روسيا تطور نظاما خارقا لتدريب الجنود على إطلاق قذائف "آر بي جي-7"
© Sputnik . Igor Zaremboالقوات الروسية تطلق صاروخ "أر بي جي" خلال التدريبات البحرية لأسطول بحر البلطيق
تمثل القذائف الخارقة للدروع أحد أخطر الأسلحة الروسية التي تستخدمها القوات البرية في الجيش الروسي وعشرات الجيوش حول العالم، لكن استخدامها يحتاج إلى مستويات عالية من التدريب الذي يمكن جندي واحد من مواجهة مدرعة أو دبابة بمفرده.
ولهذا السبب، لم تكتف روسيا بأساليب التدريب الميداني على هذه الأسلحة وإنما طورت أنظمة محاكاة إلكترونية توفر للجندي ظروفا مشابهة تماما للتدريبات الميدانية، ومنها نظام "9 إف 700 - 1" المصمم لتدريب الجنود على إطلاق قذائف "آر بي جي - 7 في"، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
المواصفات الفنية
أبعاد غرفة النظام: (7 * 8 * 3 أمتار)
مصدر الطاقة: 220 فولت/ 50 هرتز
معدل استهلاك الطاقة: 0.6 كيلو وات/ س
ظروف التشغيل: 5 إلى 40 درجة مئوية
مستويات الرطوبة: تصل لـ 80 %
22 يونيو 2023, 07:13 GMT
المهام
توليد ظروف قتال إلكتروني تشبه الظروف الميدانية.
إنشاء أهداف رقمية بصورة مفاجئة لاختبار قدرة الرامي على الاستجابة الميدانية السريعة.
عرض مسار القذيفة ومعدل تسارعها بعد الإطلاق في اتجاه الهدف وتوليد صوت إطلاق وتفجير مشابه لصوت القذائف الحقيقية.
توليد دخان وظروف قتال مشابه لظروف القتال الحقيقية لزيادة قدرة الجندي على التعامل مع المواقف الطارئة خلال المعركة.
توفير إمكانية البحث عن الهدف المعادي وتحديد أبعاده واتجاه حركته.
توفير وضعيات مختلفة يمكن للجندي استخدامها أثناء إطلاق القذيفة على الهدف.
توفير بيانات عن ظروف القتال المحيطة بالنسبة للطقس وقوة الرياح وتأثيرها على دقة الإصابة.
السماح للمدرب بمشاركة الجندي المتدرب أثناء المحاكاة لتصحيح أخطاء التصويب.
يمكنه توفير بيانات التدريب ومستويات الدقة في الإصابة لمراجعتها من قبل المدربين.
