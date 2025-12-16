ريابكوف: روسيا تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا وترحب بجهود الإدارة الأمريكية

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة نوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف-الدفاع الروسية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251216/ريابكوف-روسيا-تريد-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-وترحب-بجهود-الإدارة-الأمريكية-1108210091.html
ريابكوف: روسيا تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا وترحب بجهود الإدارة الأمريكية
ريابكوف: روسيا تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا وترحب بجهود الإدارة الأمريكية
سبوتنيك عربي
صرح سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الثلاثاء، بأن "روسيا تبذل جهودًا لإنهاء الصراع في أوكرانيا، وترحب بجهود الإدارة الأمريكية". 16.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-16T08:59+0000
2025-12-16T08:59+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
دور أمريكا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/0b/1048077121_0:159:3073:1887_1920x0_80_0_0_a6ac2cab1a9691e419432b248e790f76.jpg
وقال ريابكوف في مقابلة مع قناة "أي بي سي نيوز": "إذا أردنا التوصل إلى حل مستدام حقيقي يعالج الأسباب الجذرية للنزاع، فكلما طال انتظارنا، ازداد الأمر صعوبة. كنا قريبين جدًا من حل كل شيء في عام 2022، لكن الأمور الآن أكثر تعقيدًا، والاختلافات في المقاربات واضحة، لكن هذا يعني أنه يجب علينا ببساطة مضاعفة جهودنا لتجاوز هذه الخلافات، ونحن على استعداد للقيام بذلك".وأضاف: "نحن على ثقة تامة بأننا على أعتاب حل لهذه الأزمة الرهيبة".وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، مجيبًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستوافق على وجود قوات من الدول الأوروبية المنضوية تحت "تحالف الراغبين" في أوكرانيا: "لا، لا، لا. إن تحالف الراغبين هو ذات الشيء (حلف شمال الأطلسي). وربما يكون أسوأ من ذلك، لأنه يمكن تنفيذ مثل هذا القرار حتى من دون إجراءات حلف شمال الأطلسي القياسية لمثل هذه الحالات".وقال ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض: "حسنًا، لقد خسروا تلك الأراضي بالفعل، بصراحة، لقد خسروا الأراضي".وفي الوقت ذاته، أعرب ترامب عن رأيه بأن الصراع الأوكراني يقترب من الحل، وأنه "تم إحراز تقدم كبير في التسوية".وأكد الرئيس الأمريكي التزام موسكو بحل الأزمة، ورأى أن "أطراف النزاع ستتمكن من تقريب مواقفها".لافروف: روسيا تدعم إيران وحقوقها المشروعة وتؤكد أولوية الشراكة الاستراتيجية بين البلدينلافروف: أوروبا تستخدم الأزمة الأوكرانية لفرض شروطها ورغباتها
https://sarabic.ae/20251216/ترامب-أوكرانيا-خسرت-أجزاء-من-أراضيها-والصراع-أقرب-إلى-نهايته-من-أي-وقت-مضى-1108208914.html
https://sarabic.ae/20251003/الخارجية-الروسية-ريابكوف-وسفير-إيران-لدى-موسكو-يناقشان-آفاق-تسوية-البرنامج-النووي-الإيراني-1105574545.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/0b/1048077121_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_cb33e356d3b6c2a9f80e9ba157366cb5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, دور أمريكا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, دور أمريكا

ريابكوف: روسيا تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا وترحب بجهود الإدارة الأمريكية

08:59 GMT 16.12.2025
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر 2020
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
© Sputnik . Vladimir Trefilov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الثلاثاء، بأن "روسيا تبذل جهودًا لإنهاء الصراع في أوكرانيا، وترحب بجهود الإدارة الأمريكية".
وقال ريابكوف في مقابلة مع قناة "أي بي سي نيوز": "إذا أردنا التوصل إلى حل مستدام حقيقي يعالج الأسباب الجذرية للنزاع، فكلما طال انتظارنا، ازداد الأمر صعوبة. كنا قريبين جدًا من حل كل شيء في عام 2022، لكن الأمور الآن أكثر تعقيدًا، والاختلافات في المقاربات واضحة، لكن هذا يعني أنه يجب علينا ببساطة مضاعفة جهودنا لتجاوز هذه الخلافات، ونحن على استعداد للقيام بذلك".
وأضاف: "نحن على ثقة تامة بأننا على أعتاب حل لهذه الأزمة الرهيبة".

وأشار إلى أن "روسيا مستعدة لبذل الجهود لتجاوز الخلافات بشأن الأزمة الأوكرانية".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
ترامب: أوكرانيا خسرت أجزاء من أراضيها والصراع أقرب إلى نهايته من أي وقت مضى
08:28 GMT

وفيما يتعلق بالاجتماع الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا ودول أوروبية، قال ريابكوف: "لا نعلم كيف اختُتمت المحادثات الأخيرة بين الإدارة الأمريكية ومفاوضي كييف، ونحن بالطبع، نتطلع بشغف إلى معرفة المزيد من الولايات المتحدة، حول ما تم التوصل إليه، ونحن منفتحون على جميع الحلول، التي ربما تم التوصل إليها، لكننا لن نوافق قطعًا على أي نشر أو وجود لقوات الناتو على الأراضي الأوكرانية".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، مجيبًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستوافق على وجود قوات من الدول الأوروبية المنضوية تحت "تحالف الراغبين" في أوكرانيا: "لا، لا، لا. إن تحالف الراغبين هو ذات الشيء (حلف شمال الأطلسي). وربما يكون أسوأ من ذلك، لأنه يمكن تنفيذ مثل هذا القرار حتى من دون إجراءات حلف شمال الأطلسي القياسية لمثل هذه الحالات".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
الخارجية الروسية: ريابكوف وسفير إيران لدى موسكو يناقشان آفاق تسوية البرنامج النووي الإيراني
3 أكتوبر, 12:11 GMT

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، حول "الجانب الإقليمي" لتسوية النزاع الأوكراني، بأن "أوكرانيا خسرت بالفعل أجزاءً من أراضيها".

وقال ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض: "حسنًا، لقد خسروا تلك الأراضي بالفعل، بصراحة، لقد خسروا الأراضي".
وفي الوقت ذاته، أعرب ترامب عن رأيه بأن الصراع الأوكراني يقترب من الحل، وأنه "تم إحراز تقدم كبير في التسوية".
وقال: "أعتقد أننا أقرب الآن من أي وقت مضى (لإنهاء الصراع في أوكرانيا)".
وأكد الرئيس الأمريكي التزام موسكو بحل الأزمة، ورأى أن "أطراف النزاع ستتمكن من تقريب مواقفها".
لافروف: روسيا تدعم إيران وحقوقها المشروعة وتؤكد أولوية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
لافروف: أوروبا تستخدم الأزمة الأوكرانية لفرض شروطها ورغباتها
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала