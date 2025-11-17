https://sarabic.ae/20251117/انسحاب-جماعي-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-خاركوف-إثر-الضربات-الروسية--وزارة-الدفاع-1107176135.html
انسحاب جماعي للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف إثر الضربات الروسية- وزارة الدفاع
وسبق لقوات الأمن الروسية أن أفادت لوكالة "سبوتنيك"، أن مقاتلي اللواء 57 المنهكين يستسلمون جماعيًا، ويحاول بعضهم الفرار متنكرين بزي مدنيين.وشملت خسائر العدو: ثلاث دبابات؛ ست مركبات قتالية مدرعة؛ 70 مركبة؛ 14 قطعة مدفعية ميدانية؛ ثلاث محطات حرب إلكترونية؛ ثلاثة رادارات؛ ثمانية مخازن ذخيرة؛ 37 مرافق تخزين المواد.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.بدقة متناهية... لحظة تدمير صاروخ "إسكندر" لراجمة "هيمارس" الأمريكية الصنعمصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تقصف وسائط الدفاع الجوي الأوكراني في خاركوف
أفادت مصادر قيادية في القوات الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن تشكيلات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور خاركوف، تنسحب من مواقعها، على وقع ضربات القوات الروسية.
وأضاف مصدر الوكالة اليوم الاثنين: "تواصل وحدات اللواء 57 للمشاة الآلية المنفصلة انسحابها من مواقعها، وتتكبد خسائر بشرية فادحة".
وسبق لقوات الأمن الروسية أن أفادت لوكالة "سبوتنيك"، أن مقاتلي اللواء 57 المنهكين يستسلمون جماعيًا، ويحاول بعضهم الفرار متنكرين بزي مدنيين.
وينشط مقاتلو مجموعة "الشمال" في قطاع خاركيف، وقد حرروا هذا الأسبوع قرية سينيلنيكوفو، وبلغت خسائر العدو في مناطق نفوذهم أكثر من 960 جنديا أوكرانيا.
وشملت خسائر العدو: ثلاث دبابات؛ ست مركبات قتالية مدرعة؛ 70 مركبة؛ 14 قطعة مدفعية ميدانية؛ ثلاث محطات حرب إلكترونية؛ ثلاثة رادارات؛ ثمانية مخازن ذخيرة؛ 37 مرافق تخزين المواد.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.