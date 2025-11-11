عربي
القوات الروسية تحرر الجزء الشرقي من مدينة كوبيانسك بالكامل- وزارة الدفاع
دمشق تعلن توقيع إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي ضد "داعش" وتكشف عن نقطة مهمة
دمشق تعلن توقيع إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي ضد "داعش" وتكشف عن نقطة مهمة
دمشق تعلن توقيع إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي ضد "داعش" وتكشف عن نقطة مهمة
سبوتنيك عربي
كشف وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، أن بلاده وقعت إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا والعديد من دول العالم)، مشيرا... 11.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-11T08:38+0000
2025-11-11T08:38+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
جنوب سوريا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1e/1104314781_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_8794cb73b4a1091a3f76212048c8f90b.jpg
وقال المصطفى على منصة "إكس" حول طبيعة الاتفاق كاشفا أن "الاتفاق سياسي ولا يتضمن حتى الآن أي مكونات عسكرية".ويتزامن التصريح مع حملة تشنها القوات السورية الحكومية ضد التنظيم الإرهابي، في عدد من المناطق.وفي عام 2014، بدأ تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة، حملة ضد التنظيم، الذي يُعتبر الآن مهزوما عسكريا.وأعلن وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني، اليوم الثلاثاء، تسلمه قرارا موقعا من واشنطن برفع القيود المفروضة على البعثة الدبلوماسية والسفارة السورية في واشنطن مما يمكنها من استئناف نشاطها كاملا.وكتب الشيباني عبر منصة "إكس": "اليوم، تعود سوريا إلى ممارسة دورها الدبلوماسي بحرية كاملة على الأراضي الأميركية، ضمن خطة وزارة الخارجية السورية الاستراتيجية".وأكد ترامب أن سوريا هي "جزء كبير" من خطته لسلام أوسع نطاقا في الشرق الأوسط يعوّل عليها الرئيس الأميركي لتدعيم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.وأوضح ترامب أنه يريد لسوريا "النجاح" بعد الحرب التي استمرت أكثر من عقد، معربا عن اعتقاده أن الشرع "قادر على تحقيق ذلك".وزارة الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة ستواصل إعادة تقييم وضع سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب"تركيا: واشنطن تتفهم ضرورة بقاء سوريا موحدة
دمشق تعلن توقيع إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي ضد "داعش" وتكشف عن نقطة مهمة

08:38 GMT 11.11.2025
© AP Photo / Omar Albamمجندون في قوة الشرطة التابعة للحكومة السورية الجديدة يحملون أسلحتهم في وضع إطلاق النار، خلال جلسة تدريب وتخرج في كلية الشرطة في دمشق، سوريا، 14 يناير/ كانون الثاني 2025
مجندون في قوة الشرطة التابعة للحكومة السورية الجديدة يحملون أسلحتهم في وضع إطلاق النار، خلال جلسة تدريب وتخرج في كلية الشرطة في دمشق، سوريا، 14 يناير/ كانون الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Omar Albam
تابعنا عبر
كشف وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، أن بلاده وقعت إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا والعديد من دول العالم)، مشيرا إلى نقطة مهمة في هذا المجال حول احتمالية وجود أي مكونات عسكرية.
وقال المصطفى على منصة "إكس" حول طبيعة الاتفاق كاشفا أن "الاتفاق سياسي ولا يتضمن حتى الآن أي مكونات عسكرية".
ويتزامن التصريح مع حملة تشنها القوات السورية الحكومية ضد التنظيم الإرهابي، في عدد من المناطق.

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي قد سيطر، في فترات سابقة،على نحو 40 في المئة من أراضي العراق ونحو ثلث الأراضي السورية المجاورة.

الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
الشرع: هناك أسباب للوجود العسكري الأمريكي في سوريا
00:16 GMT
وفي عام 2014، بدأ تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة، حملة ضد التنظيم، الذي يُعتبر الآن مهزوما عسكريا.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى وجود نحو 2500 مقاتل من التنظيم ما زالوا في سوريا والعراق، ينفذون هجمات بين الحين والآخر.

وأعلن وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني، اليوم الثلاثاء، تسلمه قرارا موقعا من واشنطن برفع القيود المفروضة على البعثة الدبلوماسية والسفارة السورية في واشنطن مما يمكنها من استئناف نشاطها كاملا.
وكتب الشيباني عبر منصة "إكس": "اليوم، تعود سوريا إلى ممارسة دورها الدبلوماسي بحرية كاملة على الأراضي الأميركية، ضمن خطة وزارة الخارجية السورية الاستراتيجية".
وأكد ترامب أن سوريا هي "جزء كبير" من خطته لسلام أوسع نطاقا في الشرق الأوسط يعوّل عليها الرئيس الأميركي لتدعيم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.
وأوضح ترامب أنه يريد لسوريا "النجاح" بعد الحرب التي استمرت أكثر من عقد، معربا عن اعتقاده أن الشرع "قادر على تحقيق ذلك".
وزارة الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة ستواصل إعادة تقييم وضع سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب"
تركيا: واشنطن تتفهم ضرورة بقاء سوريا موحدة
