دميترييف: دعاة الحرب فشلوا في عرقلة المحادثات الروسية الأمريكية بشأن أوكرانيا في ميامي

21.12.2025

وقال دميترييف، اليوم الأحد، في تصريحات للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان "دعاة الحرب" قد نجحوا في عرقلة المحادثات المنعقدة في ميامي: "لقد فشلوا، لقد فشلوا، كل شيء على ما يرام".وأوضح دميترييف، في تصريح للصحفيين الروس أمس السبت، أن "المباحثات بدأت وستتواصل اليوم، كما ستستمر غدًا (اليوم الأحد)".وكان الوفد الأمريكي أجرى مشاورات مع الجانب الأوكراني في ميامي، في وقت سابق من هذا الأسبوع.وفي وقت سابق، صرح دميترييف، بأن روسيا تستعد للتعاون مع الولايات المتحدة في القطب الشمالي.

