانية-يستسلمون-بشكل-جماعي-في-خاركوف--الأمن-الروسي-1107130216.html
جنود من القوات المسلحة الأوكرانية يستسلمون بشكل جماعي في خاركوف- الأمن الروسي
جنود من القوات المسلحة الأوكرانية يستسلمون بشكل جماعي في خاركوف- الأمن الروسي
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الروسي باستسلام جماعي لمقاتلين محبطين من اللواء 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف. 15.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-15T06:56+0000
2025-11-15T06:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0f/1107129872_0:208:2900:1839_1920x0_80_0_0_39db56d0c5189ab70f6689cf50c29d55.jpg
وقال جهاز الأمن الروسي لوكالة "سبوتنيك": "تواصل وحدات من اللواء 57 للمشاة الآلية المنفصل، ​​التي تعاني من حالة من الإحباط، استسلامها بشكل جماعي، إذ استسلم 5 جنود من اللواء خلال الساعات الـ24 الماضية".وخلال الأسبوع الماضي، حررت قوات مجموعة "الشمال" الروسية، التي تعمل في اتجاه خاركوف، بلدة سينيلنيكوف، وحيّدت أكثر من 960 مسلحًا أوكرانيًا، وتم تدمير 3 دبابات و6 مركبات قتالية مدرعة و70 مركبة و14 قطعة مدفعية ميدانية، كما دمرت 3 محطات حرب إلكترونية و3 محطات رادار و8 مستودعات ذخيرة و37 مستودع إمداد.وفي وقت سابق، أكدت الدفاع الروسية أن وضع مجموعات القوات الأوكرانية المحاصرة في كوبيانسك في خاركوف وكراسنوأرميسك (بوكروفسك) في دونيتسك، والتي "تتكبد باستمرار خسائر فادحة بسبب الهجمات وتقدم القوات الروسية"، يتدهور بسرعة، ما لا يترك أي فرصة للعسكريين الأوكرانيين للنجاة سوى الاستسلام الطوعي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.الدفاع الروسية: استسلام 17 جنديا أوكرانيا في مقاطعة خيرسون... فيديو
https://sarabic.ae/20241023/مقاتلون-من-القوات-الأوكرانية-يستسلمون-للجيش-الروسي-ويصرحون-بأنهم-غير-مستعدين-للموت-من-أجل-زيلينسكي-1094055856.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0f/1107129872_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_28e2c2e024616028f607d4f491397fc5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

جنود من القوات المسلحة الأوكرانية يستسلمون بشكل جماعي في خاركوف- الأمن الروسي

06:56 GMT 15.11.2025
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورأسرى أوكران في أيدي القوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه
أسرى أوكران في أيدي القوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد جهاز الأمن الروسي باستسلام جماعي لمقاتلين محبطين من اللواء 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.
وقال جهاز الأمن الروسي لوكالة "سبوتنيك": "تواصل وحدات من اللواء 57 للمشاة الآلية المنفصل، ​​التي تعاني من حالة من الإحباط، استسلامها بشكل جماعي، إذ استسلم 5 جنود من اللواء خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأوضح أن الذين استسلموا كانوا في مواقعهم منذ ربيع العام الحالي.

وخلال الأسبوع الماضي، حررت قوات مجموعة "الشمال" الروسية، التي تعمل في اتجاه خاركوف، بلدة سينيلنيكوف، وحيّدت أكثر من 960 مسلحًا أوكرانيًا، وتم تدمير 3 دبابات و6 مركبات قتالية مدرعة و70 مركبة و14 قطعة مدفعية ميدانية، كما دمرت 3 محطات حرب إلكترونية و3 محطات رادار و8 مستودعات ذخيرة و37 مستودع إمداد.
استسلام آخر مجموعة من المسلحين الأوكرانيين من آزوفستال، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقاتلون من القوات الأوكرانية يستسلمون للجيش الروسي ويصرحون بأنهم غير مستعدين للموت من أجل زيلينسكي
23 أكتوبر 2024, 06:12 GMT
وفي وقت سابق، أكدت الدفاع الروسية أن وضع مجموعات القوات الأوكرانية المحاصرة في كوبيانسك في خاركوف وكراسنوأرميسك (بوكروفسك) في دونيتسك، والتي "تتكبد باستمرار خسائر فادحة بسبب الهجمات وتقدم القوات الروسية"، يتدهور بسرعة، ما لا يترك أي فرصة للعسكريين الأوكرانيين للنجاة سوى الاستسلام الطوعي.

وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي فاليري غيراسيموف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن قوات مجموعة "الغرب" الروسية، سيطرت على معبر نهر "أوسكول" وحاصرت مدينة كوبيانسك، حيث يتمركز نحو 5000 جندي أوكراني. وقد أُحبطت محاولاتهم لكسر الحصار، ويدعو الجانب الروسي، القوات المسلحة الأوكرانية إلى الاستسلام.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
الدفاع الروسية: استسلام 17 جنديا أوكرانيا في مقاطعة خيرسون... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала