ويتكوف: روسيا ملتزمة بالكامل بتحقيق السلام في أوكرانيا ومحادثات فلوريدا كانت بناءة
ويتكوف: روسيا ملتزمة بالكامل بتحقيق السلام في أوكرانيا ومحادثات فلوريدا كانت بناءة
سبوتنيك عربي
صرح المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، بأن روسيا ملتزمة التزامًا كاملًا بتحقيق السلام في أوكرانيا. 21.12.2025, سبوتنيك عربي
وأكد تقدير موسكو الكبير لجهود الولايات المتحدة ودعمها في مسار تسوية الأزمة الأوكرانية واستعادة الأمن العالمي.وأشار إلى أن محادثات فلوريدا مع المبعوث الروسي الخاص ورئيس صندوق الاستثمارات المباشر، كيريل دميترييف كانت بناءة.كان رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والمبعوث الخاص للرئيس الروسي، كيريل دميترييف، قال إن "دعاة الحرب" فشلوا في عرقلة المحادثات الروسية الأمريكية بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية في ميامي بالولايات المتحدة.وأكد دميترييف، في تصريحات للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان "دعاة الحرب" قد نجحوا في عرقلة المحادثات المنعقدة في ميامي: "لقد فشلوا، لقد فشلوا، كل شيء على ما يرام".وصرّح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، بأن محادثاته في ميامي مع المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، "تسير في أجواء بنّاءة".وكان الوفد الأمريكي أجرى مشاورات مع الجانب الأوكراني في ميامي، في وقت سابق من هذا الأسبوع.وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، صرّح في وقت سابق، بأنه قد يصل إلى فلوريدا يوم السبت (أمس)، للمشاركة في المحادثات حول التسوية الأوكرانية.وفي وقت سابق، صرح دميترييف، بأن روسيا تستعد للتعاون مع الولايات المتحدة في القطب الشمالي.
23:30 GMT 21.12.2025 (تم التحديث: 00:09 GMT 22.12.2025)
صرح المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، بأن روسيا ملتزمة التزامًا كاملًا بتحقيق السلام في أوكرانيا.
وأكد تقدير موسكو الكبير لجهود الولايات المتحدة ودعمها في مسار تسوية الأزمة الأوكرانية واستعادة الأمن العالمي.
وأشار إلى أن محادثات فلوريدا مع المبعوث الروسي الخاص
ورئيس صندوق الاستثمارات المباشر، كيريل دميترييف كانت بناءة.
كان رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والمبعوث الخاص للرئيس الروسي، كيريل دميترييف، قال إن "دعاة الحرب" فشلوا في عرقلة المحادثات الروسية الأمريكية بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية في ميامي بالولايات المتحدة.
وأكد دميترييف، في تصريحات للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان "دعاة الحرب" قد نجحوا في عرقلة المحادثات المنعقدة في ميامي: "لقد فشلوا، لقد فشلوا، كل شيء على ما يرام".
وصرّح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، بأن محادثاته في ميامي مع المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، "تسير في أجواء بنّاءة".
وكان الوفد الأمريكي أجرى مشاورات مع الجانب الأوكراني في ميامي، في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، صرّح في وقت سابق، بأنه قد يصل إلى فلوريدا يوم السبت (أمس)،
للمشاركة في المحادثات حول التسوية الأوكرانية.
وفي وقت سابق، صرح دميترييف، بأن روسيا تستعد للتعاون مع الولايات المتحدة في القطب الشمالي.