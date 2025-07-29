عربي
الاستخبارات الروسية: ممثلون عن أمريكا وبريطانيا بمشاركة مسؤولين أوكرانيين ناقشوا استبدال زيلينسكي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:18 GMT
16 د
بلا قيود
خبيرة يوضح أسباب تشكيل حكومة موازية في نيالا السودانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
On air
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:28 GMT
12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250729/الاستخبارات-الروسية-ممثلون-عن-أمريكا-وبريطانيا-بمشاركة--مسؤولين-أوكرانيين-ناقشوا-استبدال-زيلينسكي-1103157718.html
الاستخبارات الروسية: ممثلون عن أمريكا وبريطانيا بمشاركة مسؤولين أوكرانيين ناقشوا استبدال زيلينسكي
الاستخبارات الروسية: ممثلون عن أمريكا وبريطانيا بمشاركة مسؤولين أوكرانيين ناقشوا استبدال زيلينسكي
سبوتنيك عربي
ذكرت خدمة الاستخبارات الخارجية الروسية أن ممثلين من الولايات المتحدة وبريطانيا، نظموا في الآونة الأخيرة، اجتماعا في جبال الألب، شارك فيه كل من أندريه يرماك... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T12:06+0000
2025-07-29T12:26+0000
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097820834_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_2478b18f250dea43035bb13bf5c2b44f.jpg
وقالت الاستخبارات الخارجية الروسية، في بيان: "وفقا للمعلومات التي تلقتها الاستخبارات الخارجية الروسية، نظم ممثلو الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، في الآونة الأخيرة، اجتماعا سريا في إحدى مدن المنتجعات الألبية بمشاركة رئيس مكتب رئيس أوكرانيا، أندريه يرماك، ورئيس مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية ، كيريل بودانوف، و، وسفير أوكرانيا الحالي في لندن فاليري زالوجني".وأشار البيان إلى أن استبدال زيلينسكي، أصبح شرطًا أساسيًا "لإعادة ترتيب علاقات كييف مع الغرب وخاصة واشنطن ولأجل استمرار المساعدة الغربية لأوكرانيا في مواجهتها مع روسيا".ووفقا للاستخبارات الروسية، فإن الولايات المتحدة وبريطانيا قررتا ترشيح القائد العام السابق للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، لمنصب رئيس أوكرانيا، ويرماك وبودانوف حصلا على وعود من الأنغلوساكسونيين بالاحتفاظ بمنصبيهما الحاليين بعد استبدال زيلينسكي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097820834_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_18b5328b689cb2bb73b92c1011392cc2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

الاستخبارات الروسية: ممثلون عن أمريكا وبريطانيا بمشاركة مسؤولين أوكرانيين ناقشوا استبدال زيلينسكي

12:06 GMT 29.07.2025 (تم التحديث: 12:26 GMT 29.07.2025)
© AP Photo / Matthias Schraderفلاديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في فندق بايريشر هوف في ميونيخ بألمانيا
فلاديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في فندق بايريشر هوف في ميونيخ بألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
تابعنا عبر
يتبع
ذكرت خدمة الاستخبارات الخارجية الروسية أن ممثلين من الولايات المتحدة وبريطانيا، نظموا في الآونة الأخيرة، اجتماعا في جبال الألب، شارك فيه كل من أندريه يرماك (رئيس مكتب زيلينسكي)، كيريل بودانوف (رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية)، وسفير أوكرانيا في لندن، فاليري زالوجني، القائد العام السابق للقوات المسلحة الأوكرانية لبحث استبدال فلاديمير زيلينسكي.
وقالت الاستخبارات الخارجية الروسية، في بيان: "وفقا للمعلومات التي تلقتها الاستخبارات الخارجية الروسية، نظم ممثلو الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، في الآونة الأخيرة، اجتماعا سريا في إحدى مدن المنتجعات الألبية بمشاركة رئيس مكتب رئيس أوكرانيا، أندريه يرماك، ورئيس مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية ، كيريل بودانوف، و، وسفير أوكرانيا الحالي في لندن فاليري زالوجني".
وأشار البيان إلى أن استبدال زيلينسكي، أصبح شرطًا أساسيًا "لإعادة ترتيب علاقات كييف مع الغرب وخاصة واشنطن ولأجل استمرار المساعدة الغربية لأوكرانيا في مواجهتها مع روسيا".
ووفقا للاستخبارات الروسية، فإن الولايات المتحدة وبريطانيا قررتا ترشيح القائد العام السابق للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، لمنصب رئيس أوكرانيا، ويرماك وبودانوف حصلا على وعود من الأنغلوساكسونيين بالاحتفاظ بمنصبيهما الحاليين بعد استبدال زيلينسكي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала