أمريكا تطلب من الأمم المتحدة رفع العقوبات عن الشرع قبل زيارته لواشنطن

أمريكا تطلب من الأمم المتحدة رفع العقوبات عن الشرع قبل زيارته لواشنطن

قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يقضي برفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، قبل لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد

ووفقًا لنص المشروع الذي اطلعت عليه وكالة "رويترز"، يتضمن القرار أيضًا رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، دون أن يتضح موعد طرحه للتصويت.ويحتاج مشروع القرار لاعتماده إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل من أصل 15، مع عدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية – الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، أو بريطانيا – لحق النقض (الفيتو).والسبت الماضي، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم براك، إنه من المتوقع أن يزور الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، واشنطن.وذكر التلفزيون السوري، مساء السبت، أن تصريحات براك جاءت خلال مؤتمر صحفي على هامش "حوار المنامة" في البحرين، وهو المؤتمر العالمي السنوي للأمن والجغرافيا السياسية.ويعمل البيت الأبيض بقيادة الرئيس دونالد ترامب على تعبئة الضغوط لدفع الكونغرس نحو إلغاء ما تبقى من العقوبات على سوريا، محذرًا من أن الإبقاء عليها قد يعرقل الحكومة الجديدة التي يعتبرها العمود الفقري في الاستراتيجية الإقليمية الجديدة.بعد قرابة عام على رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وتولي أحمد الشرع رئاسة البلاد للمرحلة الانتقالية، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا ألغى معظم العقوبات الأمريكية، لكن قانون "قيصر"، الرمز الأكبر للعقوبات، لا يزال يقف كحاجز اقتصادي.وفي منشور على منصة "إكس"، كان وصف المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، القانون بأنه "نظام عقوبات خدم غرضه الأخلاقي ضد الأسد، لكنه اليوم يخنق أمة تحاول النهوض من الركام"، داعيًا إلى إطلاق واحدة من أهم جهود إعادة الإعمار في البلاد.وداخل الكونغرس، تتصاعد الجهود لإلغاء العقوبات، حيث يعمل مسؤولو البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة على حشد الدعم. وأجرى براك اتصالات مباشرة مع كبار المشرعين الجمهوريين، سعيا لدفع التعافي الاقتصادي لسوريا.

