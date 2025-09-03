https://sarabic.ae/20250903/الخارجية-الروسية-موسكو-مستعدة-لمواصلة-عملية-التفاوض-مع-أوكرانيا-1104451413.html

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمواصلة عملية التفاوض مع أوكرانيا

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمواصلة عملية التفاوض مع أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرحت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو مستعدة لمواصلة عملية التفاوض مع أوكرانيا، وتنتظر رد كييف على مقترحها بتشكيل ثلاث مجموعات... 03.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-03T06:39+0000

2025-09-03T06:39+0000

2025-09-03T06:39+0000

العالم

أخبار أوكرانيا

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg

وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك" في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي: "ننتظر ردًا من الجانب الأوكراني على الاقتراح الروسي بتشكيل ثلاث مجموعات عمل معنية بالقضايا السياسية والعسكرية والإنسانية. ونحن مستعدون لمواصلة عملية التفاوض مع أوكرانيا".ووفقا له فإن "فيما يتعلق بالتوقيت، فإن موعد الجولة الجديدة يعتمد، بطبيعة الحال، على مدى التقدم في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الاجتماعات السابقة، وعلى مدى أخذ نظام كييف بعين الاعتبار مقترحاتنا التي طُرحت خلال مسارات التفاوض". وقالت: "بلادنا تدعو باستمرار إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية، وقد فعلت ذلك منذ البداية، وعرضت كل أشكال وإمكانيات التسوية السياسية".وتابعت: "رغم الوساطة التي تقوم بها إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب وجهوده الشخصية – ولا أعتقد أن هناك أي شك في أنهم يظهرون اهتمامًا صادقًا بالتوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية، إلا أن نظام كييف ورعاته الغربيين، خاصة في أوروبا ودول الناتو، لا يُبدون أي تعاون ضروري".يُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول في فلاديفوستوك، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.ويدور موضوع المنتدى الرئيسي هذا العام حول "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".تقارير: ويتكوف اتصل فورا بترامب بعد اجتماعاته مع بوتينالكرملين: بوتين لا يستبعد احتمال لقاء زيلينسكي

https://sarabic.ae/20250901/روسيا-لم-يتم-الاتفاق-بين-بوتين-وترامب-بشأن-اللقاء-مع-زيلينسكي--1104380209.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا