عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة

انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
اعتراض وتدمير 42 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - وزارة الدفاع الروسية
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:00 بتوقيت موسكو يوم 12 سبتمبر/أيلول حتى الساعة 06:00 بتوقيت موسكو يوم 13 سبتمبر/أيلول، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 42 طائرة مسيرة أوكرانية".تم إسقاط 15 منها طائرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و12 طائرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وعشر طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، واثنتان فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرة واحدة فوق أراضي مقاطعات كالوغا، وكورسك، وسمولينسك".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تدمر مجمعين للاتصالات عبر الأقمار الصناعية في جمهورية دونيتسك الشعبية
أفادت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 42 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البلاد، خلال الليل.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:00 بتوقيت موسكو يوم 12 سبتمبر/أيلول حتى الساعة 06:00 بتوقيت موسكو يوم 13 سبتمبر/أيلول، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 42 طائرة مسيرة أوكرانية".
تم إسقاط 15 منها طائرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و12 طائرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وعشر طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، واثنتان فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرة واحدة فوق أراضي مقاطعات كالوغا، وكورسك، وسمولينسك".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
القوات الروسية تدمر مجمعين للاتصالات عبر الأقمار الصناعية في جمهورية دونيتسك الشعبية
