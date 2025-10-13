عربي
بث مباشر... ترامب يلقي كلمة أمام الكنيست
أمساليوم
بث مباشر
هل ينفذ اتفاق آذار الموقع بين حكومة دمشق وقوات "قسد "؟
هل ينفذ اتفاق آذار الموقع بين حكومة دمشق وقوات "قسد "؟
في ظل الحديث عن توجه اللجنة العسكرية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) إلى العاصمة السورية دمشق قريبا، لمناقشة موضوع دمج قوات "قسد" ضمن الجيش السوري، أكد... 13.10.2025
وقال يزيدي في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "نقاط خلافية لا تزال عالقة، ما يعكس تعقيد الملفات المطروحة، والتي تتجاوز مجرد ترتيبات إدارية لتصل إلى مستوى إعادة تأسيس الدولة السورية".وتابع: "السلطة في دمشق تسعى إلى إعادة إنتاج الاستبداد البعثي، ولكن هذه المرة بغطاء ديني إسلامي سياسي، ما يجعلها أكثر خطورة، كما يتضح من المجازر التي ارتكبتها في الساحل والسويداء، ومن تهديداتها المتكررة للكرد وبقية مكونات شمال شرق سوريا".وأوضح أن "أي اندماج عسكري يجب أن يأتي بعد اتفاق سياسي وطني شامل، يتضمن جمعية تأسيسية، وحوارا وطنيا حقيقيا، ودستورا عصريا توافقيا"، مشددا على أن "العربة لا يمكن أن تكون أمام الحصان".وأضاف: "حتى في حال دمج قسد وقوى الأمن الداخلي ضمن مؤسسات الدولة السورية المستقبلية، فسيكون ذلك ككتلة موحدة تحتفظ بخصوصيتها، وتناط بها حماية مناطقها، مع إمكانية المشاركة في حماية باقي المناطق السورية، خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب".كما نفى يزيدي صحة التسريبات التي تحدثت عن انسحاب الإدارة الذاتية من دير الزور، واصفًا إياها بأنها "شائعات يروج لها الذباب الإلكتروني التابع للسلطة في دمشق". وأكد أن "الإدارة الذاتية تسعى إلى اتفاق يحافظ على خصوصية مناطقها"، مشيرا إلى "نجاح تجربتها الممتدة لأكثر من عقد، والتي نأت بنفسها عن الصراعات الطائفية والصراع على السلطة، كاشفا أن الجنرال مظلوم عبدي أكد أن "الانسحاب من دير الزور غير قابل للنقاش".وختم يزيدي بالقول: "سلاح قسد خط أحمر، والإدارة الذاتية لن تدخل أي اتفاق إلا في إطار ديمقراطي لا مركزي، يحترم خصوصية المكونات السورية ويؤسس لوطن جديد".وأشار إلى أن لجانا عسكرية من "قسد" ستتوجه قريبا إلى دمشق، وأن وفدا من الإدارة الذاتية سيزور محافظات سورية عدة لتعزيز الحوار الوطني، كاشفا عن اجتماعات مرتقبة لمناقشة تعديل الدستور السوري، مع مساعٍ لإدراج بنود اتفاق 10 آذار ضمن النص الدستوري، رغم استمرار العقبات التفسيرية.يُذكر أن اتفاقا تم توقيعه في 10 مارس/آذار 2025، بين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وقائد "قسد"، الجنرال مظلوم عبدي، ينص على دمج قوات "قسد" في مؤسسات الدولة وتشكيل لجان خاصة لمتابعة تنفيذ بنوده. غير أن الاتفاق سرعان ما واجه عقبات بسبب تباين التفسيرات المتعلقة بمضامينه.
حصري
في ظل الحديث عن توجه اللجنة العسكرية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) إلى العاصمة السورية دمشق قريبا، لمناقشة موضوع دمج قوات "قسد" ضمن الجيش السوري، أكد السياسي الكردي، شيرزاد يزيدي، أن "اللقاء الذي عقد مؤخرا بين ممثلين عن حكومة المرحلة الانتقالية، ووفد "قسد"، لم يفضِ إلى اتفاق رسمي، رغم وجود تفاهمات شفوية مبدئية".
وقال يزيدي في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "نقاط خلافية لا تزال عالقة، ما يعكس تعقيد الملفات المطروحة، والتي تتجاوز مجرد ترتيبات إدارية لتصل إلى مستوى إعادة تأسيس الدولة السورية".
وأضاف يزيدي: "الإدارة الذاتية لا تفاوض فقط باسم الأكراد، أو مكونات شمال شرق سوريا من عرب ومسيحيين وآشوريين وأرمن، بل تحمل مشروعا وطنيا ديمقراطيا لا مركزيا وتعدديا، يراعي واقع سوريا كبلد متعدد، ويرفض إعادة إنتاج النموذج المركزي الاستبدادي الذي أثبت فشله ودمويته".
وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، يلتقي في أنقرة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار غولر ورئيس الاستخبارات العامة إبراهيم قالن. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
تفاهم تركي سوري على وشك النضوح... هل يقترب الاتفاق الأمني الشامل بوجود "قسد"؟
08:17 GMT
وتابع: "السلطة في دمشق تسعى إلى إعادة إنتاج الاستبداد البعثي، ولكن هذه المرة بغطاء ديني إسلامي سياسي، ما يجعلها أكثر خطورة، كما يتضح من المجازر التي ارتكبتها في الساحل والسويداء، ومن تهديداتها المتكررة للكرد وبقية مكونات شمال شرق سوريا".
وحول ملف الاندماج العسكري، شدد يزيدي على أن "قسد" لن تنضم كأفراد إلى ما يسمى "جيش وطني"، واصفا هذا الطرح بأنه "سخيف وغير قابل للنقاش". وقال: "نتحدث عن قوة تضم أكثر من 100 ألف مقاتل ومقاتلة، حاربت الإرهاب، وتحترم قوانين الحرب، وتدافع عن قيم العدالة والتعايش. لا يمكن أن تندمج في تشكيلات تكفيرية وسلفية جهادية".
وأوضح أن "أي اندماج عسكري يجب أن يأتي بعد اتفاق سياسي وطني شامل، يتضمن جمعية تأسيسية، وحوارا وطنيا حقيقيا، ودستورا عصريا توافقيا"، مشددا على أن "العربة لا يمكن أن تكون أمام الحصان".
مواجهة عسكرية بين قسد وحكومة الشرع تلوح بالأفق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
دمشق تتهم "قسد" بخرق وقف إطلاق النار شرقي حلب... والأخيرة تعلق
9 أكتوبر, 10:43 GMT
وأضاف: "حتى في حال دمج قسد وقوى الأمن الداخلي ضمن مؤسسات الدولة السورية المستقبلية، فسيكون ذلك ككتلة موحدة تحتفظ بخصوصيتها، وتناط بها حماية مناطقها، مع إمكانية المشاركة في حماية باقي المناطق السورية، خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب".

وفي معرض حديثه عن النموذج الفيدرالي، أشار يزيدي إلى أن "روسيا الاتحادية تضم 22 جمهورية، بعضها يمتلك قوات خاصة كما في الشيشان، ومع ذلك هناك جيش فيدرالي قوي، وروسيا دولة قوية. كذلك في الولايات المتحدة، هناك 50 حرسا وطنيا شبه مستقل، ومع ذلك هناك جيش فيدرالي أمريكي"، وأردف: "تصوير الفيدرالية واللامركزية على أنها تقسيم أو إضعاف لسوريا هو كذب وتدليس وتلاعب بالحقائق".

كما نفى يزيدي صحة التسريبات التي تحدثت عن انسحاب الإدارة الذاتية من دير الزور، واصفًا إياها بأنها "شائعات يروج لها الذباب الإلكتروني التابع للسلطة في دمشق". وأكد أن "الإدارة الذاتية تسعى إلى اتفاق يحافظ على خصوصية مناطقها"، مشيرا إلى "نجاح تجربتها الممتدة لأكثر من عقد، والتي نأت بنفسها عن الصراعات الطائفية والصراع على السلطة، كاشفا أن الجنرال مظلوم عبدي أكد أن "الانسحاب من دير الزور غير قابل للنقاش".
الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع ورئيس قوات سوريا الديمقراطية يوقعان اتفاقا لاندماج قسد ضمن مؤسسات الجمهورية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
‌‏الرئيس السوري يبحث مع المبعوث الأمريكي تنفيذ "اتفاق 10 مارس" مع "قسد"
7 أكتوبر, 14:13 GMT
وختم يزيدي بالقول: "سلاح قسد خط أحمر، والإدارة الذاتية لن تدخل أي اتفاق إلا في إطار ديمقراطي لا مركزي، يحترم خصوصية المكونات السورية ويؤسس لوطن جديد".

وفي سياق متصل، قال قائد قوات "قسد " مظلوم عبدي: "اتفاق شفهي لوقف شامل لإطلاق النار تم خلال لقاءات منفردة في دمشق مع وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات، مؤكدًا وجود تفاهم مبدئي حول اللامركزية، مع استمرار الخلاف حول تفسير المصطلحات"،ن وجاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "روناهي".

وأشار إلى أن لجانا عسكرية من "قسد" ستتوجه قريبا إلى دمشق، وأن وفدا من الإدارة الذاتية سيزور محافظات سورية عدة لتعزيز الحوار الوطني، كاشفا عن اجتماعات مرتقبة لمناقشة تعديل الدستور السوري، مع مساعٍ لإدراج بنود اتفاق 10 آذار ضمن النص الدستوري، رغم استمرار العقبات التفسيرية.
الجيش السوري التابع للحكومة الانتقالية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
‌‏وزير الدفاع السوري يعلن الاتفاق مع قائد "قسد" على وقف شامل وفوري لإطلاق النار
7 أكتوبر, 11:39 GMT

وأكد عبدي دعم "قسد" لرفع "قانون قيصر"، وانفتاح دمشق على التنسيق في مكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى "تفاهم شفهي حول دمج القوات ضمن الجيش السوري، مع رغبة رسمية بالاستفادة من خبرات "قسد".

يُذكر أن اتفاقا تم توقيعه في 10 مارس/آذار 2025، بين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وقائد "قسد"، الجنرال مظلوم عبدي، ينص على دمج قوات "قسد" في مؤسسات الدولة وتشكيل لجان خاصة لمتابعة تنفيذ بنوده. غير أن الاتفاق سرعان ما واجه عقبات بسبب تباين التفسيرات المتعلقة بمضامينه.
