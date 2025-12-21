https://sarabic.ae/20251221/دميترييف-دعاة-الحرب-فشلوا-في-عرقلة-المحادثات-الروسية-الأمريكية-بشأن-أوكرانيا-في-ميامي-1108442450.html
دميترييف: دعاة الحرب فشلوا في عرقلة المحادثات الروسية الأمريكية بشأن أوكرانيا في ميامي
دميترييف: دعاة الحرب فشلوا في عرقلة المحادثات الروسية الأمريكية بشأن أوكرانيا في ميامي
صرح كيريل دميترييف، رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والمبعوث الخاص للرئيس الروسي، بأن "دعاة الحرب" فشلوا في عرقلة المحادثات الروسية الأمريكية بشأن
وفي وقت سابق، صرح دميترييف، بأن روسيا تستعد للتعاون مع الولايات المتحدة في القطب الشمالي.
صرح كيريل دميترييف، رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والمبعوث الخاص للرئيس الروسي، بأن "دعاة الحرب" فشلوا في عرقلة المحادثات الروسية الأمريكية بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية في ميامي بالولايات المتحدة.
وقال دميترييف، اليوم الأحد، في تصريحات للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان "دعاة الحرب" قد نجحوا في عرقلة المحادثات المنعقدة في ميامي: "لقد فشلوا، لقد فشلوا، كل شيء على ما يرام".
وصرّح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، بأن محادثاته في ميامي مع المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، "تسير في أجواء بنّاءة".
وأوضح دميترييف، في تصريح للصحفيين الروس أمس السبت، أن "المباحثات بدأت وستتواصل اليوم، كما ستستمر غدًا (اليوم الأحد)".
وكان الوفد الأمريكي أجرى مشاورات مع الجانب الأوكراني في ميامي، في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، صرّح في وقت سابق، بأنه قد يصل إلى فلوريدا يوم السبت (أمس)،
للمشاركة في المحادثات حول التسوية الأوكرانية.
وفي وقت سابق، صرح دميترييف، بأن روسيا تستعد للتعاون مع الولايات المتحدة في القطب الشمالي.