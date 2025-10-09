دمشق تتهم "قسد" بخرق وقف إطلاق النار شرقي حلب... والأخيرة تعلق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إعلامي: أوروبا تمر بمرحلة حساسة بالتشديد على الإعلام
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251009/دمشق-تتهم-قسد-بخرق-وقف-إطلاق-النار-شرقي-حلب-والأخيرة-تعلق-1105794053.html
دمشق تتهم "قسد" بخرق وقف إطلاق النار شرقي حلب... والأخيرة تعلق
دمشق تتهم "قسد" بخرق وقف إطلاق النار شرقي حلب... والأخيرة تعلق
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الدفاع السورية، أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، "استهدفت نقاط الجيش العربي السوري في محيط سد تشرين شرقي حلب، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخرين". 09.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-09T10:43+0000
2025-10-09T10:43+0000
أخبار سوريا اليوم
قسد
خرق أمني
الحكومة السورية
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0e/1104826832_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bd07f67beb3531315f5ed112ea81d8ac.jpg
وأضافت الوزارة: "بعد أقل من 48 ساعة على إعلان وقف إطلاق النار، خرقت "قسد" الاتفاق أكثر من 10 مرات باستهدافها مواقع الجيش في محاور الانتشار شرقي حلب".في المقابل، قالت قوات "قسد": "أقدمت مجموعة من مسلحي حكومة دمشق صباح اليوم على محاولة تسلل إلى إحدى نقاط قواتنا في ريف سد تشرين مستخدمين القنابل اليدوية في محاولة لاستهداف مقاتلينا وزعزعة استقرار المنطقة".وتابعت "قسد": "استخدمت قواتنا حقها في الدفاع المشروع للرد على التهديد وإحباط محاولة التسلل، مع تأكيد ثباتها في حماية أهلنا واستقرار المنطقة".وكان وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، أعلن قبل يومين، الاتفاق مع قائد "قسد"، مظلوم عبيدي، على وقف لإطلاق النار شمالي وشرقي البلاد.ووصل وفد رفيع المستوى من "قسد"، والإدارة الذاتية، برئاسة قائد "قسد"، مظلوم عبدي، في وقت سابق، إلى العاصمة السورية دمشق، وذلك غداة اشتباكات دامية شهدتها مدينة حلب، ليل الاثنين الماضي.وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت، الاثنين الماضي، بين قوات تابعة لحكومة دمشق وأخرى تابعة لـ"قسد" في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من العناصر والمدنيين.ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، أدت هذه الاشتباكات إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى الحيين، مع تحركات لتأمين خروج عدد من العائلات من المنطقة.من جهتها، قالت وزارة الدفاع السورية، في بيان لها، إن "تحركات الجيش تأتي ضمن خطة إعادة انتشار في شمال وشمال شرق سوريا، ردًا على "اعتداءات متكررة" من قسد استهدفت المدنيين وقوات الأمن".
https://sarabic.ae/20250814/معادلة-الأكراد-والسلطة-المؤقتة-أزمة-بين-خياري-الاندماج-والحكم-الذاتي-1103709109.html
https://sarabic.ae/20251007/بعد-اشتباكات-عنيفة-مظلوم-عبدي-يجتمع-مع-الشرع-في-دمشق----1105720258.html
https://sarabic.ae/20251007/وزير-الدفاع-السوري-يعلن-الاتفاق-مع-قائد-قسد-على-وقف-شامل-وفوري-لإطلاق-النار-1105722808.html
https://sarabic.ae/20251007/ليلة-حامية-الوطيس-في-حلب-السورية-تفاصيل-الأحداث-والتوتر-الكبير-في-الشيخ-مقصود-1105716690.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0e/1104826832_210:0:1170:720_1920x0_80_0_0_65e72b159c2e119a281c302b57bd5df7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, قسد, خرق أمني, الحكومة السورية, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, قسد, خرق أمني, الحكومة السورية, العالم العربي

دمشق تتهم "قسد" بخرق وقف إطلاق النار شرقي حلب... والأخيرة تعلق

10:43 GMT 09.10.2025
© Sputnikمواجهة عسكرية بين "قسد" وحكومة الشرع تلوح بالأفق
مواجهة عسكرية بين قسد وحكومة الشرع تلوح بالأفق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
ذكرت وزارة الدفاع السورية، أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، "استهدفت نقاط الجيش العربي السوري في محيط سد تشرين شرقي حلب، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخرين".
وأضافت الوزارة: "بعد أقل من 48 ساعة على إعلان وقف إطلاق النار، خرقت "قسد" الاتفاق أكثر من 10 مرات باستهدافها مواقع الجيش في محاور الانتشار شرقي حلب".
وتابعت الوزارة: "تستمر "قسد" في عمليات التدشيم والتحصين بكافة المحاور، وقد رصدنا مكالمات تحريضية على أعمال تستهدف الجيش وقوى الأمن بمدينة حلب".
العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
معادلة الأكراد والسلطة المؤقتة... أزمة بين خياري الاندماج والحكم الذاتي
14 أغسطس, 08:14 GMT
في المقابل، قالت قوات "قسد": "أقدمت مجموعة من مسلحي حكومة دمشق صباح اليوم على محاولة تسلل إلى إحدى نقاط قواتنا في ريف سد تشرين مستخدمين القنابل اليدوية في محاولة لاستهداف مقاتلينا وزعزعة استقرار المنطقة".
وأضافت: "تعاملت قواتنا مع المجموعة المهاجمة على الفور، واندلعت اشتباكات مباشرة أسفرت عن مقتل أحد عناصر المهاجمين، فيما لاذ الباقون بالفرار بعد أن تركوا جثة عنصرهم في موقع الاشتباك".
وتابعت "قسد": "استخدمت قواتنا حقها في الدفاع المشروع للرد على التهديد وإحباط محاولة التسلل، مع تأكيد ثباتها في حماية أهلنا واستقرار المنطقة".
أحمد الشرع ومظلوم عبدي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
بعد اشتباكات عنيفة... مظلوم عبدي يجتمع مع الشرع في دمشق
7 أكتوبر, 10:28 GMT
وكان وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، أعلن قبل يومين، الاتفاق مع قائد "قسد"، مظلوم عبيدي، على وقف لإطلاق النار شمالي وشرقي البلاد.
وقال أبو قصرة، إن "وقف النار مع "قسد" سيسري بكل المحاور والنقاط العسكرية شمال وشمال شرق سوريا، على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق فورياً".
ووصل وفد رفيع المستوى من "قسد"، والإدارة الذاتية، برئاسة قائد "قسد"، مظلوم عبدي، في وقت سابق، إلى العاصمة السورية دمشق، وذلك غداة اشتباكات دامية شهدتها مدينة حلب، ليل الاثنين الماضي.
الجيش السوري التابع للحكومة الانتقالية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
‌‏وزير الدفاع السوري يعلن الاتفاق مع قائد "قسد" على وقف شامل وفوري لإطلاق النار
7 أكتوبر, 11:39 GMT
وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت، الاثنين الماضي، بين قوات تابعة لحكومة دمشق وأخرى تابعة لـ"قسد" في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من العناصر والمدنيين.
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، أدت هذه الاشتباكات إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى الحيين، مع تحركات لتأمين خروج عدد من العائلات من المنطقة.
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء محافظة حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
ليلة حامية الوطيس في حلب السورية... تفاصيل الأحداث والتوتر الكبير في الشيخ مقصود
7 أكتوبر, 08:36 GMT

وأفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين القوات الحكومية والفصائل الكردية المحلية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية داخل مدينة حلب بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين استمرت لعدة ساعات أسفرت عن سقوط قتلى جرحى من الطرفين، بالإضافة إلى تسجيل إصابات بصفوف المدنيين في المنطقة.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع السورية، في بيان لها، إن "تحركات الجيش تأتي ضمن خطة إعادة انتشار في شمال وشمال شرق سوريا، ردًا على "اعتداءات متكررة" من قسد استهدفت المدنيين وقوات الأمن".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала