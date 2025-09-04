https://sarabic.ae/20250904/حاكم-مقاطعة-خيرسون-زيلينسكي-سيواصل-التهرب-وإطالة-أمد-الصراع-في-أوكرانيا-1104482771.html

حاكم مقاطعة خيرسون: زيلينسكي سيواصل التهرب وإطالة أمد الصراع في أوكرانيا

أكد حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، أن زيلينسكي سيواصل "التهرب" وإطالة أمد الصراع في أوكرانيا قدر الإمكان، مشيرا إلى أنه يلعب دور "الزعيم الشرير"، وأنه لا... 04.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال سالدو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي: " ثقتي الراسخة هي أن زيلينسكي سيواصل إطالة أمد الصراع قدر الإمكان. في هذه الحالة، زيلينسكي هو أحد أولئك الذين يُمكن وصفهم بلا شك بزعيم نظام كييف، إلا أنه زعيم شرير".وبحسب الحاكم، تم إعداد زيلينسكي و"إدخاله إلى نظام كييف" وإعطاؤه الفرصة لقيادته، ما أدى إلى إطالة أمد الصراع.قال سالدو: "إنه (زيلينسكي) لا يفكر في سكان المناطق التي لا تزال تحت سيطرة نظام كييف، ولا يفكر فيما سيحدث لاحقًا. كل ما يهمه هو المهمة التي كُلّف بها ونُفّذت قبل 8-10 سنوات. لذلك، لا يمكن الوثوق به".سالدو ردا على سؤال حول ما إذا كان السلام في أوكرانيا، في رأيه، قريبا: "لقد عقدت اجتماعا مؤخرا مع رئيسنا فلاديمير فلاديميروفيتش. وقد تم التطرق إلى هذه المسألة أيضا".يُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول في فلاديفوستوك، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية . ويدور موضوع المنتدى الرئيسي هذا العام حول "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار". وكالة أنباء ريا نوفوستي هي الشريك الإعلامي العام للمنتدى.ترامب يؤكد قرب انعقاد قمة ثلاثية أمريكية روسية أوكرانيةتقارير: قادة أوروبيون سيجتمعون في باريس 4 سبتمبر لبحث التسوية في أوكرانيا

