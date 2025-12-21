دميترييف: دعاة الحرب فشلوا في عرقلة المحادثات الروسية الأمريكية بشأن أوكرانيا في ميامي

عربي
© Sputnik . Sergey Guneev
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية،
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
تابعنا عبر
صرح كيريل دميترييف، رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والمبعوث الخاص للرئيس الروسي، بأن "دعاة الحرب" فشلوا في عرقلة المحادثات الروسية الأمريكية بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية في ميامي بالولايات المتحدة.
وقال دميترييف، اليوم الأحد، في تصريحات للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان "دعاة الحرب" قد نجحوا في عرقلة المحادثات المنعقدة في ميامي: "لقد فشلوا، لقد فشلوا، كل شيء على ما يرام".
وصرّح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، بأن محادثاته في ميامي مع المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، "تسير في أجواء بنّاءة".
وأوضح دميترييف، في تصريح للصحفيين الروس أمس السبت، أن "المباحثات بدأت وستتواصل اليوم، كما ستستمر غدًا (اليوم الأحد)".
يوري أوشاكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
أوشاكوف: سنحدد ما يمكن قبوله وما يرفض بناء على ما سينقله دميترييف من الولايات المتحدة
18:59 GMT
وكان الوفد الأمريكي أجرى مشاورات مع الجانب الأوكراني في ميامي، في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، صرّح في وقت سابق، بأنه قد يصل إلى فلوريدا يوم السبت (أمس)، للمشاركة في المحادثات حول التسوية الأوكرانية.
وفي وقت سابق، صرح دميترييف، بأن روسيا تستعد للتعاون مع الولايات المتحدة في القطب الشمالي.
