ماكرون يعلن التزام 26 دولة بنشر قوات في أوكرانيا برا وبحرا وجوا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الذكرى الـ80 للنصر: من الاحتفال بالتاريخ إلى إطلاق تحول نوعي في موازين القوى الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بأنصار الله: الرد على إسرائيل سيكون مزلزلا وهناك تعاون بشأن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: آن الأوان للاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن حراكه المعطل للسلام بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250904/ماكرون-يعلن-التزام-26-دولة-بنشر-قوات-في-أوكرانيا-برا-وبحرا-وجوا-1104509761.html
ماكرون يعلن التزام 26 دولة بنشر قوات في أوكرانيا برا وبحرا وجوا
ماكرون يعلن التزام 26 دولة بنشر قوات في أوكرانيا برا وبحرا وجوا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة تقديم ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا، مشددا على أهمية إعادة بناء الجيش الأوكراني "لردع الهجمات الحالية والمستقبلية". 04.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-04T15:00+0000
2025-09-04T15:00+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0a/1101505584_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c4922b78639e31dde1151dec24c9a73.jpg
ونقلت وسائل إعلام غربية عن ماكرون قوله "إن 26 دولة أبدت التزامها بنشر قواتها على الأرض وفي البحر والجو لدعم كييف وطمأنتها"، مشيرا إلى أنه أجرى اتصالا بالرئيس الأمريكي، حيث اتفق الطرفان على عدة نقاط تتعلق بالدعم المقدم لأوكرانيا.وأضاف أن التفاصيل النهائية لشكل الدعم الأمريكي سيتم الكشف عنها في الأيام المقبلة، مع توقعات بإجراء تواصل جديد بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الأزمة الأوكرانية.وأوضح الرئيس الفرنسي أن الضمانات الأمنية التي تم بحثها خلال القمة تتماشى مع خطط حلف الناتو لتعزيز أمن الجناح الشرقي للحلف.وقال سيارتو في مؤتمر صحفي في بودابست: "فيما يتعلق بالتجنيد الإجباري، يمكنني القول إنها حقيقة معروفة. ليس فقط في المجر، ولا في أوكرانيا، بل في جميع أنحاء العالم. من المسلّم به عمومًا أن هناك مطاردة مفتوحة للناس في أوكرانيا، وأن هناك تجنيدا قسريا".وتابع: "يعلم الجميع أنه خلال هذا التجنيد الإجباري، يتعرض الناس للضرب في كثير من الأحيان، وفي بعض الحالات يُضربون حتى الموت. وهم قادرون على فعل ذلك، لأنه، وفقًا للسياسيين الأوروبيين المؤيدين للحرب، يُسمح لأوكرانيا بفعل ما تشاء في هذا الوضع".يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، أقرت وزارة الدفاع الأوكرانية بمشكلة التعبئة القسرية ونقص الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية، قائلة إن الوزارة تحاول حلها عن طريق تجنيد الشباب والمرتزقة الأجانب.
https://sarabic.ae/20250904/حاكم-مقاطعة-خيرسون-زيلينسكي-سيواصل-التهرب-وإطالة-أمد-الصراع-في-أوكرانيا-1104482771.html
https://sarabic.ae/20250903/الخارجية-الروسية-موسكو-مستعدة-لمواصلة-عملية-التفاوض-مع-أوكرانيا-1104451413.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0a/1101505584_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_99504eb5b2afc2fbb53c5f517e58d06e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار العالم الآن, إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا

ماكرون يعلن التزام 26 دولة بنشر قوات في أوكرانيا برا وبحرا وجوا

15:00 GMT 04.09.2025
© AP Photoالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة تقديم ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا، مشددا على أهمية إعادة بناء الجيش الأوكراني "لردع الهجمات الحالية والمستقبلية".
ونقلت وسائل إعلام غربية عن ماكرون قوله "إن 26 دولة أبدت التزامها بنشر قواتها على الأرض وفي البحر والجو لدعم كييف وطمأنتها"، مشيرا إلى أنه أجرى اتصالا بالرئيس الأمريكي، حيث اتفق الطرفان على عدة نقاط تتعلق بالدعم المقدم لأوكرانيا.
وأضاف أن التفاصيل النهائية لشكل الدعم الأمريكي سيتم الكشف عنها في الأيام المقبلة، مع توقعات بإجراء تواصل جديد بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الأزمة الأوكرانية.
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
حاكم مقاطعة خيرسون: زيلينسكي سيواصل التهرب وإطالة أمد الصراع في أوكرانيا
05:19 GMT
وأوضح الرئيس الفرنسي أن الضمانات الأمنية التي تم بحثها خلال القمة تتماشى مع خطط حلف الناتو لتعزيز أمن الجناح الشرقي للحلف.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن التعبئة القسرية في أوكرانيا، يتعرض خلالها الناس للضرب وأحيانا للضرب حتى الموت، هي حقيقة، من العار الشديد أن يطارَد الناس في القرن الحادي والعشرين، في قلب أوروبا، بتواطؤ من السياسيين الأوروبيين.
وقال سيارتو في مؤتمر صحفي في بودابست: "فيما يتعلق بالتجنيد الإجباري، يمكنني القول إنها حقيقة معروفة. ليس فقط في المجر، ولا في أوكرانيا، بل في جميع أنحاء العالم. من المسلّم به عمومًا أن هناك مطاردة مفتوحة للناس في أوكرانيا، وأن هناك تجنيدا قسريا".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمواصلة عملية التفاوض مع أوكرانيا
أمس, 06:39 GMT
وتابع: "يعلم الجميع أنه خلال هذا التجنيد الإجباري، يتعرض الناس للضرب في كثير من الأحيان، وفي بعض الحالات يُضربون حتى الموت. وهم قادرون على فعل ذلك، لأنه، وفقًا للسياسيين الأوروبيين المؤيدين للحرب، يُسمح لأوكرانيا بفعل ما تشاء في هذا الوضع".
يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، أقرت وزارة الدفاع الأوكرانية بمشكلة التعبئة القسرية ونقص الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية، قائلة إن الوزارة تحاول حلها عن طريق تجنيد الشباب والمرتزقة الأجانب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала