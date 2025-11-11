https://sarabic.ae/20251111/دمشق-تعلن-توقيع-إعلان-تعاون-سياسي-مع-التحالف-الدولي-ضد-داعش-وتكشف-عن-نقطة-مهمة-1106961596.html
دمشق تعلن توقيع إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي ضد "داعش" وتكشف عن نقطة مهمة
كشف وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، أن بلاده وقعت إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا والعديد من دول العالم)، مشيرا
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
وقال المصطفى على منصة "إكس" حول طبيعة الاتفاق كاشفا أن "الاتفاق سياسي ولا يتضمن حتى الآن أي مكونات عسكرية".ويتزامن التصريح مع حملة تشنها القوات السورية الحكومية ضد التنظيم الإرهابي، في عدد من المناطق.وفي عام 2014، بدأ تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة، حملة ضد التنظيم، الذي يُعتبر الآن مهزوما عسكريا.وأعلن وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني، اليوم الثلاثاء، تسلمه قرارا موقعا من واشنطن برفع القيود المفروضة على البعثة الدبلوماسية والسفارة السورية في واشنطن مما يمكنها من استئناف نشاطها كاملا.وكتب الشيباني عبر منصة "إكس": "اليوم، تعود سوريا إلى ممارسة دورها الدبلوماسي بحرية كاملة على الأراضي الأميركية، ضمن خطة وزارة الخارجية السورية الاستراتيجية".وأكد ترامب أن سوريا هي "جزء كبير" من خطته لسلام أوسع نطاقا في الشرق الأوسط يعوّل عليها الرئيس الأميركي لتدعيم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.وأوضح ترامب أنه يريد لسوريا "النجاح" بعد الحرب التي استمرت أكثر من عقد، معربا عن اعتقاده أن الشرع "قادر على تحقيق ذلك".وزارة الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة ستواصل إعادة تقييم وضع سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب"تركيا: واشنطن تتفهم ضرورة بقاء سوريا موحدة
الأخبار
كشف وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، أن بلاده وقعت إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا والعديد من دول العالم)، مشيرا إلى نقطة مهمة في هذا المجال حول احتمالية وجود أي مكونات عسكرية.
وقال المصطفى على منصة "إكس" حول طبيعة الاتفاق كاشفا أن "الاتفاق سياسي ولا يتضمن حتى الآن أي مكونات عسكرية".
ويتزامن التصريح مع حملة تشنها القوات السورية الحكومية ضد التنظيم الإرهابي، في عدد من المناطق.
وكان تنظيم "داعش" الإرهابي قد سيطر، في فترات سابقة،على نحو 40 في المئة من أراضي العراق ونحو ثلث الأراضي السورية المجاورة.
وفي عام 2014، بدأ تحالف
عسكري بقيادة الولايات المتحدة، حملة ضد التنظيم، الذي يُعتبر الآن مهزوما عسكريا.
وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى وجود نحو 2500 مقاتل من التنظيم ما زالوا في سوريا والعراق، ينفذون هجمات بين الحين والآخر.
وأعلن وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني، اليوم الثلاثاء، تسلمه قرارا موقعا من واشنطن
برفع القيود المفروضة على البعثة الدبلوماسية والسفارة السورية في واشنطن مما يمكنها من استئناف نشاطها كاملا.
وكتب الشيباني عبر منصة "إكس": "اليوم، تعود سوريا إلى ممارسة دورها الدبلوماسي بحرية كاملة على الأراضي الأميركية، ضمن خطة وزارة الخارجية السورية الاستراتيجية".
وأكد ترامب أن سوريا هي "جزء كبير" من خطته لسلام أوسع نطاقا في الشرق الأوسط يعوّل عليها الرئيس الأميركي لتدعيم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.
وأوضح ترامب أنه يريد لسوريا "النجاح" بعد الحرب التي استمرت أكثر من عقد، معربا عن اعتقاده أن الشرع "قادر على تحقيق ذلك".