ماكرون يعلن التزام 26 دولة بنشر قوات في أوكرانيا برا وبحرا وجوا
ماكرون يعلن التزام 26 دولة بنشر قوات في أوكرانيا برا وبحرا وجوا
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة تقديم ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا، مشددا على أهمية إعادة بناء الجيش الأوكراني "لردع الهجمات الحالية والمستقبلية". 04.09.2025
ونقلت وسائل إعلام غربية عن ماكرون قوله "إن 26 دولة أبدت التزامها بنشر قواتها على الأرض وفي البحر والجو لدعم كييف وطمأنتها"، مشيرا إلى أنه أجرى اتصالا بالرئيس الأمريكي، حيث اتفق الطرفان على عدة نقاط تتعلق بالدعم المقدم لأوكرانيا.وأضاف أن التفاصيل النهائية لشكل الدعم الأمريكي سيتم الكشف عنها في الأيام المقبلة، مع توقعات بإجراء تواصل جديد بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الأزمة الأوكرانية.وأوضح الرئيس الفرنسي أن الضمانات الأمنية التي تم بحثها خلال القمة تتماشى مع خطط حلف الناتو لتعزيز أمن الجناح الشرقي للحلف.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن التعبئة القسرية في أوكرانيا، يتعرض خلالها الناس للضرب وأحيانا للضرب حتى الموت، هي حقيقة، من العار الشديد أن يطارَد الناس في القرن الحادي والعشرين، في قلب أوروبا، بتواطؤ من السياسيين الأوروبيين.وقال سيارتو في مؤتمر صحفي في بودابست: "فيما يتعلق بالتجنيد الإجباري، يمكنني القول إنها حقيقة معروفة. ليس فقط في المجر، ولا في أوكرانيا، بل في جميع أنحاء العالم. من المسلّم به عمومًا أن هناك مطاردة مفتوحة للناس في أوكرانيا، وأن هناك تجنيدا قسريا".وتابع: "يعلم الجميع أنه خلال هذا التجنيد الإجباري، يتعرض الناس للضرب في كثير من الأحيان، وفي بعض الحالات يُضربون حتى الموت. وهم قادرون على فعل ذلك، لأنه، وفقًا للسياسيين الأوروبيين المؤيدين للحرب، يُسمح لأوكرانيا بفعل ما تشاء في هذا الوضع".يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، أقرت وزارة الدفاع الأوكرانية بمشكلة التعبئة القسرية ونقص الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية، قائلة إن الوزارة تحاول حلها عن طريق تجنيد الشباب والمرتزقة الأجانب.
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة تقديم ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا، مشددا على أهمية إعادة بناء الجيش الأوكراني "لردع الهجمات الحالية والمستقبلية".
ونقلت وسائل إعلام غربية عن ماكرون قوله "إن 26 دولة أبدت التزامها بنشر قواتها على الأرض وفي البحر والجو لدعم كييف وطمأنتها"، مشيرا إلى أنه أجرى اتصالا بالرئيس الأمريكي، حيث اتفق الطرفان على عدة نقاط تتعلق بالدعم المقدم لأوكرانيا.
وأضاف أن التفاصيل النهائية لشكل الدعم الأمريكي سيتم الكشف عنها في الأيام المقبلة، مع توقعات بإجراء تواصل جديد بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الأزمة الأوكرانية.
وأوضح الرئيس الفرنسي أن الضمانات الأمنية التي تم بحثها خلال القمة تتماشى مع خطط حلف الناتو لتعزيز أمن الجناح الشرقي للحلف.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن التعبئة القسرية في أوكرانيا، يتعرض خلالها الناس للضرب وأحيانا للضرب حتى الموت، هي حقيقة، من العار الشديد أن يطارَد الناس في القرن الحادي والعشرين، في قلب أوروبا، بتواطؤ من السياسيين الأوروبيين.
وقال سيارتو في مؤتمر صحفي في بودابست: "فيما يتعلق بالتجنيد الإجباري
، يمكنني القول إنها حقيقة معروفة. ليس فقط في المجر، ولا في أوكرانيا، بل في جميع أنحاء العالم. من المسلّم به عمومًا أن هناك مطاردة مفتوحة للناس في أوكرانيا، وأن هناك تجنيدا قسريا".
وتابع: "يعلم الجميع أنه خلال هذا التجنيد الإجباري، يتعرض الناس للضرب في كثير من الأحيان، وفي بعض الحالات يُضربون حتى الموت. وهم قادرون على فعل ذلك، لأنه، وفقًا للسياسيين الأوروبيين المؤيدين للحرب، يُسمح لأوكرانيا بفعل ما تشاء في هذا الوضع".
يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، أقرت وزارة الدفاع الأوكرانية بمشكلة التعبئة القسرية ونقص الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية، قائلة إن الوزارة تحاول حلها عن طريق تجنيد الشباب والمرتزقة الأجانب.