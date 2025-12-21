عربي
أوشاكوف: سنحدد ما يمكن قبوله وما يرفض بناء على ما سينقله دميترييف من الولايات المتحدة
وقال أوشاكوف، خلال مقابلة مع الإعلامي بقناة "روسيا 1" بافيل زاروبين، اليوم الأحد: "سيحمل دميترييف بعض الإشارات التي تلقاها الأمريكيون من الأوروبيين والأوكرانيين. وسنناقش كل هذا هنا، وسنرى ما يمكن قبوله وما لا يمكن قبوله تماما".وأكد أن المقترحات التي قدمتها أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في إطار مناقشة الخطة الأمريكية لتسوية الأزمة الأوكرانية غير بنّاءة إلى حد كبير.وأردف: "نحن بانتظار عودته (دميترييف). آمل أن يعود يوم الاثنين ليقدم، في المقام الأول، تقريراً إلى الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) حول نتائج محادثاته".وأكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأحد، أن "التغييرات التي أدخلها الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، على خطة السلام الأمريكية، لا تقرّب الاتفاق".وأشار إلى أنه لم يطّلع حتى الآن على الوثائق الأمريكية بشأن التسوية السلمية بعد المناقشات مع أوروبا وكييف.وتابع: "كيريل ديميترييف، موجود حاليا في ميامي، ويلتقي بالعديد من زملائه هناك. سيعود إلى موسكو ليقدم تقريرًا، وسنتحدث حينها".
صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن روسيا ستحدد ما يمكن قبوله وما هو غير مقبول بناءً على المعلومات التي سينقلها رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والمبعوث الخاص للرئيس الروسي، كيريل دميترييف، بعد محادثات ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقال أوشاكوف، خلال مقابلة مع الإعلامي بقناة "روسيا 1" بافيل زاروبين، اليوم الأحد: "سيحمل دميترييف بعض الإشارات التي تلقاها الأمريكيون من الأوروبيين والأوكرانيين. وسنناقش كل هذا هنا، وسنرى ما يمكن قبوله وما لا يمكن قبوله تماما".

وأضاف: "سنلتزم بما اتفقنا عليه في أنكوريج وفي اجتماعات أخرى مع ممثلين أمريكيين".

وأكد أن المقترحات التي قدمتها أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في إطار مناقشة الخطة الأمريكية لتسوية الأزمة الأوكرانية غير بنّاءة إلى حد كبير.
وأردف: "نحن بانتظار عودته (دميترييف). آمل أن يعود يوم الاثنين ليقدم، في المقام الأول، تقريراً إلى الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) حول نتائج محادثاته".
وأكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأحد، أن "التغييرات التي أدخلها الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، على خطة السلام الأمريكية، لا تقرّب الاتفاق".
وقال أوشاكوف للصحفيين: "أنا على ثقة تامة بأن البنود التي أدخلها الأوروبيون، بالتعاون مع الأوكرانيين، والتي يحاولون إدخالها، تنتهك الوثائق بشكل واضح وتقوض إمكانية تحقيق سلام طويل الأمد".
وأشار إلى أنه لم يطّلع حتى الآن على الوثائق الأمريكية بشأن التسوية السلمية بعد المناقشات مع أوروبا وكييف.
وتابع: "كيريل ديميترييف، موجود حاليا في ميامي، ويلتقي بالعديد من زملائه هناك. سيعود إلى موسكو ليقدم تقريرًا، وسنتحدث حينها".
