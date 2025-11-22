https://sarabic.ae/20251122/تهدئة-بين-دمشق-وقسد-بعد-اشتباكات-في-ريف-الرقة--1107389198.html

تهدئة بين دمشق و"قسد" بعد اشتباكات في ريف الرقة

تهدئة بين دمشق و"قسد" بعد اشتباكات في ريف الرقة

شهد ريف الرقة الجنوبي الشرقي شمالي سوريا، خلال الأيام الماضية، توترًا هو من الأشد، منذ توقيع اتفاق 10 مارس/ آذار 2025، بين القوات الحكومية السورية و"قوات سوريا... 22.11.2025

ورغم استعادة الهدوء نسبيًا، إلا أن التطورات كشفت عمق الخلافات العالقة بين الجانبين، فضلًا عن تضارب المصالح داخل القوى الدولية المؤثرة في المنطقة.ما الذي جرى في ريف الرقة الجنوبي الشرقي؟شهد ريف الرقة الجنوبي الشرقي اشتباكات عنيفة، خلال اليومين الماضيين، بين القوات الحكومية السورية و"قسد"، تخللتها عمليات تسلل وقصف بأسلحة ثقيلة واستخدام للطائرات المسيرة، ما أسفر عن قتلى وجرحى من الطرفين.مصادر مقربة من القوات الحكومية أكدت التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ووقف الاستهداف المتبادل، بعد تصعيد ميداني لافت في منطقة معدان، وذلك بوساطة وتنسيق مع التحالف الدولي.خطر محدق بالتحالف الدوليالمشهد يكشف تضاربًا واضحًا داخل منظومة التحالف الدولي، التي تنسق مع "قسد" من جهة وتحاول احتواء التصعيد مع الجيش السوري من جهة أخرى، ما يجعل أي تهدئة عرضة للانهيار عند أول احتكاك ميداني، ويعكس غياب رؤية موحدة لإدارة الصراع شرقي سوريا.قائد "قسد": ملتزمون بتسريع دمج قواتنا في الدولة السورية

