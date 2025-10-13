عربي
تفاهم تركي سوري على وشك النضوح... هل يقترب الاتفاق الأمني الشامل بوجود "قسد"؟
تفاهم تركي سوري على وشك النضوح... هل يقترب الاتفاق الأمني الشامل بوجود "قسد"؟
تمر العلاقة التركية السورية بطور جديد من التعاون الأمني، بعد سنوات عجاف تخللتها القطيعة والتوتر السياسي والعسكري.
وعكست اللقاءات الرفيعة بين وفود البلدين في أنقرة، النية الواضحة لترجمة الجهود إلى أفعال على الأرض، وبحث البلدان في اجتماع رفيع المستوى في أنقرة، التطورات الراهنة والتعاون الأمني بين البلدين.وشارك في اللقاء من الجانب التركي وزيرا الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.ومن الجانب السوري حضر وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات حسين السلامة.وبحث المسؤولون خلال اللقاء التطورات الراهنة والتعاون الأمني بين سوريا وتركيا، وفقا لوكالة "الأناضول".حضور أمريكي في المفاوضات بين عبدي والشرعورسم اللقاء الأخير في دمشق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، بحضور مبعوثين أمريكيين، ما يشبه "خارطة طريق" أولية للعلاقة المستقبلية بين الطرفين.وتعد هذه الخطوة تقدما باتجاه إعادة دمج "قسد" في الدولة السورية عبر مراحل متدرجة، وهو ما تتابعه أنقرة بدقة، فتركيا لا ترى في "قسد" قوة سورية وطنية بقدر ما تعتبرها واجهة لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه كمنظمة إرهابية تهدد أمنها القومي.التعلم من الماضي وترسيخ التفاهماتفشل اتفاق دمشق و"قسد" السابق في العاشر من مارس/ آذار، بين الشرع وعبدي، الذي نص على "دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في منطقة شمال وشرق سوريا" مع ضمان حقوق الأكراد دستوريا.ويعلق الشارع السوري الآمال على الجهود الدولية والإقليمية لتثبيت اتفاق جديد مع ضمانات للتنفيذ.دمشق تتهم "قسد" بخرق وقف إطلاق النار شرقي حلب... والأخيرة تعلق
وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، يلتقي في أنقرة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار غولر ورئيس الاستخبارات العامة إبراهيم قالن.
وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، يلتقي في أنقرة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار غولر ورئيس الاستخبارات العامة إبراهيم قالن.
تمر العلاقة التركية السورية بطور جديد من التعاون الأمني، بعد سنوات عجاف تخللتها القطيعة والتوتر السياسي والعسكري.
وعكست اللقاءات الرفيعة بين وفود البلدين في أنقرة، النية الواضحة لترجمة الجهود إلى أفعال على الأرض، وبحث البلدان في اجتماع رفيع المستوى في أنقرة، التطورات الراهنة والتعاون الأمني بين البلدين.

وشارك في اللقاء من الجانب التركي وزيرا الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.
ومن الجانب السوري حضر وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات حسين السلامة.
وبحث المسؤولون خلال اللقاء التطورات الراهنة والتعاون الأمني بين سوريا وتركيا، وفقا لوكالة "الأناضول".

وذكرت مصادر أن حل ملف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) كان على الطاولة أيضا.

أحمد الشرع ومظلوم عبدي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
بعد اشتباكات عنيفة... مظلوم عبدي يجتمع مع الشرع في دمشق
7 أكتوبر, 10:28 GMT

حضور أمريكي في المفاوضات بين عبدي والشرع

ورسم اللقاء الأخير في دمشق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، بحضور مبعوثين أمريكيين، ما يشبه "خارطة طريق" أولية للعلاقة المستقبلية بين الطرفين.
وفقا للتفاهمات المبدئية، أبدت "قسد" استعدادها لتسليم إنتاج النفط من حقول دير الزور إلى الحكومة السورية، مقابل احتفاظها بنسبة مخصصة للسوق المحلي.
وتعد هذه الخطوة تقدما باتجاه إعادة دمج "قسد" في الدولة السورية عبر مراحل متدرجة، وهو ما تتابعه أنقرة بدقة، فتركيا لا ترى في "قسد" قوة سورية وطنية بقدر ما تعتبرها واجهة لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه كمنظمة إرهابية تهدد أمنها القومي.
وزيرا خارجية سوريا وتركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
وزير الخارجية التركي يكشف عن "أكبر التحديات" التي تواجهها سوريا
8 أكتوبر, 15:23 GMT

التعلم من الماضي وترسيخ التفاهمات

فشل اتفاق دمشق و"قسد" السابق في العاشر من مارس/ آذار، بين الشرع وعبدي، الذي نص على "دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في منطقة شمال وشرق سوريا" مع ضمان حقوق الأكراد دستوريا.
فيما بدأ الجانبان التفاوض بشكل علني عقب اتفاق مارس، لكن عقبات عدة حالت دون مواصلة المناقشات، ففيما تمسكت الإدارة الذاتية بالاحتفاظ بخصوصية "قسد" ضمن الجيش السوري، رفضت دمشق هذا الطلب.
ويعلق الشارع السوري الآمال على الجهود الدولية والإقليمية لتثبيت اتفاق جديد مع ضمانات للتنفيذ.
دمشق تتهم "قسد" بخرق وقف إطلاق النار شرقي حلب... والأخيرة تعلق
