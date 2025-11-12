قائد "قسد": ملتزمون بتسريع دمج قواتنا في الدولة السورية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما طبيعة الاستفزازات التي تقوم بها بريطانيا لتوريط أمريكا في مجابهة مباشرة مع روسيا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251112/قائد-قسد-ملتزمون-بتسريع-دمج-قواتنا-في-الدولة-السورية-1106998796.html
قائد "قسد": ملتزمون بتسريع دمج قواتنا في الدولة السورية
قائد "قسد": ملتزمون بتسريع دمج قواتنا في الدولة السورية
سبوتنيك عربي
أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، التزام قواته بعملية دمجها ضمن مؤسسات الدولة السورية. 12.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-12T06:30+0000
2025-11-12T06:30+0000
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أحمد الشرع
دونالد ترامب
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105942074_0:35:400:260_1920x0_80_0_0_0d76adcf342f40b61958e6d108c9c92b.jpg
وأوضح عبدي، في منشور على منصة "إكس"، أنه "أجرى اتصالاً هاتفياً مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، تناول خلاله نتائج اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي في البيت الأبيض".وأضاف أن المباحثات شملت التأكيد على "التزامنا بتسريع خطوات دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن هيكل الدولة السورية".وأشاد عبدي، بانضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، معتبراً الخطوة "محطة أساسية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة الإرهاب، ودعماً للجهود الرامية إلى القضاء بشكل نهائي على تهديد داعش في المنطقة".وكشف وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، أمس الثلاثاء، أن بلاده وقعت إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا والعديد من دول العالم)، مشيرا إلى نقطة مهمة في هذا المجال حول احتمالية وجود أي مكونات عسكرية.وكان تنظيم "داعش" الإرهابي قد سيطر، في فترات سابقة،على نحو 40 في المئة من أراضي العراق ونحو ثلث الأراضي السورية المجاورة. وفي عام 2014، بدأ تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة، حملة ضد التنظيم، الذي يُعتبر الآن مهزوما عسكريا.وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى وجود نحو 2500 مقاتل من التنظيم ما زالوا في سوريا والعراق، ينفذون هجمات بين الحين والآخر.وأعلن وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني، أمس الثلاثاء، تسلمه قرارا موقعا من واشنطن برفع القيود المفروضة على البعثة الدبلوماسية والسفارة السورية في واشنطن مما يمكنها من استئناف نشاطها كاملا.وكتب الشيباني عبر منصة "إكس": "اليوم، تعود سوريا إلى ممارسة دورها الدبلوماسي بحرية كاملة على الأراضي الأميركية، ضمن خطة وزارة الخارجية السورية الاستراتيجية".وفي وقت سابق، عقد الرئيس السوري أحمد الشرع، اجتماعا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "الشرع أجرى مباحثات رسمية في البيت الأبيض مع الرئيس ترامب، في خطوة تعكس تحولًا لافتًا في العلاقات بين دمشق وواشنطن، بعد سنوات من القطيعة والعقوبات".
https://sarabic.ae/20251013/هل-ينفذ-اتفاق-آذار-الموقع-بين-حكومة-دمشق-وقوات-قسد-؟-1105929493.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105942074_0:0:400:301_1920x0_80_0_0_da3ecd2498afd7bd0de445d42e8cd2a6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أحمد الشرع, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أحمد الشرع, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم

قائد "قسد": ملتزمون بتسريع دمج قواتنا في الدولة السورية

06:30 GMT 12.11.2025
© Photo / x/mazloumabdiمظلوم عبدي
مظلوم عبدي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
© Photo / x/mazloumabdi
تابعنا عبر
أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، التزام قواته بعملية دمجها ضمن مؤسسات الدولة السورية.
وأوضح عبدي، في منشور على منصة "إكس"، أنه "أجرى اتصالاً هاتفياً مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، تناول خلاله نتائج اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي في البيت الأبيض".
وأضاف أن المباحثات شملت التأكيد على "التزامنا بتسريع خطوات دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن هيكل الدولة السورية".
وأشاد عبدي، بانضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، معتبراً الخطوة "محطة أساسية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة الإرهاب، ودعماً للجهود الرامية إلى القضاء بشكل نهائي على تهديد داعش في المنطقة".
وكشف وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، أمس الثلاثاء، أن بلاده وقعت إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا والعديد من دول العالم)، مشيرا إلى نقطة مهمة في هذا المجال حول احتمالية وجود أي مكونات عسكرية.
وكان تنظيم "داعش" الإرهابي قد سيطر، في فترات سابقة،على نحو 40 في المئة من أراضي العراق ونحو ثلث الأراضي السورية المجاورة.
وفي عام 2014، بدأ تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة، حملة ضد التنظيم، الذي يُعتبر الآن مهزوما عسكريا.
أحمد الشرع ومظلوم عبدي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
هل ينفذ اتفاق آذار الموقع بين حكومة دمشق وقوات "قسد "؟
13 أكتوبر, 08:51 GMT
وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى وجود نحو 2500 مقاتل من التنظيم ما زالوا في سوريا والعراق، ينفذون هجمات بين الحين والآخر.
وأعلن وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني، أمس الثلاثاء، تسلمه قرارا موقعا من واشنطن برفع القيود المفروضة على البعثة الدبلوماسية والسفارة السورية في واشنطن مما يمكنها من استئناف نشاطها كاملا.
وكتب الشيباني عبر منصة "إكس": "اليوم، تعود سوريا إلى ممارسة دورها الدبلوماسي بحرية كاملة على الأراضي الأميركية، ضمن خطة وزارة الخارجية السورية الاستراتيجية".
وفي وقت سابق، عقد الرئيس السوري أحمد الشرع، اجتماعا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "الشرع أجرى مباحثات رسمية في البيت الأبيض مع الرئيس ترامب، في خطوة تعكس تحولًا لافتًا في العلاقات بين دمشق وواشنطن، بعد سنوات من القطيعة والعقوبات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала