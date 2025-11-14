https://sarabic.ae/20251114/ترينيداد-وتوباغو-أمريكا-تكثف-تدريباتها-العسكرية-قرب-سواحل-فنزويلا-في-الأيام-المقبلة--1107094223.html
ترينيداد وتوباغو: أمريكا تكثف تدريباتها العسكرية قرب سواحل فنزويلا "في الأيام المقبلة"
أعلن المدعي العام لجزيرة ترينيداد وتوباغو في البحر الكاريبي، جون جيريمي، الخميس، أن القوات المسلحة الأمريكية ستزيد من كثافة تدريباتها في ترينيداد وتوباغو،...
وأوضح المدعي العام، لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن اللواء البحري الأمريكي الـ22 (MEU) سيزيد من حدة التدريبات "في الأيام المقبلة".وتقع دولة ترينيداد وتوباغو على أرخبيل، تبعد نهايته الغربية حوالي عشرة كيلومترات عن فنزويلا.وكانت نائبة الرئيس الفنزويلية دلسي رودريغيز قد وصفت سابقاً التدريبات العسكرية التي نظمتها حكومة ترينيداد في الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر/ تشرين الأول بأنها استفزاز عدائي وتهديد جدي للسلام في منطقة البحر الكاريبي.وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة بمحاربة تهريب المخدرات. ففي شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، استخدمت القوات الأمريكية مراراً وسلاحها لتدمير قوارب قرب سواحل فنزويلا يُزعم أنها كانت تنقل مخدرات.وأفاد التلفزيون الأمريكي إن بي سي أواخر سبتمبر/أيلول بأن القوات الأمريكية تعمل على خيارات لضرب مهربي المخدرات داخل فنزويلا.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أيام نيكولاس مادورو على رأس فنزويلا أصبحت معدودة، مؤكداً في الوقت ذاته أن واشنطن لا تخطط لخوض حرب ضد كاراكاس.
الأخبار
أعلن المدعي العام لجزيرة ترينيداد وتوباغو في البحر الكاريبي، جون جيريمي، الخميس، أن القوات المسلحة الأمريكية ستزيد من كثافة تدريباتها في ترينيداد وتوباغو، الواقعة قرب سواحل فنزويلا.
وأوضح المدعي العام، لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن اللواء البحري الأمريكي الـ22 (MEU) سيزيد من حدة التدريبات "في الأيام المقبلة".
وتقع دولة ترينيداد وتوباغو على أرخبيل، تبعد نهايته الغربية حوالي عشرة كيلومترات عن فنزويلا.
وكانت نائبة الرئيس الفنزويلية دلسي رودريغيز قد وصفت سابقاً التدريبات العسكرية التي نظمتها حكومة ترينيداد في الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر/ تشرين الأول بأنها استفزاز عدائي وتهديد جدي للسلام في منطقة البحر الكاريبي.
وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة
بمحاربة تهريب المخدرات. ففي شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، استخدمت القوات الأمريكية مراراً وسلاحها لتدمير قوارب قرب سواحل فنزويلا يُزعم أنها كانت تنقل مخدرات.
وأفاد التلفزيون الأمريكي إن بي سي أواخر سبتمبر/أيلول بأن القوات الأمريكية تعمل على خيارات لضرب مهربي المخدرات داخل فنزويلا.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أيام نيكولاس مادورو على رأس فنزويلا أصبحت معدودة، مؤكداً في الوقت ذاته أن واشنطن لا تخطط لخوض حرب ضد كاراكاس.