وزير الخارجية التركي يكشف عن "أكبر التحديات" التي تواجهها سوريا

وزير الخارجية التركي يكشف عن "أكبر التحديات" التي تواجهها سوريا

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، أن "الهجمات الإسرائيلية المستمرة على سوريا تعد أحد أكبر المشكلات التي تعاني منها". 08.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني في أنقرة: "هجمات إسرائيل على سوريا أحد أهم المشكلات التي تواجهها سوريا، وخلال لقائنا اليوم تناولنا هذه الخطوات غير القانونية من جانب إسرائيل، وقيمنا الخطوات نحو إرساء الأمن في جنوب سوريا".وأضاف الشيباني: "قسد بطيئة باتخاذ الخطوات اللازمة، وإلى اليوم لم نصل إلى خطوة عملية لتطبيق اتفاق 10 آذار".يذكر أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أوضح في تصريحات سابقة، أن المحادثات مع إسرائيل مستمرة من أجل التوصل لاتفاق أمني.وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن "الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل يختلف تماما عن تطبيع العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن إسرائيل "اعتبرت اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974 لاغيا".وقال إن دمشق أجرت 3 جولات من المفاوضات مع الإسرائيليين، مضيفا: "لكن الضربات الإسرائيلية على سوريا عقدت الأمور".وتشهد مواقع عدة في أرياف دمشق ودرعا والسويداء، زيادة واضحة في التحركات العسكرية للجيش السوري الجديد، التي تهدف إلى سحب السلاح الثقيل من تلك المناطق ضمن تفاهمات غير معلنة حتى اللحظة بين حكومة دمشق وإسرائيل.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن "إسرائيل تريد إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبي سوريا، بما فيها السويداء".

