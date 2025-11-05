واشنطن تنفي سيناريوهات التدخل العسكري في فنزويلا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا والصين لن تتخليا عن بعضهما في مواجهة التغيرات الجيوسياسية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطرح هدنة إنسانية في السودان.. المسار والمصير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تونس: تفاقم أزمة التلوث البيئي في قابس بسبب المجمع الصناعي الكيميائي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
12:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
17:33 GMT
21 د
واشنطن تنفي سيناريوهات التدخل العسكري في فنزويلا
واشنطن تنفي سيناريوهات التدخل العسكري في فنزويلا
سبوتنيك عربي
نفى المبعوث الرئاسي الأمريكي ريتشارد غرينيل صحة تقرير نشرته صحيفة أمريكية، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، مدّعيًا أن الإدارة تدرس ثلاثة سيناريوهات للتدخل... 05.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-05T09:01+0000
2025-11-05T09:01+0000
أخبار فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

واشنطن تنفي سيناريوهات التدخل العسكري في فنزويلا

09:01 GMT 05.11.2025
البيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
نفى المبعوث الرئاسي الأمريكي ريتشارد غرينيل صحة تقرير نشرته صحيفة أمريكية، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، مدّعيًا أن الإدارة تدرس ثلاثة سيناريوهات للتدخل العسكري للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وكتب غرينيل: "هذا المقال في نيويورك تايمز مليء بالأخطاء، إنه ليس تقريرا إخباريا، بل تعليق ينشر في قسم الآراء".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلًا عن مصادر، أن البيت الأبيض يدرس ثلاثة خيارات عسكرية ضد فنزويلا، بما في ذلك الغارات الجوية وإرسال قوات عمليات خاصة "للقبض على مادورو أو قتله".
ويُتوقع أنه إذا اختارت إدارة ترامب الاغتيال الجسدي للرئيس الفنزويلي، فإنها ستحاول التحايل على الحظر المفروض على اغتيال القادة الأجانب من خلال الادعاء بأن مادورو هو، قبل كل شيء، "زعيم عصابة مخدرات إرهابية".
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
إعلام يكشف حجم الوجود العسكري الأمريكي قبالة سواحل فنزويلا
1 نوفمبر, 14:43 GMT
أقرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه منح وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) الإذن بتنفيذ عمليات سرية داخل الأراضي الفنزويلية، تضمنت شنّ ضربات برية ضد أهداف مرتبطة بتهريب المخدرات.
وتتهم واشنطن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بقيادة "كارتل مخدرات"، فيما يردّ مادورو باتهام الولايات المتحدة باستخدام ملف تهريب المخدرات ذريعة لـ"فرض تغيير في النظام" والسيطرة على موارد النفط الفنزويلي.
ووافق الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، على مقترحات الحزب الحاكم للانتقال إلى الكفاح المسلح في حال تعرضه لعدوان من الولايات المتحدة، التي تتمركز قواتها البحرية في منطقة البحر الكاريبي بذريعة مكافحة تهريب المخدرات.
وقال مادورو في مؤتمر للحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي، بثته قناة فنزويلا التلفزيونية: "تمت الموافقة على هذه الأفكار، وعلى الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي البدء في تنفيذها فورا، ووضع خطط عملية لكل شارع وكل مجتمع، حتى يكون شعبنا بأكمله بهدوء وضبط نفس، ولكن بحزم وشجاعة في أعلى مستويات التأهب".
إعلام: واشنطن تستعد لإقامة منطقة انطلاق لعمليات عسكرية محتملة في فنزويلا
