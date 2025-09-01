عربي
أمساليوم
روسيا: لم يتم الاتفاق بين بوتين وترامب بشأن اللقاء مع زيلينسكي
سبوتنيك عربي
صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الاثنين، أنه لم يكن هناك اتفاق بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، بشأن لقاء بين... 01.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال أوشاكوف خلال مقابلة: "حتى الآن، ما يُذاع في الصحافة ليس بالضبط ما تم الاتفاق عليه. الآن يتحدث الجميع عن لقاء ثلاثي، عن لقاء بين بوتين وزيلينسكي، ولكن على حد علمي تحديدًا، لم يتم التوصل إلى اتفاق بين بوتين وترامب بشأن هذا الأمر".وقال أوشاكوف ردًا على سؤال حول ما إذا تم التطرق بالتفصيل إلى موضوع الأزمة الأوكرانية على هامش القمة: "في القمة، على ما أذكر، فقط رئيسنا (فلاديمير بوتين) تطرق لهذا الموضوع، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، ويمكن القول، إنه لم أسمع شيئا (حول هذا الأمر) في الخطابات الأخرى، ولكن على هامش القمة، هذا الموضوع، نوقش طبعاً".وقال: "تم التوصل إلى العديد من التفاهمات المتبادلة في أنكوريج. وحسب علمي، يواصل الجانبان الأمريكي وجانبنا، من خلال هذا الاتفاق، العمل، بما في ذلك من خلال التواصل مع القادة الآخرين".وتعقد في مدينة تيانجين الصينية أكبر قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في تاريخها.وتشهد القمة مشاركة رؤساء دول وحكومات أكثر من 20 دولة، من بينهم رئيس الصين شي جين بينج، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب.. بوتين يبحث تطوير العلاقات مع عدد من الزعماءبوتين يلتقي مع بزشكيان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون
روسيا: لم يتم الاتفاق بين بوتين وترامب بشأن اللقاء مع زيلينسكي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب
صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الاثنين، أنه لم يكن هناك اتفاق بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، بشأن لقاء بين الرئيس الروسي، وفلاديمير زيلينسكي أو لقاء ثلاثي.
وقال أوشاكوف خلال مقابلة: "حتى الآن، ما يُذاع في الصحافة ليس بالضبط ما تم الاتفاق عليه. الآن يتحدث الجميع عن لقاء ثلاثي، عن لقاء بين بوتين وزيلينسكي، ولكن على حد علمي تحديدًا، لم يتم التوصل إلى اتفاق بين بوتين وترامب بشأن هذا الأمر".

وأوضح أوشاكوف، أن الرئيس بوتين، ناقش مع العديد من الزملاء على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، الاتفاقيات التي أعقبت القمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، وقال: "ناقش رئيسنا، على الأقل، الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الرئيس ترامب في أنكوريج. وتحدث رئيسنا عن هذا الأمر مع العديد من زملائه، بمن فيهم الرئيس شي جين بينغ (الرئيس الصيني)، وبطبيعة الحال مع رئيس وزراء الهند".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب.. بوتين يبحث تطوير العلاقات مع عدد من الزعماء
13:00 GMT
وقال أوشاكوف ردًا على سؤال حول ما إذا تم التطرق بالتفصيل إلى موضوع الأزمة الأوكرانية على هامش القمة: "في القمة، على ما أذكر، فقط رئيسنا (فلاديمير بوتين) تطرق لهذا الموضوع، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، ويمكن القول، إنه لم أسمع شيئا (حول هذا الأمر) في الخطابات الأخرى، ولكن على هامش القمة، هذا الموضوع، نوقش طبعاً".

وأشار أوشاكوف إلى أنه خلال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في أنكوريج بألاسكا، تم التوصل إلى العديد من التفاهمات المتبادلة بين البلدين.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال توقيع اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
بوتين يلتقي مع بزشكيان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون
13:34 GMT
وقال: "تم التوصل إلى العديد من التفاهمات المتبادلة في أنكوريج. وحسب علمي، يواصل الجانبان الأمريكي وجانبنا، من خلال هذا الاتفاق، العمل، بما في ذلك من خلال التواصل مع القادة الآخرين".

وأضاف أوشاكوف أن روسيا وأمريكا تواصلان العمل مع القادة الآخرين، مع مراعاة التفاهمات التي تم التوصل إليها في أنكوريج، قائلا: "على حد علمي، يواصل الجانبان الأمريكي والروسي العمل، بناءً على هذا الاتفاق (الذي تم التوصل إليه في أنكوريج)، بما في ذلك التواصل مع القادة الآخرين".

وتعقد في مدينة تيانجين الصينية أكبر قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في تاريخها.
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
بوتين يلتقى أردوغان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون
07:43 GMT
وتشهد القمة مشاركة رؤساء دول وحكومات أكثر من 20 دولة، من بينهم رئيس الصين شي جين بينج، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وتعد منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.

كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.
