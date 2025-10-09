https://sarabic.ae/20251009/دمشق-تتهم-قسد-بخرق-وقف-إطلاق-النار-شرقي-حلب-والأخيرة-تعلق-1105794053.html
دمشق تتهم "قسد" بخرق وقف إطلاق النار شرقي حلب... والأخيرة تعلق
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الدفاع السورية، أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، "استهدفت نقاط الجيش العربي السوري في محيط سد تشرين شرقي حلب، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخرين". 09.10.2025, سبوتنيك عربي
وأضافت الوزارة: "بعد أقل من 48 ساعة على إعلان وقف إطلاق النار، خرقت "قسد" الاتفاق أكثر من 10 مرات باستهدافها مواقع الجيش في محاور الانتشار شرقي حلب".في المقابل، قالت قوات "قسد": "أقدمت مجموعة من مسلحي حكومة دمشق صباح اليوم على محاولة تسلل إلى إحدى نقاط قواتنا في ريف سد تشرين مستخدمين القنابل اليدوية في محاولة لاستهداف مقاتلينا وزعزعة استقرار المنطقة".وتابعت "قسد": "استخدمت قواتنا حقها في الدفاع المشروع للرد على التهديد وإحباط محاولة التسلل، مع تأكيد ثباتها في حماية أهلنا واستقرار المنطقة".وكان وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، أعلن قبل يومين، الاتفاق مع قائد "قسد"، مظلوم عبيدي، على وقف لإطلاق النار شمالي وشرقي البلاد.ووصل وفد رفيع المستوى من "قسد"، والإدارة الذاتية، برئاسة قائد "قسد"، مظلوم عبدي، في وقت سابق، إلى العاصمة السورية دمشق، وذلك غداة اشتباكات دامية شهدتها مدينة حلب، ليل الاثنين الماضي.وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت، الاثنين الماضي، بين قوات تابعة لحكومة دمشق وأخرى تابعة لـ"قسد" في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من العناصر والمدنيين.ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، أدت هذه الاشتباكات إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى الحيين، مع تحركات لتأمين خروج عدد من العائلات من المنطقة.من جهتها، قالت وزارة الدفاع السورية، في بيان لها، إن "تحركات الجيش تأتي ضمن خطة إعادة انتشار في شمال وشمال شرق سوريا، ردًا على "اعتداءات متكررة" من قسد استهدفت المدنيين وقوات الأمن".
أخبار سوريا اليوم, قسد, خرق أمني, الحكومة السورية, العالم العربي
دمشق تتهم "قسد" بخرق وقف إطلاق النار شرقي حلب... والأخيرة تعلق
وأضافت الوزارة: "بعد أقل من 48 ساعة على إعلان وقف إطلاق النار، خرقت "قسد" الاتفاق أكثر من 10 مرات باستهدافها مواقع الجيش في محاور الانتشار شرقي حلب".
وتابعت الوزارة: "تستمر "قسد" في عمليات التدشيم والتحصين بكافة المحاور، وقد رصدنا مكالمات تحريضية على أعمال تستهدف الجيش وقوى الأمن بمدينة حلب".
في المقابل، قالت قوات "قسد": "أقدمت مجموعة من مسلحي حكومة دمشق
صباح اليوم على محاولة تسلل إلى إحدى نقاط قواتنا في ريف سد تشرين مستخدمين القنابل اليدوية في محاولة لاستهداف مقاتلينا وزعزعة استقرار المنطقة".
وأضافت: "تعاملت قواتنا مع المجموعة المهاجمة على الفور، واندلعت اشتباكات مباشرة أسفرت عن مقتل أحد عناصر المهاجمين، فيما لاذ الباقون بالفرار بعد أن تركوا جثة عنصرهم في موقع الاشتباك".
وتابعت "قسد": "استخدمت قواتنا حقها في الدفاع المشروع للرد على التهديد وإحباط محاولة التسلل، مع تأكيد ثباتها في حماية أهلنا واستقرار المنطقة".
وكان وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، أعلن قبل يومين، الاتفاق مع قائد "قسد
"، مظلوم عبيدي، على وقف لإطلاق النار شمالي وشرقي البلاد.
وقال أبو قصرة، إن "وقف النار مع "قسد" سيسري بكل المحاور والنقاط العسكرية شمال وشمال شرق سوريا، على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق فورياً".
ووصل وفد رفيع المستوى من "قسد"، والإدارة الذاتية، برئاسة قائد "قسد"، مظلوم عبدي، في وقت سابق، إلى العاصمة السورية دمشق، وذلك غداة اشتباكات دامية شهدتها مدينة حلب، ليل الاثنين الماضي.
وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت، الاثنين الماضي، بين قوات تابعة لحكومة دمشق وأخرى تابعة لـ"قسد
" في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من العناصر والمدنيين.
ووفقا لمراسل "سبوتنيك
"، أدت هذه الاشتباكات إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى الحيين، مع تحركات لتأمين خروج عدد من العائلات من المنطقة.
وأفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين القوات الحكومية والفصائل الكردية المحلية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية داخل مدينة حلب بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين استمرت لعدة ساعات أسفرت عن سقوط قتلى جرحى من الطرفين، بالإضافة إلى تسجيل إصابات بصفوف المدنيين في المنطقة.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع السورية
، في بيان لها، إن "تحركات الجيش تأتي ضمن خطة إعادة انتشار في شمال وشمال شرق سوريا، ردًا على "اعتداءات متكررة" من قسد استهدفت المدنيين وقوات الأمن".