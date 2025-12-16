عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251216/لوكاشينكو-روسيا-تنتصر-في-أزمة-أوكرانيا-1108255674.html
لوكاشينكو: روسيا تنتصر في أزمة أوكرانيا
لوكاشينكو: روسيا تنتصر في أزمة أوكرانيا
سبوتنيك عربي
قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن "تسوية النزاع في أوكرانيا لا تعتمد كليًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة تظل طرفًا... 16.12.2025, سبوتنيك عربي
لوكاشينكو: روسيا تنتصر في أزمة أوكرانيا

22:16 GMT 16.12.2025 (تم التحديث: 22:17 GMT 16.12.2025)
قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن "تسوية النزاع في أوكرانيا لا تعتمد كليًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة تظل طرفًا أساسيًا لا يمكن تحقيق السلام من دون مشاركتها".
وأضاف لوكاشينكو، في مقابلة تليفزيونية، أن "روسيا تنتصر في النزاع الدائر بأوكرانيا"، مشددًا على أن استمرار القتال يشكل تهديدًا مباشرًا لوجود الدولة الأوكرانية نفسها.
ودعا الرئيس البيلاروسي، "الدول الأوروبية إلى الكف عن توريد أسلحة جديدة إلى أوكرانيا"، معتبرًا أن "ضخ المزيد من الأسلحة لا يسهم في إنهاء الأزمة بل يفاقمها ويطيل أمدها".
جندي من القوات المسلحة الروسية مع كلب في اتجاه كراسنوارميسك خلال العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
باحث في الشأن الروسي: الثلاثي البريطاني الألماني الفرنسي يعيق عملية السلام في أوكرانيا
13:28 GMT
وأكد لوكاشينكو، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد السلام في أوكرانيا"، محذرًا في الوقت نفسه، من أن "استمرار الأزمة الأوكرانية يحمل في طياته خطر تحولها إلى نزاع عالمي قد يشمل استخدام جميع أنواع الأسلحة".
وختم بالقول، إن "تجاهل الحلول السياسية واستمرار التصعيد العسكري قد يقود إلى عواقب لا يمكن السيطرة عليها على المستويين الإقليمي والدولي"، مشيرا إلى أنه "حذر ترامب من أنه لن يكون من الممكن حل النزاع الأوكراني بين عشية وضحاها".
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا وتحقيق أهدافها وضمان السلام في أوروبا مستقبلا.
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
ريابكوف: روسيا تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا وترحب بجهود الإدارة الأمريكية
08:59 GMT
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "نريد السلام، لا نريد وقف إطلاق النار كي تتمكن أوكرانيا من الحصول على فترة راحة والاستعداد لمواصلة الحرب. نريد وقف هذه الحرب، وتحقيق أهدافنا وتأمين مصالحنا وضمان السلام في أوروبا مستقبلًا، هذا ما نريده".
وانطلقت صباح الاثنين الماضي، الجولة الثانية من المفاوضات في برلين، بين الوفد الأمريكي برئاسة المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، والوفد الأوكراني برئاسة فلاديمير زيلينسكي.
وبعد المفاوضات أعلن زيلينسكي، "عدم التوصل، حتى الآن، إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حول القضايا الإقليمية في إطار الجهود الرامية إلى تسوية النزاع الأوكراني". وأقر بأن بعض الملفات لا تزال معقدَّة، و"على رأسها ملف الأراضي"، مؤكدًا "وجود تبّاين في المواقف بين الجانبين الأوكراني والأمريكي".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
باحث في الشأن الدولي: الولايات المتحدة لا ترغب في إضاعة المزيد من الوقت في أوكرانيا
أمس, 10:38 GMT
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول "الجانب الإقليمي" لتسوية النزاع الأوكراني، بأن "أوكرانيا خسرت بالفعل أجزاءً من أراضيها".
وقال ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض: "حسنًا، لقد خسروا تلك الأراضي بالفعل، بصراحة، لقد خسروا الأراضي".
وفي الوقت ذاته، أعرب ترامب عن رأيه بأن الصراع الأوكراني يقترب من الحل، وأنه "تم إحراز تقدم كبير في التسوية". وقال: "أعتقد أننا أقرب الآن من أي وقت مضى (لإنهاء الصراع في أوكرانيا)".
