الشرع وقادة أمريكيون يلعبون كرة السلة... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:48 GMT
6 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:44 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:47 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الأمم المتحدة تصف الهدنة المقترحة في السودان بـ"الفرصة النادرة".. وإيران تقول إن استئناف المفاوضات النووية مرهون بسلوك الولايات المتحدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251109/الشرع-وقادة-أمريكيون-يلعبون-كرة-السلة-فيديو-1106893210.html
الشرع وقادة أمريكيون يلعبون كرة السلة... فيديو
الشرع وقادة أمريكيون يلعبون كرة السلة... فيديو
سبوتنيك عربي
لعب الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، الموجود حاليًا في الولايات المتحدة في زيارة رسمية، كرة السلة مع قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر وقائد التحالف... 09.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-09T05:08+0000
2025-11-09T05:08+0000
نادي الفيديو
العالم
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1e/1099082071_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_9122ebcf9043c00cbc0320ca6092bb97.jpg
ونشر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الفيديو على صفحته على "إنستغرام" (المملوكة لشركة "ميتا"، المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة). لم يُحدد مكان وتاريخ التصوير.وصل الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية هي الأولى له.ومن المنتظر أن يتم التوقيع على اتفاقية انضمام سوريا إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودوليا) خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.في وقت سابق من يوم الجمعة، رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على الشرع قبيل زيارته إلى واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأفاد موقع وزارة الخزانة الأمريكية الإلكتروني برفع اسم وزير الداخلية السوري أنس خطاب من قائمة العقوبات الأمريكية.صوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الخميس على رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري. صوّت أربعة عشر عضوًا في المجلس، من بينهم روسيا، لصالح القرار. ولم يعارضه أحد. وامتنعت الصين فقط عن التصويت.رغم قرار مجلس الأمن... دولة أوروبية تدرج اسم الرئيس السوري المؤقت في قائمتها للإرهابالخزانة الأمريكية تزيل اسم أحمد الشرع من قائمة الإرهاب العالمي قبل زيارته إلى واشنطن
https://sarabic.ae/20251109/أحمد-الشرع-يصل-إلى-الولايات-المتحدة-في-زيارة-رسمية-1106891840.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1e/1099082071_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_004d7a3d2ae175e978573bfc282242fe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
نادي الفيديو, العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

الشرع وقادة أمريكيون يلعبون كرة السلة... فيديو

05:08 GMT 09.11.2025
© Photo / Syrian Presidencyالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2025
© Photo / Syrian Presidency
تابعنا عبر
لعب الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، الموجود حاليًا في الولايات المتحدة في زيارة رسمية، كرة السلة مع قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر وقائد التحالف الدولي ضد "داعش" في العراق كيفن لامبرت.
ونشر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الفيديو على صفحته على "إنستغرام" (المملوكة لشركة "ميتا"، المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة). لم يُحدد مكان وتاريخ التصوير.

وفي نهاية الفيديو، يصافح الشرع لامبرت ويربت على كتفه.

وصل الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية هي الأولى له.
ومن المنتظر أن يتم التوقيع على اتفاقية انضمام سوريا إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودوليا) خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2025
أحمد الشرع يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية
00:00 GMT
في وقت سابق من يوم الجمعة، رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على الشرع قبيل زيارته إلى واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأفاد موقع وزارة الخزانة الأمريكية الإلكتروني برفع اسم وزير الداخلية السوري أنس خطاب من قائمة العقوبات الأمريكية.
صوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الخميس على رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري. صوّت أربعة عشر عضوًا في المجلس، من بينهم روسيا، لصالح القرار. ولم يعارضه أحد. وامتنعت الصين فقط عن التصويت.
رغم قرار مجلس الأمن... دولة أوروبية تدرج اسم الرئيس السوري المؤقت في قائمتها للإرهاب
الخزانة الأمريكية تزيل اسم أحمد الشرع من قائمة الإرهاب العالمي قبل زيارته إلى واشنطن
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала