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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250730/نائب-أوكراني-زيلينسكي-يخطط-لتسليم-دونباس-لروسيا-1103180476.html
نائب أوكراني: زيلينسكي يخطط لتسليم دونباس لروسيا
نائب أوكراني: زيلينسكي يخطط لتسليم دونباس لروسيا
سبوتنيك عربي
أكد النائب في البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، أن فلاديمير زيلينسكي، يستعد لنقل احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية إلى مقاطعة سومي، وتسليم دونباس لروسيا،... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T06:07+0000
2025-07-30T06:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وكتب دوبينسكي عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "نقل الاحتياطيات من دونباس إلى مقاطعة سومي، سيبدأ الآن من أجل تسريع تسليم دونباس للروس".ويوم أمس الثلاثاء، أكدت خدمة الاستخبارات الخارجية الروسية، أن ممثلين من الولايات المتحدة وبريطانيا، نظموا في الآونة الأخيرة، اجتماعا في جبال الألب، شارك فيه كل من أندريه يرماك (رئيس مكتب زيلينسكي)، كيريل بودانوف (رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية)، وفاليري زالوجني، سفير أوكرانيا في لندن، القائد العام السابق للقوات الأوكرانية، لبحث استبدال فلاديمير زيلينسكي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.زيلينسكي يوقع قانونا لتجنيد من تجاوز سن الستين في الجيش الأوكرانيمصدر: دينيس يرماك الشقيق الأصغر لرئيس مكتب زيلينسكي يزود النخبة في الحكومة الأوكرانية بالمخدرات
https://sarabic.ae/20250729/ضابط-أمريكي-المحادثات-السرية-لإقالة-زيلينسكي-تكشف-تبعية-أوكرانيا-لقوى-أجنبية-1103170390.html
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نائب أوكراني: زيلينسكي يخطط لتسليم دونباس لروسيا

06:07 GMT 30.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أكد النائب في البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، أن فلاديمير زيلينسكي، يستعد لنقل احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية إلى مقاطعة سومي، وتسليم دونباس لروسيا، على حد قوله.
وكتب دوبينسكي عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "نقل الاحتياطيات من دونباس إلى مقاطعة سومي، سيبدأ الآن من أجل تسريع تسليم دونباس للروس".

في الوقت نفسه، ووفقا لدوبينسكي، يقوم زيلينسكي، بهذا الإعداد منذ بداية المفاوضات مع روسيا.

ويوم أمس الثلاثاء، أكدت خدمة الاستخبارات الخارجية الروسية، أن ممثلين من الولايات المتحدة وبريطانيا، نظموا في الآونة الأخيرة، اجتماعا في جبال الألب، شارك فيه كل من أندريه يرماك (رئيس مكتب زيلينسكي)، كيريل بودانوف (رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية)، وفاليري زالوجني، سفير أوكرانيا في لندن، القائد العام السابق للقوات الأوكرانية، لبحث استبدال فلاديمير زيلينسكي.
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي: المحادثات السرية لإقالة زيلينسكي تكشف تبعية أوكرانيا لقوى أجنبية
أمس, 17:13 GMT
وخلال الأسبوع الماضي، حرر الجيش الروسي بلدات نوفوريتسكوي ونوفويكونوميتشسكو وزفيريفو وزيليوني غاي في جمهورية دونيتسك.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
زيلينسكي يوقع قانونا لتجنيد من تجاوز سن الستين في الجيش الأوكراني
مصدر: دينيس يرماك الشقيق الأصغر لرئيس مكتب زيلينسكي يزود النخبة في الحكومة الأوكرانية بالمخدرات
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