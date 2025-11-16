روسيا تطور نظاما خارقا لتدريب الجنود على إطلاق قذائف "آر بي جي-7"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
وزير إيطالي يدعو لعدم دفع أموال لشراء أسلحة لسلطات كييف بعد فضائح الفساد الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا تقترح تعديلات على الخطة الأمريكية بشأن غزة.. وترامب يدرس بيع مقاتلات "إف-35" للسعودية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251116/روسيا-تطور-نظاما-خارقا-لتدريب-الجنود-على-إطلاق-قذائف-آر-بي-جي-7-1107164162.html
روسيا تطور نظاما خارقا لتدريب الجنود على إطلاق قذائف "آر بي جي-7"
روسيا تطور نظاما خارقا لتدريب الجنود على إطلاق قذائف "آر بي جي-7"
سبوتنيك عربي
تمثل القذائف الخارقة للدروع أحد أخطر الأسلحة الروسية التي تستخدمها القوات البرية في الجيش الروسي وعشرات الجيوش حول العالم، لكن استخدامها يحتاج إلى مستويات... 16.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-16T15:44+0000
2025-11-16T15:44+0000
أخبار العالم الآن
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102018/37/1020183774_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6d9a4cab5b0b2251a7cd20a55916d364.jpg
ولهذا السبب، لم تكتف روسيا بأساليب التدريب الميداني على هذه الأسلحة وإنما طورت أنظمة محاكاة إلكترونية توفر للجندي ظروفا مشابهة تماما للتدريبات الميدانية، ومنها نظام "9 إف 700 - 1" المصمم لتدريب الجنود على إطلاق قذائف "آر بي جي - 7 في"، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.المواصفات الفنيةالمهام
https://sarabic.ae/20230622/آر-بي-جي-7-قاذف-صاروخي-روسي-يدمر-الدبابات-والمدرعات-بأقل-ثمن-1078367317.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102018/37/1020183774_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fe0d9535986ea188307c85cdaedc9d74.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

روسيا تطور نظاما خارقا لتدريب الجنود على إطلاق قذائف "آر بي جي-7"

15:44 GMT 16.11.2025
© Sputnik . Igor Zaremboالقوات الروسية تطلق صاروخ "أر بي جي" خلال التدريبات البحرية لأسطول بحر البلطيق
القوات الروسية تطلق صاروخ أر بي جي خلال التدريبات البحرية لأسطول بحر البلطيق - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
© Sputnik . Igor Zarembo
تابعنا عبر
تمثل القذائف الخارقة للدروع أحد أخطر الأسلحة الروسية التي تستخدمها القوات البرية في الجيش الروسي وعشرات الجيوش حول العالم، لكن استخدامها يحتاج إلى مستويات عالية من التدريب الذي يمكن جندي واحد من مواجهة مدرعة أو دبابة بمفرده.
ولهذا السبب، لم تكتف روسيا بأساليب التدريب الميداني على هذه الأسلحة وإنما طورت أنظمة محاكاة إلكترونية توفر للجندي ظروفا مشابهة تماما للتدريبات الميدانية، ومنها نظام "9 إف 700 - 1" المصمم لتدريب الجنود على إطلاق قذائف "آر بي جي - 7 في"، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.

المواصفات الفنية

أبعاد غرفة النظام: (7 * 8 * 3 أمتار)
مصدر الطاقة: 220 فولت/ 50 هرتز
معدل استهلاك الطاقة: 0.6 كيلو وات/ س
ظروف التشغيل: 5 إلى 40 درجة مئوية
مستويات الرطوبة: تصل لـ 80 %
قاذف صاروخي روسي مضاد للدروع آر بي جي - 7 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
"آر بي جي-7"... قاذف صاروخي روسي يدمر الدبابات والمدرعات بأقل ثمن
22 يونيو 2023, 07:13 GMT

المهام

توليد ظروف قتال إلكتروني تشبه الظروف الميدانية.
إنشاء أهداف رقمية بصورة مفاجئة لاختبار قدرة الرامي على الاستجابة الميدانية السريعة.
عرض مسار القذيفة ومعدل تسارعها بعد الإطلاق في اتجاه الهدف وتوليد صوت إطلاق وتفجير مشابه لصوت القذائف الحقيقية.
توليد دخان وظروف قتال مشابه لظروف القتال الحقيقية لزيادة قدرة الجندي على التعامل مع المواقف الطارئة خلال المعركة.
توفير إمكانية البحث عن الهدف المعادي وتحديد أبعاده واتجاه حركته.
توفير وضعيات مختلفة يمكن للجندي استخدامها أثناء إطلاق القذيفة على الهدف.
توفير بيانات عن ظروف القتال المحيطة بالنسبة للطقس وقوة الرياح وتأثيرها على دقة الإصابة.
السماح للمدرب بمشاركة الجندي المتدرب أثناء المحاكاة لتصحيح أخطاء التصويب.
يمكنه توفير بيانات التدريب ومستويات الدقة في الإصابة لمراجعتها من قبل المدربين.
© Sputnik"آر بي جي - 27"... قاذف صاروخي روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة
آر بي جي - 27... قاذف صاروخي روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
"آر بي جي - 27"... قاذف صاروخي روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала