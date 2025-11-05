أمريكا تطلب من الأمم المتحدة رفع العقوبات عن الشرع قبل زيارته لواشنطن

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا والصين لن تتخليا عن بعضهما في مواجهة التغيرات الجيوسياسية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطرح هدنة إنسانية في السودان.. المسار والمصير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تونس: تفاقم أزمة التلوث البيئي في قابس بسبب المجمع الصناعي الكيميائي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
12:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
17:33 GMT
21 د
أمساليوم
بث مباشر
أمريكا تطلب من الأمم المتحدة رفع العقوبات عن الشرع قبل زيارته لواشنطن

06:00 GMT 05.11.2025
© Photo / Saudi Royal Palaceالرئيس دونالد ترامب (على اليمين) وهو يصافح الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، في الرياض، المملكة العربية السعودية
الرئيس دونالد ترامب (على اليمين) وهو يصافح الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، في الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
© Photo / Saudi Royal Palace
تابعنا عبر
قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يقضي برفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، قبل لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل.
ووفقًا لنص المشروع الذي اطلعت عليه وكالة "رويترز"، يتضمن القرار أيضًا رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، دون أن يتضح موعد طرحه للتصويت.
توم براك الموفد الأمريكي إلى لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
توم براك: من المرجح أن يزور الشرع واشنطن
1 نوفمبر, 15:52 GMT
ويحتاج مشروع القرار لاعتماده إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل من أصل 15، مع عدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية – الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، أو بريطانيا – لحق النقض (الفيتو).
والسبت الماضي، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم براك، إنه من المتوقع أن يزور الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، واشنطن.
وذكر التلفزيون السوري، مساء السبت، أن تصريحات براك جاءت خلال مؤتمر صحفي على هامش "حوار المنامة" في البحرين، وهو المؤتمر العالمي السنوي للأمن والجغرافيا السياسية.
ويعمل البيت الأبيض بقيادة الرئيس دونالد ترامب على تعبئة الضغوط لدفع الكونغرس نحو إلغاء ما تبقى من العقوبات على سوريا، محذرًا من أن الإبقاء عليها قد يعرقل الحكومة الجديدة التي يعتبرها العمود الفقري في الاستراتيجية الإقليمية الجديدة.
بعد قرابة عام على رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وتولي أحمد الشرع رئاسة البلاد للمرحلة الانتقالية، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا ألغى معظم العقوبات الأمريكية، لكن قانون "قيصر"، الرمز الأكبر للعقوبات، لا يزال يقف كحاجز اقتصادي.
وفي منشور على منصة "إكس"، كان وصف المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، القانون بأنه "نظام عقوبات خدم غرضه الأخلاقي ضد الأسد، لكنه اليوم يخنق أمة تحاول النهوض من الركام"، داعيًا إلى إطلاق واحدة من أهم جهود إعادة الإعمار في البلاد.
وداخل الكونغرس، تتصاعد الجهود لإلغاء العقوبات، حيث يعمل مسؤولو البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة على حشد الدعم. وأجرى براك اتصالات مباشرة مع كبار المشرعين الجمهوريين، سعيا لدفع التعافي الاقتصادي لسوريا.
