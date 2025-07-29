https://sarabic.ae/20250729/ضابط-أمريكي-المحادثات-السرية-لإقالة-زيلينسكي-تكشف-تبعية-أوكرانيا-لقوى-أجنبية-1103170390.html
ضابط أمريكي: المحادثات السرية لإقالة زيلينسكي تكشف تبعية أوكرانيا لقوى أجنبية
ضابط أمريكي: المحادثات السرية لإقالة زيلينسكي تكشف تبعية أوكرانيا لقوى أجنبية
سبوتنيك عربي
وصف ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، تقرير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي حول اجتماعات سرية لاستبدال فلاديمير زيلينسكي بأنها "مدمرة" لزيلينسكي... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T17:13+0000
2025-07-29T17:13+0000
2025-07-29T17:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_64e3a004a71f75c09315b0217964e3ac.jpg
وقال ريتر، في تصريح لـ"سبوتنيك" حول هذا الموضوع: "إذا ثبتت صحة هذه المعلومات، فهي مدمرة، مدمرة للغاية، لزيلينسكي، ولرئيس المكتب الرئاسي يرماك (رئيس مكتب زيلينسكي)، ولسفير أوكرانيا لدى بريطانيا زالوجني (فاليري زالوجني)، ولأمريكا، ولبريطانيا، ولأوكرانيا بأكملها".وأشار ريتر إلى أن التقرير يوحي بانعدام الديمقراطية في أوكرانيا، وأن زيلينسكي "مختار بعناية من قِبل جهات أجنبية لخدمة مصالح حكومات أجنبية"، فهو "مصمم لإثارة قلق مشروع داخل أوكرانيا، بين الشعب الأوكراني، بشأن مستقبلهم".وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت خدمة الاستخبارات الخارجية الروسية أن ممثلين من الولايات المتحدة وبريطانيا، نظموا في الآونة الأخيرة، اجتماعا في جبال الألب، شارك فيه كل من أندريه يرماك، كيريل بودانوف (رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية)، وفاليري زالوجني، سفير أوكرانيا لدى لندن، القائد العام السابق للقوات الأوكرانية، لبحث استبدال فلاديمير زيلينسكي.الاستخبارات الروسية: ممثلون عن أمريكا وبريطانيا بمشاركة مسؤولين أوكرانيين ناقشوا استبدال زيلينسكياستطلاع: أكثر من نصف الأوكرانيين يرون أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ
https://sarabic.ae/20250729/الاستخبارات-الروسية-ممثلون-عن-أمريكا-وبريطانيا-بمشاركة--مسؤولين-أوكرانيين-ناقشوا-استبدال-زيلينسكي-1103157718.html
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_322:0:2898:1932_1920x0_80_0_0_48aac22fd24100822f7e1ec4834761f0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ضابط أمريكي: المحادثات السرية لإقالة زيلينسكي تكشف تبعية أوكرانيا لقوى أجنبية
وصف ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، تقرير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي حول اجتماعات سرية لاستبدال فلاديمير زيلينسكي بأنها "مدمرة" لزيلينسكي ومسؤولين أوكرانيين، ولأمريكا وبريطانيا، معتبرًا أنها تكشف احتجاز الشعب الأوكراني كرهينة لقوى أجنبية تتجاهل مصالح أوكرانيا.
وقال ريتر، في تصريح لـ"سبوتنيك" حول هذا الموضوع: "إذا ثبتت صحة هذه المعلومات، فهي مدمرة، مدمرة للغاية، لزيلينسكي، ولرئيس المكتب الرئاسي يرماك (رئيس مكتب زيلينسكي)، ولسفير أوكرانيا لدى بريطانيا زالوجني (فاليري زالوجني)، ولأمريكا، ولبريطانيا، ولأوكرانيا بأكملها".
وأضاف: "هذا يثبت دون أدنى شك أن الشعب الأوكراني يُحتجز كرهينة من قبل قوى أجنبية مستعدة للتضحية بروح أوكرانيا واقتصادها وأمتها من أجل مصالح لا علاقة لها بمصلحة أوكرانيا".
وأشار ريتر إلى أن التقرير يوحي بانعدام الديمقراطية في أوكرانيا، وأن زيلينسكي "مختار بعناية من قِبل جهات أجنبية لخدمة مصالح حكومات أجنبية"، فهو "مصمم لإثارة قلق مشروع داخل أوكرانيا، بين الشعب الأوكراني، بشأن مستقبلهم".
أما فيما يتعلق بروسيا، يشير التقرير إلى أن موسكو لا تعتبر زيلينسكي الرئيس الشرعي، "وأنه قبل التوصل إلى أي اتفاق نهائي بين روسيا وأوكرانيا حول واقع ما بعد الصراع، لا بد من وجود قائد شرعي في أوكرانيا".
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت خدمة الاستخبارات الخارجية الروسية
أن ممثلين من الولايات المتحدة وبريطانيا، نظموا في الآونة الأخيرة، اجتماعا في جبال الألب، شارك فيه كل من أندريه يرماك، كيريل بودانوف (رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية)، وفاليري زالوجني، سفير أوكرانيا لدى لندن، القائد العام السابق للقوات الأوكرانية، لبحث استبدال فلاديمير زيلينسكي.