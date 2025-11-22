تهدئة بين دمشق و"قسد" بعد اشتباكات في ريف الرقة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
17:32 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تخترق الهدنة وتقتل عشرات الفلسطينيين في غزة مع استمرار الاعتداءات في الضفة الغربية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
11:03 GMT
46 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
17:34 GMT
25 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251122/تهدئة-بين-دمشق-وقسد-بعد-اشتباكات-في-ريف-الرقة--1107389198.html
تهدئة بين دمشق و"قسد" بعد اشتباكات في ريف الرقة
تهدئة بين دمشق و"قسد" بعد اشتباكات في ريف الرقة
سبوتنيك عربي
شهد ريف الرقة الجنوبي الشرقي شمالي سوريا، خلال الأيام الماضية، توترًا هو من الأشد، منذ توقيع اتفاق 10 مارس/ آذار 2025، بين القوات الحكومية السورية و"قوات سوريا... 22.11.2025, سبوتنيك عربي
ورغم استعادة الهدوء نسبيًا، إلا أن التطورات كشفت عمق الخلافات العالقة بين الجانبين، فضلًا عن تضارب المصالح داخل القوى الدولية المؤثرة في المنطقة.ما الذي جرى في ريف الرقة الجنوبي الشرقي؟شهد ريف الرقة الجنوبي الشرقي اشتباكات عنيفة، خلال اليومين الماضيين، بين القوات الحكومية السورية و"قسد"، تخللتها عمليات تسلل وقصف بأسلحة ثقيلة واستخدام للطائرات المسيرة، ما أسفر عن قتلى وجرحى من الطرفين.مصادر مقربة من القوات الحكومية أكدت التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ووقف الاستهداف المتبادل، بعد تصعيد ميداني لافت في منطقة معدان، وذلك بوساطة وتنسيق مع التحالف الدولي.خطر محدق بالتحالف الدوليالمشهد يكشف تضاربًا واضحًا داخل منظومة التحالف الدولي، التي تنسق مع "قسد" من جهة وتحاول احتواء التصعيد مع الجيش السوري من جهة أخرى، ما يجعل أي تهدئة عرضة للانهيار عند أول احتكاك ميداني، ويعكس غياب رؤية موحدة لإدارة الصراع شرقي سوريا.قائد "قسد": ملتزمون بتسريع دمج قواتنا في الدولة السورية
تهدئة بين دمشق و"قسد" بعد اشتباكات في ريف الرقة

07:01 GMT 22.11.2025
الجيش السوري التابع للحكومة الانتقالية
الجيش السوري التابع للحكومة الانتقالية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
© Photo / SANA
تابعنا عبر
شهد ريف الرقة الجنوبي الشرقي شمالي سوريا، خلال الأيام الماضية، توترًا هو من الأشد، منذ توقيع اتفاق 10 مارس/ آذار 2025، بين القوات الحكومية السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، إذ تصاعدت الاشتباكات وعمليات التسلل والقصف المتبادل، ما دفع الطرفين وبتنسيق مع التحالف الدولي، إلى التوصل لاتفاق جديد لوقف التصعيد.
ورغم استعادة الهدوء نسبيًا، إلا أن التطورات كشفت عمق الخلافات العالقة بين الجانبين، فضلًا عن تضارب المصالح داخل القوى الدولية المؤثرة في المنطقة.

ما الذي جرى في ريف الرقة الجنوبي الشرقي؟

شهد ريف الرقة الجنوبي الشرقي اشتباكات عنيفة، خلال اليومين الماضيين، بين القوات الحكومية السورية و"قسد"، تخللتها عمليات تسلل وقصف بأسلحة ثقيلة واستخدام للطائرات المسيرة، ما أسفر عن قتلى وجرحى من الطرفين.

مصادر مقربة من القوات الحكومية أكدت التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ووقف الاستهداف المتبادل، بعد تصعيد ميداني لافت في منطقة معدان، وذلك بوساطة وتنسيق مع التحالف الدولي.
الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع ورئيس قوات سوريا الديمقراطية يوقعان اتفاقا لاندماج قسد ضمن مؤسسات الجمهورية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
اشتباكات بين "قسد" وقوات الحكومة السورية... هل يفشل اتفاق الشرع – عبدي؟
26 أكتوبر, 07:57 GMT

"قسد" طالبت خلال اجتماع يوم أمس الجمعة، بانسحاب الجيش السوري من النقاط التي استعادها حديثًا، إلا أن الجيش رفض ذلك، مشيرًا إلى أنه استعاد مواقع تسللت إليها "قسد"، ليلة الأربعاء – الخميس، وقُتل خلالها عنصران وجُرح 9 آخرون من قواته.

خطر محدق بالتحالف الدولي

المشهد يكشف تضاربًا واضحًا داخل منظومة التحالف الدولي، التي تنسق مع "قسد" من جهة وتحاول احتواء التصعيد مع الجيش السوري من جهة أخرى، ما يجعل أي تهدئة عرضة للانهيار عند أول احتكاك ميداني، ويعكس غياب رؤية موحدة لإدارة الصراع شرقي سوريا.
قائد "قسد": ملتزمون بتسريع دمج قواتنا في الدولة السورية
