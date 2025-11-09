https://sarabic.ae/20251109/الشرع-وقادة-أمريكيون-يلعبون-كرة-السلة-فيديو-1106893210.html
الشرع وقادة أمريكيون يلعبون كرة السلة... فيديو
الشرع وقادة أمريكيون يلعبون كرة السلة... فيديو
لعب الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، الموجود حاليًا في الولايات المتحدة في زيارة رسمية، كرة السلة مع قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر وقائد التحالف الدولي ضد "داعش" في العراق كيفن لامبرت.
ونشر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الفيديو على صفحته على "إنستغرام" (المملوكة لشركة "ميتا"، المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة). لم يُحدد مكان وتاريخ التصوير.
وفي نهاية الفيديو، يصافح الشرع لامبرت ويربت على كتفه.
وصل الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية هي الأولى له.
ومن المنتظر أن يتم التوقيع على اتفاقية انضمام سوريا إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودوليا) خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
في وقت سابق من يوم الجمعة، رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على الشرع قبيل زيارته إلى واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأفاد موقع وزارة الخزانة الأمريكية الإلكتروني برفع اسم وزير الداخلية السوري أنس خطاب من قائمة العقوبات الأمريكية.
صوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الخميس على رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري. صوّت أربعة عشر عضوًا في المجلس، من بينهم روسيا، لصالح القرار. ولم يعارضه أحد. وامتنعت الصين فقط عن التصويت.