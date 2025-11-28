ترامب: أمريكا ستبدأ "قريبا جدا" التصدي لمهربي المخدرات الفنزويليين برا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:29 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
13:33 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: روسيا تولي أهمية قصوى للشراكة مع قيرغيزستان
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
ترامب: أمريكا ستبدأ "قريبا جدا" التصدي لمهربي المخدرات الفنزويليين برا
ترامب: أمريكا ستبدأ "قريبا جدا" التصدي لمهربي المخدرات الفنزويليين برا
ترامب: أمريكا ستبدأ "قريبا جدا" التصدي لمهربي المخدرات الفنزويليين برا
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إن الولايات المتحدة ستبدأ "قريبا جدا" في اتخاذ إجراءات للتصدي لمن يشتبه في أنهم مهربو مخدرات فنزويليون على البر. 28.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-28T01:23+0000
2025-11-28T01:26+0000
ترامب
الكاريبي
رئاسة فنزويلا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105844955_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_a47e1d977d68fb5bf0b4f97aac907671.jpg
وأضاف ترامب متحدثا عبر دائرة الفيديو مع أفراد من الجيش الأمريكي "سنبدأ في إيقافهم على البر أيضا. البر أسهل، لكن هذا سيبدأ قريبا جدا".وكانت إدارة ترامب تدرس خيارات مرتبطة بفنزويلا لمكافحة ما وصفته بدور الرئيس نيكولاس مادورو في تزويد المخدرات غير القانونية التي أدت إلى وفاة أمريكيين. وقد نفى مادورو أي صلة له بتجارة المخدرات غير القانونية.وحتى الآن ركزت القوات الأمريكية في المنطقة على عمليات مكافحة المخدرات، على الرغم من أن القوة العسكرية المجهزة تفوق بكثير ما هو مطلوب لهذه العمليات. وقد نفذت القوات الأمريكية ما لا يقل عن 21 ضربة ضد زوارق يشتبه في أنها تستخدم لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ منذ سبتمبر، ما أسفر عن مقتل 83 شخصاً على الأقل.وقد كثرت التقارير عن اتخاذ إجراءات وشيكة في الأسابيع الأخيرة مع نشر الجيش الأمريكي لقوات في منطقة الكاريبي وسط تدهور العلاقات مع فنزويلا.وأفادت وكالة رويترز، نقلاً عن أربعة مسؤولين أمريكيين، يوم السبت أن الولايات المتحدة كانت على وشك إطلاق مرحلة جديدة من العمليات المتعلقة بفنزويلا.
https://sarabic.ae/20251122/إعلام-أمريكا-تستعد-لعمليات-جديدة-ضد-فنزويلا-تشمل-احتمال-الإطاحة-بمادورو-1107408847.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105844955_49:0:937:666_1920x0_80_0_0_d0e230a00657f4ea9d72106b929babeb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, الكاريبي, رئاسة فنزويلا
ترامب, الكاريبي, رئاسة فنزويلا

ترامب: أمريكا ستبدأ "قريبا جدا" التصدي لمهربي المخدرات الفنزويليين برا

01:23 GMT 28.11.2025 (تم التحديث: 01:26 GMT 28.11.2025)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إن الولايات المتحدة ستبدأ "قريبا جدا" في اتخاذ إجراءات للتصدي لمن يشتبه في أنهم مهربو مخدرات فنزويليون على البر.
وأضاف ترامب متحدثا عبر دائرة الفيديو مع أفراد من الجيش الأمريكي "سنبدأ في إيقافهم على البر أيضا. البر أسهل، لكن هذا سيبدأ قريبا جدا".
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
إعلام: أمريكا تستعد لعمليات جديدة ضد فنزويلا تشمل احتمال الإطاحة بمادورو
22 نوفمبر, 23:43 GMT
22 نوفمبر, 23:43 GMT
وكانت إدارة ترامب تدرس خيارات مرتبطة بفنزويلا لمكافحة ما وصفته بدور الرئيس نيكولاس مادورو في تزويد المخدرات غير القانونية التي أدت إلى وفاة أمريكيين. وقد نفى مادورو أي صلة له بتجارة المخدرات غير القانونية.
وحتى الآن ركزت القوات الأمريكية في المنطقة على عمليات مكافحة المخدرات، على الرغم من أن القوة العسكرية المجهزة تفوق بكثير ما هو مطلوب لهذه العمليات. وقد نفذت القوات الأمريكية ما لا يقل عن 21 ضربة ضد زوارق يشتبه في أنها تستخدم لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ منذ سبتمبر، ما أسفر عن مقتل 83 شخصاً على الأقل.
وقد كثرت التقارير عن اتخاذ إجراءات وشيكة في الأسابيع الأخيرة مع نشر الجيش الأمريكي لقوات في منطقة الكاريبي وسط تدهور العلاقات مع فنزويلا.
وأفادت وكالة رويترز، نقلاً عن أربعة مسؤولين أمريكيين، يوم السبت أن الولايات المتحدة كانت على وشك إطلاق مرحلة جديدة من العمليات المتعلقة بفنزويلا.
