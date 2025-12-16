https://sarabic.ae/20251216/ريابكوف-روسيا-تريد-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-وترحب-بجهود-الإدارة-الأمريكية-1108210091.html

ريابكوف: روسيا تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا وترحب بجهود الإدارة الأمريكية

ريابكوف: روسيا تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا وترحب بجهود الإدارة الأمريكية

سبوتنيك عربي

صرح سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الثلاثاء، بأن "روسيا تبذل جهودًا لإنهاء الصراع في أوكرانيا، وترحب بجهود الإدارة الأمريكية". 16.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-16T08:59+0000

2025-12-16T08:59+0000

2025-12-16T08:59+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

دور أمريكا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/0b/1048077121_0:159:3073:1887_1920x0_80_0_0_a6ac2cab1a9691e419432b248e790f76.jpg

وقال ريابكوف في مقابلة مع قناة "أي بي سي نيوز": "إذا أردنا التوصل إلى حل مستدام حقيقي يعالج الأسباب الجذرية للنزاع، فكلما طال انتظارنا، ازداد الأمر صعوبة. كنا قريبين جدًا من حل كل شيء في عام 2022، لكن الأمور الآن أكثر تعقيدًا، والاختلافات في المقاربات واضحة، لكن هذا يعني أنه يجب علينا ببساطة مضاعفة جهودنا لتجاوز هذه الخلافات، ونحن على استعداد للقيام بذلك".وأضاف: "نحن على ثقة تامة بأننا على أعتاب حل لهذه الأزمة الرهيبة".وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، مجيبًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستوافق على وجود قوات من الدول الأوروبية المنضوية تحت "تحالف الراغبين" في أوكرانيا: "لا، لا، لا. إن تحالف الراغبين هو ذات الشيء (حلف شمال الأطلسي). وربما يكون أسوأ من ذلك، لأنه يمكن تنفيذ مثل هذا القرار حتى من دون إجراءات حلف شمال الأطلسي القياسية لمثل هذه الحالات".وقال ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض: "حسنًا، لقد خسروا تلك الأراضي بالفعل، بصراحة، لقد خسروا الأراضي".وفي الوقت ذاته، أعرب ترامب عن رأيه بأن الصراع الأوكراني يقترب من الحل، وأنه "تم إحراز تقدم كبير في التسوية".وأكد الرئيس الأمريكي التزام موسكو بحل الأزمة، ورأى أن "أطراف النزاع ستتمكن من تقريب مواقفها".لافروف: روسيا تدعم إيران وحقوقها المشروعة وتؤكد أولوية الشراكة الاستراتيجية بين البلدينلافروف: أوروبا تستخدم الأزمة الأوكرانية لفرض شروطها ورغباتها

https://sarabic.ae/20251216/ترامب-أوكرانيا-خسرت-أجزاء-من-أراضيها-والصراع-أقرب-إلى-نهايته-من-أي-وقت-مضى-1108208914.html

https://sarabic.ae/20251003/الخارجية-الروسية-ريابكوف-وسفير-إيران-لدى-موسكو-يناقشان-آفاق-تسوية-البرنامج-النووي-الإيراني-1105574545.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, دور أمريكا