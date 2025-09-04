حاكم مقاطعة خيرسون: زيلينسكي سيواصل التهرب وإطالة أمد الصراع في أوكرانيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الذكرى الـ80 للنصر: من الاحتفال بالتاريخ إلى إطلاق تحول نوعي في موازين القوى الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بأنصار الله: الرد على إسرائيل سيكون مزلزلا وهناك تعاون بشأن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
أمساليوم
بث مباشر
وقال سالدو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي: " ثقتي الراسخة هي أن زيلينسكي سيواصل إطالة أمد الصراع قدر الإمكان. في هذه الحالة، زيلينسكي هو أحد أولئك الذين يُمكن وصفهم بلا شك بزعيم نظام كييف، إلا أنه زعيم شرير".وبحسب الحاكم، تم إعداد زيلينسكي و"إدخاله إلى نظام كييف" وإعطاؤه الفرصة لقيادته، ما أدى إلى إطالة أمد الصراع.قال سالدو: "إنه (زيلينسكي) لا يفكر في سكان المناطق التي لا تزال تحت سيطرة نظام كييف، ولا يفكر فيما سيحدث لاحقًا. كل ما يهمه هو المهمة التي كُلّف بها ونُفّذت قبل 8-10 سنوات. لذلك، لا يمكن الوثوق به".سالدو ردا على سؤال حول ما إذا كان السلام في أوكرانيا، في رأيه، قريبا: "لقد عقدت اجتماعا مؤخرا مع رئيسنا فلاديمير فلاديميروفيتش. وقد تم التطرق إلى هذه المسألة أيضا".يُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول في فلاديفوستوك، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية . ويدور موضوع المنتدى الرئيسي هذا العام حول "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار". وكالة أنباء ريا نوفوستي هي الشريك الإعلامي العام للمنتدى.ترامب يؤكد قرب انعقاد قمة ثلاثية أمريكية روسية أوكرانيةتقارير: قادة أوروبيون سيجتمعون في باريس 4 سبتمبر لبحث التسوية في أوكرانيا
أكد حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، أن زيلينسكي سيواصل "التهرب" وإطالة أمد الصراع في أوكرانيا قدر الإمكان، مشيرا إلى أنه يلعب دور "الزعيم الشرير"، وأنه لا يملك أي مهمة أخرى، ولا يمكن الوثوق به.
وقال سالدو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي: " ثقتي الراسخة هي أن زيلينسكي سيواصل إطالة أمد الصراع قدر الإمكان. في هذه الحالة، زيلينسكي هو أحد أولئك الذين يُمكن وصفهم بلا شك بزعيم نظام كييف، إلا أنه زعيم شرير".

وتابع: "سيواصل هذا الزعيم الشرير لعب دور شرير. وسيبذل قصارى جهده لضمان استمرار الوضع الذي بدأ، واستمرار العمليات العسكرية، لأنه لا يملك حتى مهمة أخرى".

وبحسب الحاكم، تم إعداد زيلينسكي و"إدخاله إلى نظام كييف" وإعطاؤه الفرصة لقيادته، ما أدى إلى إطالة أمد الصراع.
قال سالدو: "إنه (زيلينسكي) لا يفكر في سكان المناطق التي لا تزال تحت سيطرة نظام كييف، ولا يفكر فيما سيحدث لاحقًا. كل ما يهمه هو المهمة التي كُلّف بها ونُفّذت قبل 8-10 سنوات. لذلك، لا يمكن الوثوق به".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
موسكو: كييف والاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات بشكل مكشوف
29 أغسطس, 16:59 GMT
سالدو ردا على سؤال حول ما إذا كان السلام في أوكرانيا، في رأيه، قريبا: "لقد عقدت اجتماعا مؤخرا مع رئيسنا فلاديمير فلاديميروفيتش. وقد تم التطرق إلى هذه المسألة أيضا".

وأشار إلى أن لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في ألاسكا كان نجاحًا للزعيم الروسي، وبدايةً لتحركٍ نحو السلام والتفاهم المتبادل بين القوتين.

يُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول في فلاديفوستوك، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية . ويدور موضوع المنتدى الرئيسي هذا العام حول "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار". وكالة أنباء ريا نوفوستي هي الشريك الإعلامي العام للمنتدى.
ترامب يؤكد قرب انعقاد قمة ثلاثية أمريكية روسية أوكرانية
تقارير: قادة أوروبيون سيجتمعون في باريس 4 سبتمبر لبحث التسوية في أوكرانيا
