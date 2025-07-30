https://sarabic.ae/20250730/نائب-أوكراني-زيلينسكي-يخطط-لتسليم-دونباس-لروسيا-1103180476.html
نائب أوكراني: زيلينسكي يخطط لتسليم دونباس لروسيا
نائب أوكراني: زيلينسكي يخطط لتسليم دونباس لروسيا
سبوتنيك عربي
أكد النائب في البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، أن فلاديمير زيلينسكي، يستعد لنقل احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية إلى مقاطعة سومي، وتسليم دونباس لروسيا،... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T06:07+0000
2025-07-30T06:07+0000
2025-07-30T06:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وكتب دوبينسكي عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "نقل الاحتياطيات من دونباس إلى مقاطعة سومي، سيبدأ الآن من أجل تسريع تسليم دونباس للروس".ويوم أمس الثلاثاء، أكدت خدمة الاستخبارات الخارجية الروسية، أن ممثلين من الولايات المتحدة وبريطانيا، نظموا في الآونة الأخيرة، اجتماعا في جبال الألب، شارك فيه كل من أندريه يرماك (رئيس مكتب زيلينسكي)، كيريل بودانوف (رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية)، وفاليري زالوجني، سفير أوكرانيا في لندن، القائد العام السابق للقوات الأوكرانية، لبحث استبدال فلاديمير زيلينسكي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.زيلينسكي يوقع قانونا لتجنيد من تجاوز سن الستين في الجيش الأوكرانيمصدر: دينيس يرماك الشقيق الأصغر لرئيس مكتب زيلينسكي يزود النخبة في الحكومة الأوكرانية بالمخدرات
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روسيا, العالم
نائب أوكراني: زيلينسكي يخطط لتسليم دونباس لروسيا
أكد النائب في البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، أن فلاديمير زيلينسكي، يستعد لنقل احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية إلى مقاطعة سومي، وتسليم دونباس لروسيا، على حد قوله.
وكتب دوبينسكي عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "نقل الاحتياطيات من دونباس إلى مقاطعة سومي، سيبدأ الآن من أجل تسريع تسليم دونباس للروس".
في الوقت نفسه، ووفقا لدوبينسكي، يقوم زيلينسكي، بهذا الإعداد منذ بداية المفاوضات مع روسيا.
ويوم أمس الثلاثاء، أكدت خدمة الاستخبارات الخارجية الروسية، أن ممثلين من الولايات المتحدة وبريطانيا، نظموا في الآونة الأخيرة، اجتماعا في جبال الألب، شارك فيه كل من أندريه يرماك (رئيس مكتب زيلينسكي)، كيريل بودانوف (رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية)، وفاليري زالوجني، سفير أوكرانيا في لندن، القائد العام السابق للقوات الأوكرانية، لبحث استبدال فلاديمير زيلينسكي.
وخلال الأسبوع الماضي، حرر الجيش الروسي بلدات نوفوريتسكوي ونوفويكونوميتشسكو وزفيريفو وزيليوني غاي في جمهورية دونيتسك.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.