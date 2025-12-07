عربي
قائد "قسد": المرحلة الراهنة تتطلب حوارا جامعا يضع مصلحة السوريين فوق كل اعتبار
قائد "قسد": المرحلة الراهنة تتطلب حوارا جامعا يضع مصلحة السوريين فوق كل اعتبار
قائد "قسد": المرحلة الراهنة تتطلب حوارا جامعا يضع مصلحة السوريين فوق كل اعتبار
سبوتنيك عربي
أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، اليوم الأحد، التزام قواته باتفاق 10 آذار/مارس الموقع مع الحكومة السورية، قائلًا إن المرحلة الحالية تتطلب... 07.12.2025
2025-12-07T19:11+0000
2025-12-07T19:11+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
وكتب عبدي في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، إن "سوريا دخلت قبل عام مرحلة جديدة عقب سقوط النظام البائد.. نهنّئ أبناء شعبنا السوري بهذه الذكرى التي تؤكد إرادة السوريين في بناء مستقبل يقوم على العدالة والاستقرار والشراكة وصون حقوق كل المكوّنات".وجدد عبدي تأكيد التزام "قسد" باتفاق العاشر من آذار /مارس، واصفاً إياه بأنه يشكل أساساً لبناء "سوريا ديمقراطية، لا مركزية، بإرادة أبنائها، ومحصّنة بقيم الحرية والعدالة والمساواة".ويصادف غدا الاثنين 8 كانون الأول /ديسمبر، الذكرى الأولى لرحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وتمكن المعارضة المسلحة بقيادة أحمد الشرع من دخول العاصمة دمشق والسيطرة على مفاصل الدولة، بعد معارك مع القوات النظامية بدأت في ريفي حلب وإدلب.ووقع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، في 10 آذار/مارس الماضي، اتفاقًا يقضي باندماج "قسد" ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من القوات الأميركية في شمال شرق سوريا، أعلنت بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، عن إنشاء إدارة ذاتية خاصة بها في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.
تابعنا عبر
أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، اليوم الأحد، التزام قواته باتفاق 10 آذار/مارس الموقع مع الحكومة السورية، قائلًا إن المرحلة الحالية تتطلب حواراً جامعاً يضع مصلحة السوريين فوق كل اعتبار.
وكتب عبدي في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، إن "سوريا دخلت قبل عام مرحلة جديدة عقب سقوط النظام البائد.. نهنّئ أبناء شعبنا السوري بهذه الذكرى التي تؤكد إرادة السوريين في بناء مستقبل يقوم على العدالة والاستقرار والشراكة وصون حقوق كل المكوّنات".

وأضاف: "المرحلة الراهنة تفرض مسؤولية وطنية مشتركة وحواراً جامعاً يضع مصلحة السوريين فوق كل اعتبار".

وجدد عبدي تأكيد التزام "قسد" باتفاق العاشر من آذار /مارس، واصفاً إياه بأنه يشكل أساساً لبناء "سوريا ديمقراطية، لا مركزية، بإرادة أبنائها، ومحصّنة بقيم الحرية والعدالة والمساواة".
ويصادف غدا الاثنين 8 كانون الأول /ديسمبر، الذكرى الأولى لرحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وتمكن المعارضة المسلحة بقيادة أحمد الشرع من دخول العاصمة دمشق والسيطرة على مفاصل الدولة، بعد معارك مع القوات النظامية بدأت في ريفي حلب وإدلب.
ووقع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، في 10 آذار/مارس الماضي، اتفاقًا يقضي باندماج "قسد" ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
ودعت الحكومة السورية قوات "قسد" للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس، فضلا عن حث الوسطاء الدوليين على نقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين.
يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من القوات الأميركية في شمال شرق سوريا، أعلنت بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، عن إنشاء إدارة ذاتية خاصة بها في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.
