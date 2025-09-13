https://sarabic.ae/20250913/اعتراض-وتدمير-42-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل---وزارة-الدفاع-الروسية-1104803134.html
اعتراض وتدمير 42 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - وزارة الدفاع الروسية
اعتراض وتدمير 42 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - وزارة الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 42 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البلاد، خلال الليل. 13.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-13T04:21+0000
2025-09-13T04:21+0000
2025-09-13T04:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083010076_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8b096fbebcc732cf0b23d04e000ced87.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:00 بتوقيت موسكو يوم 12 سبتمبر/أيلول حتى الساعة 06:00 بتوقيت موسكو يوم 13 سبتمبر/أيلول، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 42 طائرة مسيرة أوكرانية".تم إسقاط 15 منها طائرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و12 طائرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وعشر طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، واثنتان فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرة واحدة فوق أراضي مقاطعات كالوغا، وكورسك، وسمولينسك".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تدمر مجمعين للاتصالات عبر الأقمار الصناعية في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250912/أسطول-المحيط-الهادئ-الروسي-يبدأ-تدريبات-القيادة-والأركان-شمال-شرق-البلاد-1104781684.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083010076_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_97be4b4bff637ae4bc02dd2754a5d498.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
اعتراض وتدمير 42 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - وزارة الدفاع الروسية
أفادت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 42 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البلاد، خلال الليل.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:00 بتوقيت موسكو يوم 12 سبتمبر/أيلول حتى الساعة 06:00 بتوقيت موسكو يوم 13 سبتمبر/أيلول، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 42 طائرة مسيرة أوكرانية".
تم إسقاط 15 منها طائرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و12 طائرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وعشر طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، واثنتان فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرة واحدة فوق أراضي مقاطعات كالوغا، وكورسك، وسمولينسك".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.