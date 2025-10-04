قوة إسرائيلية تقتحم قرية سورية وتعتقل 3 أشخاص

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
10:29 GMT
30 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ترامب يرحب بموافقة حماس على صفقة التبادل وفق الخطة الأمريكية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
وأقامت القوة الإسرائيلية حاجزا مؤقتا عند مدخل قرية "جملة" الواقعة في منطقة حوض اليرموك السورية بريف درعا الغربي، وانتشرت داخلها لنحو ساعة تقريبا، حيث رصدت مصادر محلية 6 سيارات عسكرية تتحرك في شوارعها قبل انسحابها باتجاه الجولان المحتل.وأفادت وسائل إعلام سورية بأن الجيش الإسرائيلي يواصل انتهاكاته في الجنوب السوري، حيث توغلت إحدى دورياته العسكرية، قبل أيام، في قرية المعلقة جنوبي القنيطرة، ودخلت إلى "سرية الدرعيات"، وهي موقع عسكري سوري كانت تستخدمه قوات الجيش السوري السابق.وتأتي هذه التحركات في سياق تصعيد إسرائيلي ملحوظ في الجنوب السوري، منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في ديسمبر 2024.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن "إسرائيل تريد إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبي سوريا، بما فيها السويداء".سحب السلاح الثقيل من جنوبي سوريا تحت رقابة جوية إسرائيلية.. كيف تغيرت خارطة الانتشار العسكري؟أنباء عن توغل إسرائيلي في ريف درعا جنوبي سوريا
قوة إسرائيلية تقتحم قرية سورية وتعتقل 3 أشخاص

اقتحمت قوة إسرائيلية بعد منتصف ليل الجمعة، قرية سورية في ريف درعا الغربي، وانتشرت داخل القرية بشكل مفاجئ قبل أن تشن حملة اعتقالات شملت 3 أشخاص.
وأقامت القوة الإسرائيلية حاجزا مؤقتا عند مدخل قرية "جملة" الواقعة في منطقة حوض اليرموك السورية بريف درعا الغربي، وانتشرت داخلها لنحو ساعة تقريبا، حيث رصدت مصادر محلية 6 سيارات عسكرية تتحرك في شوارعها قبل انسحابها باتجاه الجولان المحتل.

وكانت دورية إسرائيلية مؤلفة من 8 سيارات دفع رباعي محمّلة بالجنود، قد توغلت، يوم أمس الجمعة، في قرية عين زيوان في ريف القنيطرة جنوبي سوريا، وبحسب وسائل إعلام سورية.

رفع العلم الإسرائيلي أعلى ساحة الأسد في القنيطرة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
رفع العلم الإسرائيلي أعلى "ساحة الأسد" في القنيطرة... مشهد يلهب مشاعر السوريين
30 سبتمبر, 15:53 GMT
وأفادت وسائل إعلام سورية بأن الجيش الإسرائيلي يواصل انتهاكاته في الجنوب السوري، حيث توغلت إحدى دورياته العسكرية، قبل أيام، في قرية المعلقة جنوبي القنيطرة، ودخلت إلى "سرية الدرعيات"، وهي موقع عسكري سوري كانت تستخدمه قوات الجيش السوري السابق.

وفي وقت سابق، شهدت مواقع عدة في أرياف دمشق ودرعا والسويداء، زيادة واضحة في التحركات العسكرية للجيش السوري الجديد، التي تهدف إلى سحب السلاح الثقيل من تلك المناطق ضمن تفاهمات غير معلنة حتى اللحظة بين حكومة دمشق وإسرائيل.

وتأتي هذه التحركات في سياق تصعيد إسرائيلي ملحوظ في الجنوب السوري، منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في ديسمبر 2024.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن "إسرائيل تريد إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبي سوريا، بما فيها السويداء".
سحب السلاح الثقيل من جنوبي سوريا تحت رقابة جوية إسرائيلية.. كيف تغيرت خارطة الانتشار العسكري؟
أنباء عن توغل إسرائيلي في ريف درعا جنوبي سوريا
