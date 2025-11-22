https://sarabic.ae/20251122/إعلام-أمريكا-تستعد-لعمليات-جديدة-ضد-فنزويلا-تشمل-احتمال-الإطاحة-بمادورو-1107408847.html
إعلام: أمريكا تستعد لعمليات جديدة ضد فنزويلا تشمل احتمال الإطاحة بمادورو
إعلام: أمريكا تستعد لعمليات جديدة ضد فنزويلا تشمل احتمال الإطاحة بمادورو
سبوتنيك عربي
أعلن مسؤولون أمريكيون، أن الولايات المتحدة تستعد خلال الأيام المقبلة لبدء مرحلة جديدة من العمليات المرتبطة بفنزويلا، وسط تقديرات بإمكانية أن تشمل هذه المرحلة... 22.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-22T23:43+0000
2025-11-22T23:43+0000
2025-11-22T23:43+0000
أخبار فنزويلا
نيكولاس مادورو
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/1d/1070647527_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_d1f9b3af261cda522888ed0e7a0c576d.jpg
واشنطن –سبوتنيك. ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن المسؤولين قولهم، إن العمليات السرية ضد مادورو أصبحت "مرجحة"، لكن توقيت هذه العمليات وحجمها غير معروف حتى الآن، كما لم يتضح ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتخذ القرار النهائي بالشروع في هذه الخطط.وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد نشرت في وقت سابق أن ترامب وافق على خطط لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لتنفيذ عمليات سرية داخل فنزويلا، قد تمهد لاحقًا لتدخل عسكري أمريكي أوسع.وتبرّر واشنطن وجودها العسكري المتزايد في منطقة الكاريبي بـ"محاربة شبكات تهريب المخدرات".وكانت القوات الأمريكية قد استهدفت خلال شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/تشرين الأول عدة زوارق قرب السواحل الفنزويلية قالت إنها كانت تنقل مخدرات.كما نقلت شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية أن الجيش الأمريكي يعمل بالفعل على خطط لشن ضربات على "أهداف مرتبطة بالاتجار بالمخدرات" داخل الأراضي الفنزويلية.والشهر الجاري، صرّح ترامب بأن "أيام مادورو في السلطة باتت معدودة"، مع تأكيده في الوقت نفسه أن واشنطن "لا تسعى إلى حرب مع كاراكاس".
https://sarabic.ae/20251122/إدارة-الطيران-الأمريكية-تحذر-من-مخاطر-التحليق-فوق-فنزويلا-1107384384.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/1d/1070647527_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_cac9df49ee4f4b0f7c87474938f47e93.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فنزويلا, نيكولاس مادورو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار فنزويلا, نيكولاس مادورو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إعلام: أمريكا تستعد لعمليات جديدة ضد فنزويلا تشمل احتمال الإطاحة بمادورو
أعلن مسؤولون أمريكيون، أن الولايات المتحدة تستعد خلال الأيام المقبلة لبدء مرحلة جديدة من العمليات المرتبطة بفنزويلا، وسط تقديرات بإمكانية أن تشمل هذه المرحلة محاولات سرية تستهدف الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
واشنطن –سبوتنيك. ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن المسؤولين قولهم، إن العمليات السرية ضد مادورو أصبحت "مرجحة"، لكن توقيت هذه العمليات وحجمها غير معروف حتى الآن، كما لم يتضح ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتخذ القرار النهائي بالشروع في هذه الخطط.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد نشرت في وقت سابق أن ترامب وافق على خطط لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لتنفيذ عمليات سرية داخل فنزويلا، قد تمهد لاحقًا لتدخل عسكري أمريكي أوسع
.
وتبرّر واشنطن وجودها العسكري المتزايد في منطقة الكاريبي بـ"محاربة شبكات تهريب المخدرات".
وكانت القوات الأمريكية قد استهدفت خلال شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/تشرين الأول عدة زوارق قرب السواحل الفنزويلية قالت إنها كانت تنقل مخدرات.
كما نقلت شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية أن الجيش الأمريكي يعمل بالفعل على خطط لشن ضربات على "أهداف مرتبطة بالاتجار بالمخدرات" داخل الأراضي الفنزويلية.
والشهر الجاري، صرّح ترامب بأن "أيام مادورو في السلطة باتت معدودة"، مع تأكيده في الوقت نفسه أن واشنطن "لا تسعى إلى حرب مع كاراكاس".