ترينيداد وتوباغو: أمريكا تكثف تدريباتها العسكرية قرب سواحل فنزويلا "في الأيام المقبلة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251114/ترينيداد-وتوباغو-أمريكا-تكثف-تدريباتها-العسكرية-قرب-سواحل-فنزويلا-في-الأيام-المقبلة--1107094223.html
ترينيداد وتوباغو: أمريكا تكثف تدريباتها العسكرية قرب سواحل فنزويلا "في الأيام المقبلة"
ترينيداد وتوباغو: أمريكا تكثف تدريباتها العسكرية قرب سواحل فنزويلا "في الأيام المقبلة"
سبوتنيك عربي
أعلن المدعي العام لجزيرة ترينيداد وتوباغو في البحر الكاريبي، جون جيريمي، الخميس، أن القوات المسلحة الأمريكية ستزيد من كثافة تدريباتها في ترينيداد وتوباغو،... 14.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-14T00:39+0000
2025-11-14T00:39+0000
رئاسة فنزويلا
أخبار فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101662/62/1016626224_0:116:2210:1359_1920x0_80_0_0_71edc10b4333d7730604533bbdc917c8.jpg
وأوضح المدعي العام، لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن اللواء البحري الأمريكي الـ22 (MEU) سيزيد من حدة التدريبات "في الأيام المقبلة".وتقع دولة ترينيداد وتوباغو على أرخبيل، تبعد نهايته الغربية حوالي عشرة كيلومترات عن فنزويلا.وكانت نائبة الرئيس الفنزويلية دلسي رودريغيز قد وصفت سابقاً التدريبات العسكرية التي نظمتها حكومة ترينيداد في الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر/ تشرين الأول بأنها استفزاز عدائي وتهديد جدي للسلام في منطقة البحر الكاريبي.وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة بمحاربة تهريب المخدرات. ففي شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، استخدمت القوات الأمريكية مراراً وسلاحها لتدمير قوارب قرب سواحل فنزويلا يُزعم أنها كانت تنقل مخدرات.وأفاد التلفزيون الأمريكي إن بي سي أواخر سبتمبر/أيلول بأن القوات الأمريكية تعمل على خيارات لضرب مهربي المخدرات داخل فنزويلا.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أيام نيكولاس مادورو على رأس فنزويلا أصبحت معدودة، مؤكداً في الوقت ذاته أن واشنطن لا تخطط لخوض حرب ضد كاراكاس.
https://sarabic.ae/20251113/وزير-الحرب-الأمريكي-يعلن-إطلاق-عملية-الرمح-الجنوبي-ضد-عصابات-المخدرات-في-الأمريكتين-1107093606.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101662/62/1016626224_122:0:2089:1475_1920x0_80_0_0_0b91984c181a7f37d1cfd05e86c6f842.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رئاسة فنزويلا, أخبار فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية
رئاسة فنزويلا, أخبار فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية

ترينيداد وتوباغو: أمريكا تكثف تدريباتها العسكرية قرب سواحل فنزويلا "في الأيام المقبلة"

00:39 GMT 14.11.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالبحر الكاريبي
البحر الكاريبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن المدعي العام لجزيرة ترينيداد وتوباغو في البحر الكاريبي، جون جيريمي، الخميس، أن القوات المسلحة الأمريكية ستزيد من كثافة تدريباتها في ترينيداد وتوباغو، الواقعة قرب سواحل فنزويلا.
وأوضح المدعي العام، لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن اللواء البحري الأمريكي الـ22 (MEU) سيزيد من حدة التدريبات "في الأيام المقبلة".
وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
وزير الحرب الأمريكي يعلن إطلاق عملية "الرمح الجنوبي" ضد عصابات المخدرات في الأمريكتين
أمس, 22:56 GMT
وتقع دولة ترينيداد وتوباغو على أرخبيل، تبعد نهايته الغربية حوالي عشرة كيلومترات عن فنزويلا.
وكانت نائبة الرئيس الفنزويلية دلسي رودريغيز قد وصفت سابقاً التدريبات العسكرية التي نظمتها حكومة ترينيداد في الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر/ تشرين الأول بأنها استفزاز عدائي وتهديد جدي للسلام في منطقة البحر الكاريبي.
وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة بمحاربة تهريب المخدرات. ففي شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، استخدمت القوات الأمريكية مراراً وسلاحها لتدمير قوارب قرب سواحل فنزويلا يُزعم أنها كانت تنقل مخدرات.
وأفاد التلفزيون الأمريكي إن بي سي أواخر سبتمبر/أيلول بأن القوات الأمريكية تعمل على خيارات لضرب مهربي المخدرات داخل فنزويلا.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أيام نيكولاس مادورو على رأس فنزويلا أصبحت معدودة، مؤكداً في الوقت ذاته أن واشنطن لا تخطط لخوض حرب ضد كاراكاس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала