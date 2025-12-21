عربي
بمشاركة بوتين... بدء الجلسة الموسعة لاجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي ... فيديو
أوشاكوف: الكرملين يرسل تهاني عيد الميلاد ورأس السنة إلى ترامب
أوشاكوف: الكرملين يرسل تهاني عيد الميلاد ورأس السنة إلى ترامب
وقال أوشاكوف للصحفيين، اليوم الأحد: "بصفتنا أناسا مهذبين، سنرسل لترامب تهانينا بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة".وفي وقت سابق من اليوم صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الكرملين سيعلن إذا قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهنئة نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بعيد الميلاد.وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأحد، ردًا على سؤال بهذا الخصوص: "سنعلن ذلك".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، خلال البث المباشر والمؤتمر السنوي الصحفي "الخط المباشر"، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يبذل جهودا جادة وصادقة لإنهاء الصراع في أوكرانيا".وقال بوتين خلال المؤتمر الصحفي: "يبذل الرئيس ترامب جهودًا جادة لإنهاء هذا الصراع الأوكراني، وكما قال مرارًا وتكرارًا، فهو يفعل ذلك، في رأيي، بصدق مطلق".وذكر بوتين أن "الكرة (في تسوية أوكرانيا) أصبحت بالكامل في ملعب خصومنا الغربيين، إن صح التعبير، وعلى رأسهم قادة نظام كييف وقبل كل شيء داعموهم الأوروبيون، في هذه الحالة".وأشار بوتين: "بعد أن خدعنا ولم تنفذ اتفاقيات مينسك، اضطررنا لاستخدام قواتنا المسلحة لإنهاء الحرب التي أشعلها نظام كييف بدعم من الدول الغربية".
صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن الكرملين سيرسل تهاني عيد الميلاد المجيد، ورأس السنة الميلادية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال أوشاكوف للصحفيين، اليوم الأحد: "بصفتنا أناسا مهذبين، سنرسل لترامب تهانينا بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة".
وفي وقت سابق من اليوم صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الكرملين سيعلن إذا قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهنئة نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بعيد الميلاد.
وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأحد، ردًا على سؤال بهذا الخصوص: "سنعلن ذلك".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، خلال البث المباشر والمؤتمر السنوي الصحفي "الخط المباشر"، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يبذل جهودا جادة وصادقة لإنهاء الصراع في أوكرانيا".
وقال بوتين خلال المؤتمر الصحفي: "يبذل الرئيس ترامب جهودًا جادة لإنهاء هذا الصراع الأوكراني، وكما قال مرارًا وتكرارًا، فهو يفعل ذلك، في رأيي، بصدق مطلق".
وأضاف: "روسيا عمليا وافقت على مقترحات ترامب بشأن أوكرانيا في أنكوريج".
وذكر بوتين أن "الكرة (في تسوية أوكرانيا) أصبحت بالكامل في ملعب خصومنا الغربيين، إن صح التعبير، وعلى رأسهم قادة نظام كييف وقبل كل شيء داعموهم الأوروبيون، في هذه الحالة".
وأشار بوتين: "بعد أن خدعنا ولم تنفذ اتفاقيات مينسك، اضطررنا لاستخدام قواتنا المسلحة لإنهاء الحرب التي أشعلها نظام كييف بدعم من الدول الغربية".
