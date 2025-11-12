https://sarabic.ae/20251112/قائد-قسد-ملتزمون-بتسريع-دمج-قواتنا-في-الدولة-السورية-1106998796.html

قائد "قسد": ملتزمون بتسريع دمج قواتنا في الدولة السورية

قائد "قسد": ملتزمون بتسريع دمج قواتنا في الدولة السورية

أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، التزام قواته بعملية دمجها ضمن مؤسسات الدولة السورية. 12.11.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح عبدي، في منشور على منصة "إكس"، أنه "أجرى اتصالاً هاتفياً مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، تناول خلاله نتائج اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي في البيت الأبيض".وأضاف أن المباحثات شملت التأكيد على "التزامنا بتسريع خطوات دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن هيكل الدولة السورية".وأشاد عبدي، بانضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، معتبراً الخطوة "محطة أساسية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة الإرهاب، ودعماً للجهود الرامية إلى القضاء بشكل نهائي على تهديد داعش في المنطقة".وكشف وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، أمس الثلاثاء، أن بلاده وقعت إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا والعديد من دول العالم)، مشيرا إلى نقطة مهمة في هذا المجال حول احتمالية وجود أي مكونات عسكرية.وكان تنظيم "داعش" الإرهابي قد سيطر، في فترات سابقة،على نحو 40 في المئة من أراضي العراق ونحو ثلث الأراضي السورية المجاورة. وفي عام 2014، بدأ تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة، حملة ضد التنظيم، الذي يُعتبر الآن مهزوما عسكريا.وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى وجود نحو 2500 مقاتل من التنظيم ما زالوا في سوريا والعراق، ينفذون هجمات بين الحين والآخر.وأعلن وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني، أمس الثلاثاء، تسلمه قرارا موقعا من واشنطن برفع القيود المفروضة على البعثة الدبلوماسية والسفارة السورية في واشنطن مما يمكنها من استئناف نشاطها كاملا.وكتب الشيباني عبر منصة "إكس": "اليوم، تعود سوريا إلى ممارسة دورها الدبلوماسي بحرية كاملة على الأراضي الأميركية، ضمن خطة وزارة الخارجية السورية الاستراتيجية".وفي وقت سابق، عقد الرئيس السوري أحمد الشرع، اجتماعا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "الشرع أجرى مباحثات رسمية في البيت الأبيض مع الرئيس ترامب، في خطوة تعكس تحولًا لافتًا في العلاقات بين دمشق وواشنطن، بعد سنوات من القطيعة والعقوبات".

