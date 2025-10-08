https://sarabic.ae/20251008/وزير-الخارجية-التركي-يكشف-عن-أكبر-التحديات-التي-تواجهها-سوريا-1105763791.html
وزير الخارجية التركي يكشف عن "أكبر التحديات" التي تواجهها سوريا
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، أن "الهجمات الإسرائيلية المستمرة على سوريا تعد أحد أكبر المشكلات التي تعاني منها". 08.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني في أنقرة: "هجمات إسرائيل على سوريا أحد أهم المشكلات التي تواجهها سوريا، وخلال لقائنا اليوم تناولنا هذه الخطوات غير القانونية من جانب إسرائيل، وقيمنا الخطوات نحو إرساء الأمن في جنوب سوريا".وأضاف الشيباني: "قسد بطيئة باتخاذ الخطوات اللازمة، وإلى اليوم لم نصل إلى خطوة عملية لتطبيق اتفاق 10 آذار".يذكر أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أوضح في تصريحات سابقة، أن المحادثات مع إسرائيل مستمرة من أجل التوصل لاتفاق أمني.وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن "الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل يختلف تماما عن تطبيع العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن إسرائيل "اعتبرت اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974 لاغيا".وقال إن دمشق أجرت 3 جولات من المفاوضات مع الإسرائيليين، مضيفا: "لكن الضربات الإسرائيلية على سوريا عقدت الأمور".وتشهد مواقع عدة في أرياف دمشق ودرعا والسويداء، زيادة واضحة في التحركات العسكرية للجيش السوري الجديد، التي تهدف إلى سحب السلاح الثقيل من تلك المناطق ضمن تفاهمات غير معلنة حتى اللحظة بين حكومة دمشق وإسرائيل.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن "إسرائيل تريد إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبي سوريا، بما فيها السويداء".
15:23 GMT 08.10.2025 (تم التحديث: 15:29 GMT 08.10.2025)
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، أن "الهجمات الإسرائيلية المستمرة على سوريا تعد أحد أكبر المشكلات التي تعاني منها".
وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني في أنقرة: "هجمات إسرائيل على سوريا أحد أهم المشكلات التي تواجهها سوريا، وخلال لقائنا اليوم تناولنا هذه الخطوات غير القانونية من جانب إسرائيل، وقيمنا الخطوات نحو إرساء الأمن في جنوب سوريا".
بدوره، قال الشيباني: "سوريا دولة موحدة وتقسيمها مرفوض"، مؤكدا أن "الحوار بين السلطات السورية، وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" يأتي للتأكيد على وحدة سوريا، وعلى الالتزام بالاتفاق الذي تم توقيعه بين الطرفين في 10 مارس/ اَذار الماضي، بشأن وحدة البلاد واعتبار الأكراد مكونًا أصيلًا بها ووقف إطلاق النار ودمج هياكل "قسد" في مؤسسات الدولة".
وأضاف الشيباني: "قسد بطيئة باتخاذ الخطوات اللازمة، وإلى اليوم لم نصل إلى خطوة عملية لتطبيق اتفاق 10 آذار".
يذكر أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أوضح في تصريحات سابقة، أن المحادثات مع إسرائيل
مستمرة من أجل التوصل لاتفاق أمني.
ومنذ رحيل حكومة الأسد، تشن إسرائيل ضربات جوية وتقوم بتوغلات في جنوب سوريا، وتؤكد دمشق أنها تمثل انتهاكا لسيادتها.
وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن "الاتفاق الأمني بين سوريا
وإسرائيل يختلف تماما عن تطبيع العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن إسرائيل "اعتبرت اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974 لاغيا".
وقال إن دمشق أجرت 3 جولات من المفاوضات
مع الإسرائيليين، مضيفا: "لكن الضربات الإسرائيلية على سوريا عقدت الأمور".
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن الغارات الإسرائيلية على مناطق سورية جعلت تطبيع العلاقات بين دمشق وتل أبيب صعبا.
وتشهد مواقع عدة في أرياف دمشق ودرعا والسويداء
، زيادة واضحة في التحركات العسكرية للجيش السوري الجديد، التي تهدف إلى سحب السلاح الثقيل من تلك المناطق ضمن تفاهمات غير معلنة حتى اللحظة بين حكومة دمشق وإسرائيل.
وتأتي هذه التحركات في سياق تصعيد إسرائيلي ملحوظ في الجنوب السوري، منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في ديسمبر 2024.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
، قال إن "إسرائيل تريد إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبي سوريا، بما فيها السويداء".