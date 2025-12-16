https://sarabic.ae/20251216/لوكاشينكو-روسيا-تنتصر-في-أزمة-أوكرانيا-1108255674.html

لوكاشينكو: روسيا تنتصر في أزمة أوكرانيا

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن "تسوية النزاع في أوكرانيا لا تعتمد كليًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة تظل طرفًا... 16.12.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف لوكاشينكو، في مقابلة تليفزيونية، أن "روسيا تنتصر في النزاع الدائر بأوكرانيا"، مشددًا على أن استمرار القتال يشكل تهديدًا مباشرًا لوجود الدولة الأوكرانية نفسها.ودعا الرئيس البيلاروسي، "الدول الأوروبية إلى الكف عن توريد أسلحة جديدة إلى أوكرانيا"، معتبرًا أن "ضخ المزيد من الأسلحة لا يسهم في إنهاء الأزمة بل يفاقمها ويطيل أمدها".وأكد لوكاشينكو، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد السلام في أوكرانيا"، محذرًا في الوقت نفسه، من أن "استمرار الأزمة الأوكرانية يحمل في طياته خطر تحولها إلى نزاع عالمي قد يشمل استخدام جميع أنواع الأسلحة".وختم بالقول، إن "تجاهل الحلول السياسية واستمرار التصعيد العسكري قد يقود إلى عواقب لا يمكن السيطرة عليها على المستويين الإقليمي والدولي"، مشيرا إلى أنه "حذر ترامب من أنه لن يكون من الممكن حل النزاع الأوكراني بين عشية وضحاها".وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا وتحقيق أهدافها وضمان السلام في أوروبا مستقبلا.وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "نريد السلام، لا نريد وقف إطلاق النار كي تتمكن أوكرانيا من الحصول على فترة راحة والاستعداد لمواصلة الحرب. نريد وقف هذه الحرب، وتحقيق أهدافنا وتأمين مصالحنا وضمان السلام في أوروبا مستقبلًا، هذا ما نريده".وانطلقت صباح الاثنين الماضي، الجولة الثانية من المفاوضات في برلين، بين الوفد الأمريكي برئاسة المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، والوفد الأوكراني برئاسة فلاديمير زيلينسكي.وبعد المفاوضات أعلن زيلينسكي، "عدم التوصل، حتى الآن، إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حول القضايا الإقليمية في إطار الجهود الرامية إلى تسوية النزاع الأوكراني". وأقر بأن بعض الملفات لا تزال معقدَّة، و"على رأسها ملف الأراضي"، مؤكدًا "وجود تبّاين في المواقف بين الجانبين الأوكراني والأمريكي".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول "الجانب الإقليمي" لتسوية النزاع الأوكراني، بأن "أوكرانيا خسرت بالفعل أجزاءً من أراضيها".وقال ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض: "حسنًا، لقد خسروا تلك الأراضي بالفعل، بصراحة، لقد خسروا الأراضي".وفي الوقت ذاته، أعرب ترامب عن رأيه بأن الصراع الأوكراني يقترب من الحل، وأنه "تم إحراز تقدم كبير في التسوية". وقال: "أعتقد أننا أقرب الآن من أي وقت مضى (لإنهاء الصراع في أوكرانيا)".

