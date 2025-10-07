بعد اشتباكات عنيفة... مظلوم عبدي يجتمع مع الشرع في دمشق

عربي
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
وصل وفد رفيع المستوى من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، والإدارة الذاتية، برئاسة قائد "قسد"، مظلوم عبدي، إلى العاصمة السورية دمشق، وذلك غداة اشتباكات دامية شهدتها مدينة حلب، ليل أمس الأثنين.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد الذي يضم إلى جانب عبدي، كلا من قائدة وحدات حماية المرأة، روهلات عفرين، والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، إلهام أحمد، مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير الخارجية، أسعد الشيباني، في اجتماع يعقد برعاية أمريكية، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام كردية.

ويحضر الاجتماع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، وقائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر.

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء محافظة حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
ليلة حامية الوطيس في حلب السورية... تفاصيل الأحداث والتوتر الكبير في الشيخ مقصود
08:36 GMT
وأمس الأثنين، بحث عبدي مع وفد أمريكي ضم باراك، وكوبر، تنفيذ اتفاق 10 آذار بين "قسد" والحكومة السورية، وتناول الخطوات العملية لتطبيق الاتفاق، وتهيئة الظروف لرفع العقوبات، وتشجيع الاستثمار وعودة النازحين.

وأكد الجانبان استمرار الشراكة في محاربة "داعش" وتعزيز الاستقرار في سوريا، فيما قال باراك إن "الزيارة تمثل دعما لرؤية واشنطن الهادفة إلى تمكين السوريين من الاتحاد والعمل معًا من أجل السلام والازدهار".

وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت، أمس الاثنين، بين قوات تابعة لحكومة دمشق و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من العناصر والمدنيين.
شرق سوريا يغلي.. اشتباكات ليلية واحتجاحات وحظر تجوال في مناطق سيطرة الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
اشتباكات قوية بين القوات الحكومية السورية وقوات "قسد" في مدينة حلب
أمس, 20:24 GMT
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، أدت هذه الاشتباكات إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى الحيين، مع تحركات لتأمين خروج عدد من العائلات من المنطقة.

وأفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك "، بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين القوات الحكومية والفصائل الكردية المحلية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية داخل مدينة حلب بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين استمرت لعدة ساعات أسفرت عن سقوط قتلى جرحى من الطرفين، بالإضافة إلى تسجيل إصابات بصفوف المدنيين في المنطقة.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع السورية، في بيان لها، إن "تحركات الجيش تأتي ضمن خطة إعادة انتشار في شمال وشمال شرق سوريا، ردًا على "اعتداءات متكررة" من قسد استهدفت المدنيين وقوات الأمن".
مواجهة عسكرية بين قسد وحكومة الشرع تلوح بالأفق - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
خبير لـ"سبوتنيك": مواجهة عسكرية بين قسد وحكومة الشرع تلوح بالأفق
14 سبتمبر, 10:26 GMT
وأكدت الوزارة التزامها باتفاق 10 آذار/مارس، نافيةً أي نية لشن عمليات عسكرية، مشيرةً إلى أن هدف الجيش هو حماية المدنيين وممتلكاتهم. في المقابل، أصدرت "قوات سوريا الديمقراطية" بيانًا نفت فيه الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدةً أنها انسحبت من المنطقة بموجب تفاهمات سابقة في 1 أبريل/ نيسان الماضي.

واتهمت "قسد"، فصائل تابعة لحكومة دمشق بفرض حصار أمني وإنساني على الحيين، وقطع المساعدات الإغاثية والطبية، إلى جانب اختطاف مدنيين وتصعيد الهجمات باستخدام الدبابات والقذائف، ما تسبب في سقوط ضحايا وأضرار مادية.

وأفادت مصادر رسمية بمقتل ثلاثة من قوات الأمن وإصابة آخرين جراء قصف استهدف أحياء سكنية في حلب، بينما أصيب مراسل قناة "سوريا الآن"، بهاء الحلبي، في خاصرته نتيجة إطلاق نار وقذائف في الأحياء الكردية.
