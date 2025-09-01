https://sarabic.ae/20250901/روسيا-لم-يتم-الاتفاق-بين-بوتين-وترامب-بشأن-اللقاء-مع-زيلينسكي--1104380209.html

روسيا: لم يتم الاتفاق بين بوتين وترامب بشأن اللقاء مع زيلينسكي

سبوتنيك عربي

صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الاثنين، أنه لم يكن هناك اتفاق بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، بشأن لقاء بين... 01.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال أوشاكوف خلال مقابلة: "حتى الآن، ما يُذاع في الصحافة ليس بالضبط ما تم الاتفاق عليه. الآن يتحدث الجميع عن لقاء ثلاثي، عن لقاء بين بوتين وزيلينسكي، ولكن على حد علمي تحديدًا، لم يتم التوصل إلى اتفاق بين بوتين وترامب بشأن هذا الأمر".وقال أوشاكوف ردًا على سؤال حول ما إذا تم التطرق بالتفصيل إلى موضوع الأزمة الأوكرانية على هامش القمة: "في القمة، على ما أذكر، فقط رئيسنا (فلاديمير بوتين) تطرق لهذا الموضوع، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، ويمكن القول، إنه لم أسمع شيئا (حول هذا الأمر) في الخطابات الأخرى، ولكن على هامش القمة، هذا الموضوع، نوقش طبعاً".وقال: "تم التوصل إلى العديد من التفاهمات المتبادلة في أنكوريج. وحسب علمي، يواصل الجانبان الأمريكي وجانبنا، من خلال هذا الاتفاق، العمل، بما في ذلك من خلال التواصل مع القادة الآخرين".وتعقد في مدينة تيانجين الصينية أكبر قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في تاريخها.وتشهد القمة مشاركة رؤساء دول وحكومات أكثر من 20 دولة، من بينهم رئيس الصين شي جين بينج، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب.. بوتين يبحث تطوير العلاقات مع عدد من الزعماءبوتين يلتقي مع بزشكيان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون

