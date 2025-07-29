ضابط أمريكي: المحادثات السرية لإقالة زيلينسكي تكشف تبعية أوكرانيا لقوى أجنبية

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انطلاق أعمال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين في نيويورك
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
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نبض افريقيا
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12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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خبير: الضغط الأمريكي كان العامل الأساسي في توصل كمبوديا وتايلاند إلى وقف إطلاق النار
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250729/ضابط-أمريكي-المحادثات-السرية-لإقالة-زيلينسكي-تكشف-تبعية-أوكرانيا-لقوى-أجنبية-1103170390.html
ضابط أمريكي: المحادثات السرية لإقالة زيلينسكي تكشف تبعية أوكرانيا لقوى أجنبية
ضابط أمريكي: المحادثات السرية لإقالة زيلينسكي تكشف تبعية أوكرانيا لقوى أجنبية
سبوتنيك عربي
وصف ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، تقرير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي حول اجتماعات سرية لاستبدال فلاديمير زيلينسكي بأنها "مدمرة" لزيلينسكي... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T17:13+0000
2025-07-29T17:13+0000
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وقال ريتر، في تصريح لـ"سبوتنيك" حول هذا الموضوع: "إذا ثبتت صحة هذه المعلومات، فهي مدمرة، مدمرة للغاية، لزيلينسكي، ولرئيس المكتب الرئاسي يرماك (رئيس مكتب زيلينسكي)، ولسفير أوكرانيا لدى بريطانيا زالوجني (فاليري زالوجني)، ولأمريكا، ولبريطانيا، ولأوكرانيا بأكملها".وأشار ريتر إلى أن التقرير يوحي بانعدام الديمقراطية في أوكرانيا، وأن زيلينسكي "مختار بعناية من قِبل جهات أجنبية لخدمة مصالح حكومات أجنبية"، فهو "مصمم لإثارة قلق مشروع داخل أوكرانيا، بين الشعب الأوكراني، بشأن مستقبلهم".وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت خدمة الاستخبارات الخارجية الروسية أن ممثلين من الولايات المتحدة وبريطانيا، نظموا في الآونة الأخيرة، اجتماعا في جبال الألب، شارك فيه كل من أندريه يرماك، كيريل بودانوف (رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية)، وفاليري زالوجني، سفير أوكرانيا لدى لندن، القائد العام السابق للقوات الأوكرانية، لبحث استبدال فلاديمير زيلينسكي.الاستخبارات الروسية: ممثلون عن أمريكا وبريطانيا بمشاركة مسؤولين أوكرانيين ناقشوا استبدال زيلينسكياستطلاع: أكثر من نصف الأوكرانيين يرون أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ
https://sarabic.ae/20250729/الاستخبارات-الروسية-ممثلون-عن-أمريكا-وبريطانيا-بمشاركة--مسؤولين-أوكرانيين-ناقشوا-استبدال-زيلينسكي-1103157718.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

ضابط أمريكي: المحادثات السرية لإقالة زيلينسكي تكشف تبعية أوكرانيا لقوى أجنبية

17:13 GMT 29.07.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowskiفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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وصف ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، تقرير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي حول اجتماعات سرية لاستبدال فلاديمير زيلينسكي بأنها "مدمرة" لزيلينسكي ومسؤولين أوكرانيين، ولأمريكا وبريطانيا، معتبرًا أنها تكشف احتجاز الشعب الأوكراني كرهينة لقوى أجنبية تتجاهل مصالح أوكرانيا.
وقال ريتر، في تصريح لـ"سبوتنيك" حول هذا الموضوع: "إذا ثبتت صحة هذه المعلومات، فهي مدمرة، مدمرة للغاية، لزيلينسكي، ولرئيس المكتب الرئاسي يرماك (رئيس مكتب زيلينسكي)، ولسفير أوكرانيا لدى بريطانيا زالوجني (فاليري زالوجني)، ولأمريكا، ولبريطانيا، ولأوكرانيا بأكملها".

وأضاف: "هذا يثبت دون أدنى شك أن الشعب الأوكراني يُحتجز كرهينة من قبل قوى أجنبية مستعدة للتضحية بروح أوكرانيا واقتصادها وأمتها من أجل مصالح لا علاقة لها بمصلحة أوكرانيا".

فلاديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في فندق بايريشر هوف في ميونيخ بألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
الاستخبارات الروسية: ممثلون عن أمريكا وبريطانيا بمشاركة مسؤولين أوكرانيين ناقشوا استبدال زيلينسكي
12:06 GMT
وأشار ريتر إلى أن التقرير يوحي بانعدام الديمقراطية في أوكرانيا، وأن زيلينسكي "مختار بعناية من قِبل جهات أجنبية لخدمة مصالح حكومات أجنبية"، فهو "مصمم لإثارة قلق مشروع داخل أوكرانيا، بين الشعب الأوكراني، بشأن مستقبلهم".
أما فيما يتعلق بروسيا، يشير التقرير إلى أن موسكو لا تعتبر زيلينسكي الرئيس الشرعي، "وأنه قبل التوصل إلى أي اتفاق نهائي بين روسيا وأوكرانيا حول واقع ما بعد الصراع، لا بد من وجود قائد شرعي في أوكرانيا".
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت خدمة الاستخبارات الخارجية الروسية أن ممثلين من الولايات المتحدة وبريطانيا، نظموا في الآونة الأخيرة، اجتماعا في جبال الألب، شارك فيه كل من أندريه يرماك، كيريل بودانوف (رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية)، وفاليري زالوجني، سفير أوكرانيا لدى لندن، القائد العام السابق للقوات الأوكرانية، لبحث استبدال فلاديمير زيلينسكي.
الاستخبارات الروسية: ممثلون عن أمريكا وبريطانيا بمشاركة مسؤولين أوكرانيين ناقشوا استبدال زيلينسكي
استطلاع: أكثر من نصف الأوكرانيين يرون أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ
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