عربي
https://sarabic.ae/20250903/الخارجية-الروسية-موسكو-مستعدة-لمواصلة-عملية-التفاوض-مع-أوكرانيا-1104451413.html
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمواصلة عملية التفاوض مع أوكرانيا
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمواصلة عملية التفاوض مع أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرحت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو مستعدة لمواصلة عملية التفاوض مع أوكرانيا، وتنتظر رد كييف على مقترحها بتشكيل ثلاث مجموعات...
2025-09-03T06:39+0000
2025-09-03T06:39+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك" في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي: "ننتظر ردًا من الجانب الأوكراني على الاقتراح الروسي بتشكيل ثلاث مجموعات عمل معنية بالقضايا السياسية والعسكرية والإنسانية. ونحن مستعدون لمواصلة عملية التفاوض مع أوكرانيا".ووفقا له فإن "فيما يتعلق بالتوقيت، فإن موعد الجولة الجديدة يعتمد، بطبيعة الحال، على مدى التقدم في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الاجتماعات السابقة، وعلى مدى أخذ نظام كييف بعين الاعتبار مقترحاتنا التي طُرحت خلال مسارات التفاوض". وقالت: "بلادنا تدعو باستمرار إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية، وقد فعلت ذلك منذ البداية، وعرضت كل أشكال وإمكانيات التسوية السياسية".وتابعت: "رغم الوساطة التي تقوم بها إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب وجهوده الشخصية – ولا أعتقد أن هناك أي شك في أنهم يظهرون اهتمامًا صادقًا بالتوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية، إلا أن نظام كييف ورعاته الغربيين، خاصة في أوروبا ودول الناتو، لا يُبدون أي تعاون ضروري".يُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول في فلاديفوستوك، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.ويدور موضوع المنتدى الرئيسي هذا العام حول "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".تقارير: ويتكوف اتصل فورا بترامب بعد اجتماعاته مع بوتينالكرملين: بوتين لا يستبعد احتمال لقاء زيلينسكي
https://sarabic.ae/20250901/روسيا-لم-يتم-الاتفاق-بين-بوتين-وترامب-بشأن-اللقاء-مع-زيلينسكي--1104380209.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمواصلة عملية التفاوض مع أوكرانيا

06:39 GMT 03.09.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
صرحت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو مستعدة لمواصلة عملية التفاوض مع أوكرانيا، وتنتظر رد كييف على مقترحها بتشكيل ثلاث مجموعات عمل تتناول قضايا مختلفة.
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك" في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي: "ننتظر ردًا من الجانب الأوكراني على الاقتراح الروسي بتشكيل ثلاث مجموعات عمل معنية بالقضايا السياسية والعسكرية والإنسانية. ونحن مستعدون لمواصلة عملية التفاوض مع أوكرانيا".

وأشارت إلى أن "روسيا تطرح بشكل ثابت خيار التسوية السلمية للنزاع الأوكراني وتعرض جميع أشكال الحلول السياسية".

ووفقا له فإن "فيما يتعلق بالتوقيت، فإن موعد الجولة الجديدة يعتمد، بطبيعة الحال، على مدى التقدم في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الاجتماعات السابقة، وعلى مدى أخذ نظام كييف بعين الاعتبار مقترحاتنا التي طُرحت خلال مسارات التفاوض".
وقالت: "بلادنا تدعو باستمرار إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية، وقد فعلت ذلك منذ البداية، وعرضت كل أشكال وإمكانيات التسوية السياسية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
روسيا: لم يتم الاتفاق بين بوتين وترامب بشأن اللقاء مع زيلينسكي
1 سبتمبر, 14:43 GMT
وتابعت: "رغم الوساطة التي تقوم بها إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب وجهوده الشخصية – ولا أعتقد أن هناك أي شك في أنهم يظهرون اهتمامًا صادقًا بالتوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية، إلا أن نظام كييف ورعاته الغربيين، خاصة في أوروبا ودول الناتو، لا يُبدون أي تعاون ضروري".

وأضافت: "فهم، قبل كل شيء، يرفضون حتى إمكانية البحث في أي حلول وسط، رغم عدم امتلاكهم أي مبرر لذلك لا على ساحة المعركة ولا من الناحية الأخلاقية أو المبدئية".

يُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول في فلاديفوستوك، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.
ويدور موضوع المنتدى الرئيسي هذا العام حول "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".
تقارير: ويتكوف اتصل فورا بترامب بعد اجتماعاته مع بوتين
الكرملين: بوتين لا يستبعد احتمال لقاء زيلينسكي
