https://sarabic.ae/20251013/تفاهم-تركي-سوري-على-وشك-النضوح-هل-يقترب-الاتفاق-الأمني-الشامل-بوجود-قسد؟-1105928917.html

تفاهم تركي سوري على وشك النضوح... هل يقترب الاتفاق الأمني الشامل بوجود "قسد"؟

تفاهم تركي سوري على وشك النضوح... هل يقترب الاتفاق الأمني الشامل بوجود "قسد"؟

سبوتنيك عربي

تمر العلاقة التركية السورية بطور جديد من التعاون الأمني، بعد سنوات عجاف تخللتها القطيعة والتوتر السياسي والعسكري. 13.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-13T08:17+0000

2025-10-13T08:17+0000

2025-10-13T08:17+0000

أخبار سوريا اليوم

قسد

أخبار تركيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0c/1105902977_14:0:1280:712_1920x0_80_0_0_be9a5af8c3c861bec285bebdec22b762.jpg

وعكست اللقاءات الرفيعة بين وفود البلدين في أنقرة، النية الواضحة لترجمة الجهود إلى أفعال على الأرض، وبحث البلدان في اجتماع رفيع المستوى في أنقرة، التطورات الراهنة والتعاون الأمني بين البلدين.وشارك في اللقاء من الجانب التركي وزيرا الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.ومن الجانب السوري حضر وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات حسين السلامة.وبحث المسؤولون خلال اللقاء التطورات الراهنة والتعاون الأمني بين سوريا وتركيا، وفقا لوكالة "الأناضول".حضور أمريكي في المفاوضات بين عبدي والشرعورسم اللقاء الأخير في دمشق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، بحضور مبعوثين أمريكيين، ما يشبه "خارطة طريق" أولية للعلاقة المستقبلية بين الطرفين.وتعد هذه الخطوة تقدما باتجاه إعادة دمج "قسد" في الدولة السورية عبر مراحل متدرجة، وهو ما تتابعه أنقرة بدقة، فتركيا لا ترى في "قسد" قوة سورية وطنية بقدر ما تعتبرها واجهة لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه كمنظمة إرهابية تهدد أمنها القومي.التعلم من الماضي وترسيخ التفاهماتفشل اتفاق دمشق و"قسد" السابق في العاشر من مارس/ آذار، بين الشرع وعبدي، الذي نص على "دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في منطقة شمال وشرق سوريا" مع ضمان حقوق الأكراد دستوريا.ويعلق الشارع السوري الآمال على الجهود الدولية والإقليمية لتثبيت اتفاق جديد مع ضمانات للتنفيذ.دمشق تتهم "قسد" بخرق وقف إطلاق النار شرقي حلب... والأخيرة تعلق

https://sarabic.ae/20251007/بعد-اشتباكات-عنيفة-مظلوم-عبدي-يجتمع-مع-الشرع-في-دمشق----1105720258.html

https://sarabic.ae/20251008/وزير-الخارجية-التركي-يكشف-عن-أكبر-التحديات-التي-تواجهها-سوريا-1105763791.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, قسد, أخبار تركيا اليوم