بعد اشتباكات عنيفة... مظلوم عبدي يجتمع مع الشرع في دمشق

وصل وفد رفيع المستوى من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، والإدارة الذاتية، برئاسة قائد "قسد"، مظلوم عبدي، إلى العاصمة السورية دمشق، وذلك غداة اشتباكات دامية... 07.10.2025

ومن المقرر أن يلتقي الوفد الذي يضم إلى جانب عبدي، كلا من قائدة وحدات حماية المرأة، روهلات عفرين، والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، إلهام أحمد، مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير الخارجية، أسعد الشيباني، في اجتماع يعقد برعاية أمريكية، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام كردية.وأمس الأثنين، بحث عبدي مع وفد أمريكي ضم باراك، وكوبر، تنفيذ اتفاق 10 آذار بين "قسد" والحكومة السورية، وتناول الخطوات العملية لتطبيق الاتفاق، وتهيئة الظروف لرفع العقوبات، وتشجيع الاستثمار وعودة النازحين.وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت، أمس الاثنين، بين قوات تابعة لحكومة دمشق و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من العناصر والمدنيين.ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، أدت هذه الاشتباكات إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى الحيين، مع تحركات لتأمين خروج عدد من العائلات من المنطقة.من جهتها، قالت وزارة الدفاع السورية، في بيان لها، إن "تحركات الجيش تأتي ضمن خطة إعادة انتشار في شمال وشمال شرق سوريا، ردًا على "اعتداءات متكررة" من قسد استهدفت المدنيين وقوات الأمن".وأكدت الوزارة التزامها باتفاق 10 آذار/مارس، نافيةً أي نية لشن عمليات عسكرية، مشيرةً إلى أن هدف الجيش هو حماية المدنيين وممتلكاتهم. في المقابل، أصدرت "قوات سوريا الديمقراطية" بيانًا نفت فيه الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدةً أنها انسحبت من المنطقة بموجب تفاهمات سابقة في 1 أبريل/ نيسان الماضي.وأفادت مصادر رسمية بمقتل ثلاثة من قوات الأمن وإصابة آخرين جراء قصف استهدف أحياء سكنية في حلب، بينما أصيب مراسل قناة "سوريا الآن"، بهاء الحلبي، في خاصرته نتيجة إطلاق نار وقذائف في الأحياء الكردية.

