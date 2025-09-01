https://sarabic.ae/20250901/روسيا-لم-يتم-الاتفاق-بين-بوتين-وترامب-بشأن-اللقاء-مع-زيلينسكي--1104380209.html
روسيا: لم يتم الاتفاق بين بوتين وترامب بشأن اللقاء مع زيلينسكي
2025-09-01T14:43+0000
2025-09-01T14:43+0000
2025-09-01T15:11+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103784738_0:0:3498:1969_1920x0_80_0_0_2afde9726eab4be38f8ab1085de3f360.jpg
وقال أوشاكوف خلال مقابلة: "حتى الآن، ما يُذاع في الصحافة ليس بالضبط ما تم الاتفاق عليه. الآن يتحدث الجميع عن لقاء ثلاثي، عن لقاء بين بوتين وزيلينسكي، ولكن على حد علمي تحديدًا، لم يتم التوصل إلى اتفاق بين بوتين وترامب بشأن هذا الأمر".وقال أوشاكوف ردًا على سؤال حول ما إذا تم التطرق بالتفصيل إلى موضوع الأزمة الأوكرانية على هامش القمة: "في القمة، على ما أذكر، فقط رئيسنا (فلاديمير بوتين) تطرق لهذا الموضوع، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، ويمكن القول، إنه لم أسمع شيئا (حول هذا الأمر) في الخطابات الأخرى، ولكن على هامش القمة، هذا الموضوع، نوقش طبعاً".وقال: "تم التوصل إلى العديد من التفاهمات المتبادلة في أنكوريج. وحسب علمي، يواصل الجانبان الأمريكي وجانبنا، من خلال هذا الاتفاق، العمل، بما في ذلك من خلال التواصل مع القادة الآخرين".وتعقد في مدينة تيانجين الصينية أكبر قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في تاريخها.وتشهد القمة مشاركة رؤساء دول وحكومات أكثر من 20 دولة، من بينهم رئيس الصين شي جين بينج، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103784738_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_b27f3eb9a108a632fdc0fd68cae16c4e.jpg
14:43 GMT 01.09.2025 (تم التحديث: 15:11 GMT 01.09.2025)
صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الاثنين، أنه لم يكن هناك اتفاق بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، بشأن لقاء بين الرئيس الروسي، وفلاديمير زيلينسكي أو لقاء ثلاثي.
وقال أوشاكوف خلال مقابلة: "حتى الآن، ما يُذاع في الصحافة ليس بالضبط ما تم الاتفاق عليه. الآن يتحدث الجميع عن لقاء ثلاثي، عن لقاء بين بوتين وزيلينسكي، ولكن على حد علمي تحديدًا، لم يتم التوصل إلى اتفاق بين بوتين وترامب بشأن هذا الأمر".
وأوضح أوشاكوف، أن الرئيس بوتين، ناقش مع العديد من الزملاء على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، الاتفاقيات التي أعقبت القمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، وقال: "ناقش رئيسنا، على الأقل، الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الرئيس ترامب في أنكوريج. وتحدث رئيسنا عن هذا الأمر مع العديد من زملائه، بمن فيهم الرئيس شي جين بينغ (الرئيس الصيني)، وبطبيعة الحال مع رئيس وزراء الهند".
وقال أوشاكوف ردًا على سؤال حول ما إذا تم التطرق بالتفصيل إلى موضوع الأزمة الأوكرانية على هامش القمة: "في القمة، على ما أذكر، فقط رئيسنا (فلاديمير بوتين) تطرق لهذا الموضوع، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، ويمكن القول، إنه لم أسمع شيئا (حول هذا الأمر) في الخطابات الأخرى، ولكن على هامش القمة، هذا الموضوع، نوقش طبعاً".
وأشار أوشاكوف إلى أنه خلال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في أنكوريج بألاسكا، تم التوصل إلى العديد من التفاهمات المتبادلة بين البلدين.
وقال: "تم التوصل إلى العديد من التفاهمات المتبادلة في أنكوريج. وحسب علمي، يواصل الجانبان الأمريكي وجانبنا، من خلال هذا الاتفاق، العمل، بما في ذلك من خلال التواصل مع القادة الآخرين".
وأضاف أوشاكوف أن روسيا وأمريكا تواصلان العمل مع القادة الآخرين، مع مراعاة التفاهمات التي تم التوصل إليها في أنكوريج، قائلا: "على حد علمي، يواصل الجانبان الأمريكي والروسي العمل، بناءً على هذا الاتفاق (الذي تم التوصل إليه في أنكوريج)، بما في ذلك التواصل مع القادة الآخرين".
وتعقد في مدينة تيانجين الصينية أكبر قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في تاريخها.
وتشهد القمة مشاركة رؤساء دول وحكومات أكثر من 20 دولة، من بينهم رئيس الصين شي جين بينج، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وتعد منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.
كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.