واشنطن تنفي سيناريوهات التدخل العسكري في فنزويلا
واشنطن تنفي سيناريوهات التدخل العسكري في فنزويلا
05.11.2025
واشنطن تنفي سيناريوهات التدخل العسكري في فنزويلا
نفى المبعوث الرئاسي الأمريكي ريتشارد غرينيل صحة تقرير نشرته صحيفة أمريكية، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، مدّعيًا أن الإدارة تدرس ثلاثة سيناريوهات للتدخل العسكري للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وكتب غرينيل: "هذا المقال في نيويورك تايمز مليء بالأخطاء، إنه ليس تقريرا إخباريا، بل تعليق ينشر في قسم الآراء".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلًا عن مصادر، أن البيت الأبيض يدرس ثلاثة خيارات عسكرية ضد فنزويلا، بما في ذلك الغارات الجوية وإرسال قوات عمليات خاصة "للقبض على مادورو أو قتله".
ويُتوقع أنه إذا اختارت إدارة ترامب الاغتيال الجسدي للرئيس الفنزويلي، فإنها ستحاول التحايل على الحظر المفروض على اغتيال القادة الأجانب من خلال الادعاء بأن مادورو هو، قبل كل شيء، "زعيم عصابة مخدرات إرهابية".
أقرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه منح وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) الإذن بتنفيذ عمليات سرية داخل الأراضي الفنزويلية، تضمنت شنّ ضربات برية ضد أهداف مرتبطة بتهريب المخدرات.
وتتهم واشنطن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بقيادة "كارتل مخدرات"، فيما يردّ مادورو باتهام الولايات المتحدة باستخدام ملف تهريب المخدرات ذريعة لـ"فرض تغيير في النظام" والسيطرة على موارد النفط الفنزويلي.
ووافق الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو
، على مقترحات الحزب الحاكم للانتقال إلى الكفاح المسلح في حال تعرضه لعدوان من الولايات المتحدة، التي تتمركز قواتها البحرية في منطقة البحر الكاريبي بذريعة مكافحة تهريب المخدرات.
وقال مادورو في مؤتمر للحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي، بثته قناة فنزويلا التلفزيونية: "تمت الموافقة على هذه الأفكار، وعلى الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي البدء في تنفيذها فورا، ووضع خطط عملية لكل شارع وكل مجتمع، حتى يكون شعبنا بأكمله بهدوء وضبط نفس، ولكن بحزم وشجاعة في أعلى مستويات التأهب".