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https://sarabic.ae/20250625/استطلاع-أكثر-من-نصف-الأوكرانيين-يرون-أن-البلاد-تسير-في-الاتجاه-الخاطئ-1102071736.html
استطلاع: أكثر من نصف الأوكرانيين يرون أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ
استطلاع: أكثر من نصف الأوكرانيين يرون أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ
سبوتنيك عربي
أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "يانوس" للدراسات الاستراتيجية ومركز "SOCIS" للأبحاث الاجتماعية والتسويقية ومجلة "بارومتر المزاج العام" أن أكثر من نصف المواطنين... 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T23:54+0000
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أخبار أوكرانيا
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وبحسب نتائج الاستطلاع التي نشرتها صحيفة "أوبوزريفاتيل" الأوكرانية، فإن 30.3% من المشاركين يرون أن البلاد تسير "في الاتجاه الخاطئ"، فيما قال 25.9% إنها تسير "على الأرجح في الاتجاه الخاطئ".في المقابل، يرى 9.5% فقط أن الوضع يتطور في الاتجاه الصحيح، و25.6% قالوا إنه "على الأرجح في الاتجاه الصحيح"، بينما لم يتمكن 8.8% من تحديد موقفهم.أُجري الاستطلاع بين 6 و11 يونيو/حزيران 2025 من خلال مقابلات مباشرة باستخدام الأجهزة اللوحية، وشمل 2000 مشارك، مع هامش خطأ يبلغ ±2.6%.
https://sarabic.ae/20250625/تصاعد-الاحتجاجات-المناهضة-للحكومة-في-أوكرانيا-وسط-استياء-شعبي-واسع-1102070958.html
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أخبار أوكرانيا, كييف, العالم, الفساد
أخبار أوكرانيا, كييف, العالم, الفساد

استطلاع: أكثر من نصف الأوكرانيين يرون أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ

23:54 GMT 25.06.2025 (تم التحديث: 05:52 GMT 26.06.2025)
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "يانوس" للدراسات الاستراتيجية ومركز "SOCIS" للأبحاث الاجتماعية والتسويقية ومجلة "بارومتر المزاج العام" أن أكثر من نصف المواطنين الأوكرانيين يعتبرون أن الوضع في البلاد يتطور في الاتجاه الخاطئ.
وبحسب نتائج الاستطلاع التي نشرتها صحيفة "أوبوزريفاتيل" الأوكرانية، فإن 30.3% من المشاركين يرون أن البلاد تسير "في الاتجاه الخاطئ"، فيما قال 25.9% إنها تسير "على الأرجح في الاتجاه الخاطئ".
مشاركون في مظاهرات كييف ضد الأوليغارشية، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
تصاعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أوكرانيا وسط استياء شعبي واسع
أمس, 21:41 GMT
في المقابل، يرى 9.5% فقط أن الوضع يتطور في الاتجاه الصحيح، و25.6% قالوا إنه "على الأرجح في الاتجاه الصحيح"، بينما لم يتمكن 8.8% من تحديد موقفهم.
أُجري الاستطلاع بين 6 و11 يونيو/حزيران 2025 من خلال مقابلات مباشرة باستخدام الأجهزة اللوحية، وشمل 2000 مشارك، مع هامش خطأ يبلغ ±2.6%.
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