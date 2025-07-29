https://sarabic.ae/20250729/الاستخبارات-الروسية-ممثلون-عن-أمريكا-وبريطانيا-بمشاركة--مسؤولين-أوكرانيين-ناقشوا-استبدال-زيلينسكي-1103157718.html
الاستخبارات الروسية: ممثلون عن أمريكا وبريطانيا بمشاركة مسؤولين أوكرانيين ناقشوا استبدال زيلينسكي
الاستخبارات الروسية: ممثلون عن أمريكا وبريطانيا بمشاركة مسؤولين أوكرانيين ناقشوا استبدال زيلينسكي
سبوتنيك عربي
ذكرت خدمة الاستخبارات الخارجية الروسية أن ممثلين من الولايات المتحدة وبريطانيا، نظموا في الآونة الأخيرة، اجتماعا في جبال الألب، شارك فيه كل من أندريه يرماك... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T12:06+0000
2025-07-29T12:06+0000
2025-07-29T12:26+0000
أخبار أوكرانيا
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وقالت الاستخبارات الخارجية الروسية، في بيان: "وفقا للمعلومات التي تلقتها الاستخبارات الخارجية الروسية، نظم ممثلو الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، في الآونة الأخيرة، اجتماعا سريا في إحدى مدن المنتجعات الألبية بمشاركة رئيس مكتب رئيس أوكرانيا، أندريه يرماك، ورئيس مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية ، كيريل بودانوف، و، وسفير أوكرانيا الحالي في لندن فاليري زالوجني".وأشار البيان إلى أن استبدال زيلينسكي، أصبح شرطًا أساسيًا "لإعادة ترتيب علاقات كييف مع الغرب وخاصة واشنطن ولأجل استمرار المساعدة الغربية لأوكرانيا في مواجهتها مع روسيا".ووفقا للاستخبارات الروسية، فإن الولايات المتحدة وبريطانيا قررتا ترشيح القائد العام السابق للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، لمنصب رئيس أوكرانيا، ويرماك وبودانوف حصلا على وعود من الأنغلوساكسونيين بالاحتفاظ بمنصبيهما الحاليين بعد استبدال زيلينسكي.
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أخبار أوكرانيا
الاستخبارات الروسية: ممثلون عن أمريكا وبريطانيا بمشاركة مسؤولين أوكرانيين ناقشوا استبدال زيلينسكي
12:06 GMT 29.07.2025 (تم التحديث: 12:26 GMT 29.07.2025)
يتبع
ذكرت خدمة الاستخبارات الخارجية الروسية أن ممثلين من الولايات المتحدة وبريطانيا، نظموا في الآونة الأخيرة، اجتماعا في جبال الألب، شارك فيه كل من أندريه يرماك (رئيس مكتب زيلينسكي)، كيريل بودانوف (رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية)، وسفير أوكرانيا في لندن، فاليري زالوجني، القائد العام السابق للقوات المسلحة الأوكرانية لبحث استبدال فلاديمير زيلينسكي.
وقالت الاستخبارات الخارجية الروسية، في بيان: "وفقا للمعلومات التي تلقتها الاستخبارات الخارجية الروسية، نظم ممثلو الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، في الآونة الأخيرة، اجتماعا سريا في إحدى مدن المنتجعات الألبية بمشاركة رئيس مكتب رئيس أوكرانيا، أندريه يرماك، ورئيس مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية ، كيريل بودانوف، و، وسفير أوكرانيا الحالي في لندن فاليري زالوجني".
وأشار البيان إلى أن استبدال زيلينسكي، أصبح شرطًا أساسيًا "لإعادة ترتيب علاقات كييف مع الغرب وخاصة واشنطن ولأجل استمرار المساعدة الغربية لأوكرانيا في مواجهتها مع روسيا".
ووفقا للاستخبارات الروسية، فإن الولايات المتحدة وبريطانيا قررتا ترشيح القائد العام السابق للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، لمنصب رئيس أوكرانيا، ويرماك وبودانوف حصلا على وعود من الأنغلوساكسونيين بالاحتفاظ بمنصبيهما الحاليين بعد استبدال زيلينسكي.