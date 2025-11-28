https://sarabic.ae/20251128/ترامب-أمريكا-ستبدأ-قريبا-جدا-التصدي-لمهربي-المخدرات-الفنزويليين-برا-1107571877.html
ترامب: أمريكا ستبدأ "قريبا جدا" التصدي لمهربي المخدرات الفنزويليين برا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إن الولايات المتحدة ستبدأ "قريبا جدا" في اتخاذ إجراءات للتصدي لمن يشتبه في أنهم مهربو مخدرات فنزويليون على البر. 28.11.2025, سبوتنيك عربي
وأضاف ترامب متحدثا عبر دائرة الفيديو مع أفراد من الجيش الأمريكي "سنبدأ في إيقافهم على البر أيضا. البر أسهل، لكن هذا سيبدأ قريبا جدا".وكانت إدارة ترامب تدرس خيارات مرتبطة بفنزويلا لمكافحة ما وصفته بدور الرئيس نيكولاس مادورو في تزويد المخدرات غير القانونية التي أدت إلى وفاة أمريكيين. وقد نفى مادورو أي صلة له بتجارة المخدرات غير القانونية.وحتى الآن ركزت القوات الأمريكية في المنطقة على عمليات مكافحة المخدرات، على الرغم من أن القوة العسكرية المجهزة تفوق بكثير ما هو مطلوب لهذه العمليات. وقد نفذت القوات الأمريكية ما لا يقل عن 21 ضربة ضد زوارق يشتبه في أنها تستخدم لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ منذ سبتمبر، ما أسفر عن مقتل 83 شخصاً على الأقل.وقد كثرت التقارير عن اتخاذ إجراءات وشيكة في الأسابيع الأخيرة مع نشر الجيش الأمريكي لقوات في منطقة الكاريبي وسط تدهور العلاقات مع فنزويلا.وأفادت وكالة رويترز، نقلاً عن أربعة مسؤولين أمريكيين، يوم السبت أن الولايات المتحدة كانت على وشك إطلاق مرحلة جديدة من العمليات المتعلقة بفنزويلا.
01:23 GMT 28.11.2025 (تم التحديث: 01:26 GMT 28.11.2025)
