https://sarabic.ae/20251004/قوة-إسرائيلية-تقتحم-قرية-سورية-وتعتقل-3-أشخاص-1105610692.html
قوة إسرائيلية تقتحم قرية سورية وتعتقل 3 أشخاص
قوة إسرائيلية تقتحم قرية سورية وتعتقل 3 أشخاص
سبوتنيك عربي
اقتحمت قوة إسرائيلية بعد منتصف ليل الجمعة، قرية سورية في ريف درعا الغربي، وانتشرت داخل القرية بشكل مفاجئ قبل أن تشن حملة اعتقالات شملت 3 أشخاص. 04.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-04T13:45+0000
2025-10-04T13:45+0000
2025-10-04T13:45+0000
الجولان
العالم العربي
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102358/68/1023586815_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_a8fb7af60c83fefb1c8f3024c7714a16.jpg
وأقامت القوة الإسرائيلية حاجزا مؤقتا عند مدخل قرية "جملة" الواقعة في منطقة حوض اليرموك السورية بريف درعا الغربي، وانتشرت داخلها لنحو ساعة تقريبا، حيث رصدت مصادر محلية 6 سيارات عسكرية تتحرك في شوارعها قبل انسحابها باتجاه الجولان المحتل.وأفادت وسائل إعلام سورية بأن الجيش الإسرائيلي يواصل انتهاكاته في الجنوب السوري، حيث توغلت إحدى دورياته العسكرية، قبل أيام، في قرية المعلقة جنوبي القنيطرة، ودخلت إلى "سرية الدرعيات"، وهي موقع عسكري سوري كانت تستخدمه قوات الجيش السوري السابق.وتأتي هذه التحركات في سياق تصعيد إسرائيلي ملحوظ في الجنوب السوري، منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في ديسمبر 2024.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن "إسرائيل تريد إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبي سوريا، بما فيها السويداء".سحب السلاح الثقيل من جنوبي سوريا تحت رقابة جوية إسرائيلية.. كيف تغيرت خارطة الانتشار العسكري؟أنباء عن توغل إسرائيلي في ريف درعا جنوبي سوريا
https://sarabic.ae/20250930/رفع-العلم-الإسرائيلي-أعلى-ساحة-الأسد-في-القنيطرة-مشهد-يلهب-مشاعر-السوريين---1105466368.html
الجولان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102358/68/1023586815_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_89e9b4ca6beb99cc20b7e2eab326fdfd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الجولان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الجولان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
قوة إسرائيلية تقتحم قرية سورية وتعتقل 3 أشخاص
اقتحمت قوة إسرائيلية بعد منتصف ليل الجمعة، قرية سورية في ريف درعا الغربي، وانتشرت داخل القرية بشكل مفاجئ قبل أن تشن حملة اعتقالات شملت 3 أشخاص.
وأقامت القوة الإسرائيلية حاجزا مؤقتا عند مدخل قرية "جملة" الواقعة في منطقة حوض اليرموك السورية بريف درعا الغربي، وانتشرت داخلها لنحو ساعة تقريبا، حيث رصدت مصادر محلية 6 سيارات عسكرية تتحرك في شوارعها قبل انسحابها باتجاه الجولان المحتل.
وكانت دورية إسرائيلية مؤلفة من 8 سيارات دفع رباعي محمّلة بالجنود، قد توغلت، يوم أمس الجمعة، في قرية عين زيوان في ريف القنيطرة جنوبي سوريا، وبحسب وسائل إعلام سورية.
وأفادت وسائل إعلام سورية بأن الجيش الإسرائيلي يواصل انتهاكاته في الجنوب السوري، حيث توغلت إحدى دورياته العسكرية، قبل أيام، في قرية المعلقة جنوبي القنيطرة، ودخلت إلى "سرية الدرعيات"، وهي موقع عسكري سوري كانت تستخدمه قوات الجيش السوري السابق.
وفي وقت سابق، شهدت مواقع عدة في أرياف دمشق ودرعا والسويداء، زيادة واضحة في التحركات العسكرية للجيش السوري الجديد، التي تهدف إلى سحب السلاح الثقيل من تلك المناطق ضمن تفاهمات غير معلنة حتى اللحظة بين حكومة دمشق وإسرائيل.
وتأتي هذه التحركات في سياق تصعيد إسرائيلي ملحوظ في الجنوب السوري، منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في ديسمبر 2024.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
، قال إن "إسرائيل تريد إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبي سوريا، بما فيها السويداء".