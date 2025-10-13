https://sarabic.ae/20251013/هل-ينفذ-اتفاق-آذار-الموقع-بين-حكومة-دمشق-وقوات-قسد-؟-1105929493.html

هل ينفذ اتفاق آذار الموقع بين حكومة دمشق وقوات "قسد "؟

هل ينفذ اتفاق آذار الموقع بين حكومة دمشق وقوات "قسد "؟

في ظل الحديث عن توجه اللجنة العسكرية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) إلى العاصمة السورية دمشق قريبا، لمناقشة موضوع دمج قوات "قسد" ضمن الجيش السوري، أكد... 13.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال يزيدي في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "نقاط خلافية لا تزال عالقة، ما يعكس تعقيد الملفات المطروحة، والتي تتجاوز مجرد ترتيبات إدارية لتصل إلى مستوى إعادة تأسيس الدولة السورية".وتابع: "السلطة في دمشق تسعى إلى إعادة إنتاج الاستبداد البعثي، ولكن هذه المرة بغطاء ديني إسلامي سياسي، ما يجعلها أكثر خطورة، كما يتضح من المجازر التي ارتكبتها في الساحل والسويداء، ومن تهديداتها المتكررة للكرد وبقية مكونات شمال شرق سوريا".وأوضح أن "أي اندماج عسكري يجب أن يأتي بعد اتفاق سياسي وطني شامل، يتضمن جمعية تأسيسية، وحوارا وطنيا حقيقيا، ودستورا عصريا توافقيا"، مشددا على أن "العربة لا يمكن أن تكون أمام الحصان".وأضاف: "حتى في حال دمج قسد وقوى الأمن الداخلي ضمن مؤسسات الدولة السورية المستقبلية، فسيكون ذلك ككتلة موحدة تحتفظ بخصوصيتها، وتناط بها حماية مناطقها، مع إمكانية المشاركة في حماية باقي المناطق السورية، خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب".كما نفى يزيدي صحة التسريبات التي تحدثت عن انسحاب الإدارة الذاتية من دير الزور، واصفًا إياها بأنها "شائعات يروج لها الذباب الإلكتروني التابع للسلطة في دمشق". وأكد أن "الإدارة الذاتية تسعى إلى اتفاق يحافظ على خصوصية مناطقها"، مشيرا إلى "نجاح تجربتها الممتدة لأكثر من عقد، والتي نأت بنفسها عن الصراعات الطائفية والصراع على السلطة، كاشفا أن الجنرال مظلوم عبدي أكد أن "الانسحاب من دير الزور غير قابل للنقاش".وختم يزيدي بالقول: "سلاح قسد خط أحمر، والإدارة الذاتية لن تدخل أي اتفاق إلا في إطار ديمقراطي لا مركزي، يحترم خصوصية المكونات السورية ويؤسس لوطن جديد".وأشار إلى أن لجانا عسكرية من "قسد" ستتوجه قريبا إلى دمشق، وأن وفدا من الإدارة الذاتية سيزور محافظات سورية عدة لتعزيز الحوار الوطني، كاشفا عن اجتماعات مرتقبة لمناقشة تعديل الدستور السوري، مع مساعٍ لإدراج بنود اتفاق 10 آذار ضمن النص الدستوري، رغم استمرار العقبات التفسيرية.يُذكر أن اتفاقا تم توقيعه في 10 مارس/آذار 2025، بين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وقائد "قسد"، الجنرال مظلوم عبدي، ينص على دمج قوات "قسد" في مؤسسات الدولة وتشكيل لجان خاصة لمتابعة تنفيذ بنوده. غير أن الاتفاق سرعان ما واجه عقبات بسبب تباين التفسيرات المتعلقة بمضامينه.

