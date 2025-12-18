https://sarabic.ae/20251218/وزير-الخارجية-التركي-لا-نرغب-في-اللجوء-إلى-عمل-عسكري-ضد-قسد-ويجب-الالتزام-باتفاق-10-مارس-1108298074.html
وزير الخارجية التركي: لا نرغب في اللجوء إلى عمل عسكري ضد "قسد" ويجب الالتزام باتفاق 10 مارس
وزير الخارجية التركي: لا نرغب في اللجوء إلى عمل عسكري ضد "قسد" ويجب الالتزام باتفاق 10 مارس
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن عدم رغبة بلاده في اللجوء إلى عمل عسكري جديد ضد قوات سوريا الديمقراطية ("قسد")، محذراً في الوقت نفسه من أن صبر الأطراف... 18.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-18T11:47+0000
2025-12-18T11:47+0000
2025-12-18T11:47+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
قسد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/03/1107786679_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a6ef5b31efb1e4212e3114d0039a6100.jpg
وقال فيدان، في مقابلة مع قناة "تي آر تي" التركية: إن "تركيا لا ترغب في اللجوء إلى عملية عسكرية ضد قسد، لكن صبر الأطراف المعنية قد نفد". ووقع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، في 10 آذار/مارس الماضي، اتفاقًا يقضي باندماج "قسد" ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.ودعت الحكومة السورية قوات "قسد" للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس، فضلا عن حث الوسطاء الدوليين على نقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين.يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من القوات الأميركية في شمال شرق سوريا، أعلنت بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، عن إنشاء إدارة ذاتية خاصة بها في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.
https://sarabic.ae/20251207/قائد-قسد-المرحلة-الراهنة-تتطلب-حوارا-جامعا-يضع-مصلحة-السوريين-فوق-كل-اعتبار-1107916224.html
https://sarabic.ae/20251122/تهدئة-بين-دمشق-وقسد-بعد-اشتباكات-في-ريف-الرقة--1107389198.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/03/1107786679_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_62734c2d9a2db8359cf024312f810171.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, قسد
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, قسد
وزير الخارجية التركي: لا نرغب في اللجوء إلى عمل عسكري ضد "قسد" ويجب الالتزام باتفاق 10 مارس
أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن عدم رغبة بلاده في اللجوء إلى عمل عسكري جديد ضد قوات سوريا الديمقراطية ("قسد")، محذراً في الوقت نفسه من أن صبر الأطراف المعنية بدأ ينفد بسبب التأخير في تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار المبرم بين "قسد" والحكومة السورية.
وقال فيدان، في مقابلة مع قناة "تي آر تي" التركية: إن "تركيا
لا ترغب في اللجوء إلى عملية عسكرية ضد قسد، لكن صبر الأطراف المعنية قد نفد".
وأضاف الوزير التركي: "على قسد الالتزام باتفاق 10 مارس المبرم مع الحكومة السورية دون تأخير أو مماطلة"، مشدداً على أهمية إتمام عملية الاندماج لضمان استقرار سوريا وأمن المنطقة.
ووقع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد
" مظلوم عبدي، في 10 آذار/مارس الماضي، اتفاقًا يقضي باندماج "قسد" ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
ودعت الحكومة السورية
قوات "قسد" للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس، فضلا عن حث الوسطاء الدوليين على نقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين.
يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من القوات الأميركية في شمال شرق سوريا، أعلنت بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، عن إنشاء إدارة ذاتية خاصة بها في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.