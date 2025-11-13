https://sarabic.ae/20251113/وزير-الحرب-الأمريكي-يعلن-إطلاق-عملية-الرمح-الجنوبي-ضد-عصابات-المخدرات-في-الأمريكتين-1107093606.html
وزير الحرب الأمريكي يعلن إطلاق عملية "الرمح الجنوبي" ضد عصابات المخدرات في الأمريكتين
وزير الحرب الأمريكي يعلن إطلاق عملية "الرمح الجنوبي" ضد عصابات المخدرات في الأمريكتين
أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أن وزارته بدأت تنفيذ عملية عسكرية جديدة تحمل اسم "الرمح الجنوبي" ضد عصابات المخدرات، وذلك تنفيذا لأوامر مباشرة من الرئيس
وقال هيغسيث في منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" إن "الرئيس ترامب أمر بالتحرك، ووزارة الحرب تُنفذ ذلك، واليوم نعلن عن عملية 'الرمح الجنوبي'".وأضاف: "بقيادة فرقة العمل المشتركة 'الرمح الجنوبي' وقيادة الجيش الأمريكي الجنوبية، تُدافع هذه المهمة عن وطننا، وتُبعد إرهابيي المخدرات عن نصف الكرة الأرضية، وتُؤمّن وطننا من المخدرات التي تقتل شعبنا. نصف الكرة الغربي هو جوار أمريكا، وسنحميه".وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أعلنت في 19 أغسطس/ آب 2025، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستعد لاستخدام "جميع عناصر القوة الأمريكية" لمحاربة تهريب المخدرات، في إشارة إلى احتمال تنفيذ عملية عسكرية ضد كاراكاس.وقد وصفت الحكومة الفنزويلية، إرسال الولايات المتحدة سفنا حربية، بينها طراد صاروخي وغواصة نووية هجومية، إلى سواحلها بأنه "استفزاز ومحاولة لزعزعة الاستقرار وانتهاك للاتفاقيات الدولية الخاصة بالطابع منزوع السلاح وغير النووي لمنطقة الكاريبي".
أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أن وزارته بدأت تنفيذ عملية عسكرية جديدة تحمل اسم "الرمح الجنوبي" ضد عصابات المخدرات، وذلك تنفيذا لأوامر مباشرة من الرئيس دونالد ترامب.
وقال هيغسيث في منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" إن "الرئيس ترامب أمر بالتحرك، ووزارة الحرب تُنفذ ذلك، واليوم نعلن عن عملية 'الرمح الجنوبي'".
وأضاف: "بقيادة فرقة العمل المشتركة 'الرمح الجنوبي' وقيادة الجيش الأمريكي الجنوبية، تُدافع هذه المهمة عن وطننا، وتُبعد إرهابيي المخدرات عن نصف الكرة الأرضية، وتُؤمّن وطننا من المخدرات التي تقتل شعبنا. نصف الكرة الغربي هو جوار أمريكا، وسنحميه".
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أعلنت في 19 أغسطس/ آب 2025، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستعد لاستخدام "جميع عناصر القوة الأمريكية" لمحاربة تهريب المخدرات
، في إشارة إلى احتمال تنفيذ عملية عسكرية ضد كاراكاس.
وقد وصفت الحكومة الفنزويلية، إرسال الولايات المتحدة سفنا حربية، بينها طراد صاروخي وغواصة نووية هجومية، إلى سواحلها بأنه "استفزاز ومحاولة لزعزعة الاستقرار وانتهاك للاتفاقيات الدولية الخاصة بالطابع منزوع السلاح وغير النووي لمنطقة الكاريبي".