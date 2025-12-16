https://sarabic.ae/20251216/ريابكوف-روسيا-تريد-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-وترحب-بجهود-الإدارة-الأمريكية-1108210091.html
ريابكوف: روسيا تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا وترحب بجهود الإدارة الأمريكية
صرح سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الثلاثاء، بأن "روسيا تبذل جهودًا لإنهاء الصراع في أوكرانيا، وترحب بجهود الإدارة الأمريكية". 16.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال ريابكوف في مقابلة مع قناة "أي بي سي نيوز": "إذا أردنا التوصل إلى حل مستدام حقيقي يعالج الأسباب الجذرية للنزاع، فكلما طال انتظارنا، ازداد الأمر صعوبة. كنا قريبين جدًا من حل كل شيء في عام 2022، لكن الأمور الآن أكثر تعقيدًا، والاختلافات في المقاربات واضحة، لكن هذا يعني أنه يجب علينا ببساطة مضاعفة جهودنا لتجاوز هذه الخلافات، ونحن على استعداد للقيام بذلك".وأضاف: "نحن على ثقة تامة بأننا على أعتاب حل لهذه الأزمة الرهيبة".وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، مجيبًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستوافق على وجود قوات من الدول الأوروبية المنضوية تحت "تحالف الراغبين" في أوكرانيا: "لا، لا، لا. إن تحالف الراغبين هو ذات الشيء (حلف شمال الأطلسي). وربما يكون أسوأ من ذلك، لأنه يمكن تنفيذ مثل هذا القرار حتى من دون إجراءات حلف شمال الأطلسي القياسية لمثل هذه الحالات".وقال ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض: "حسنًا، لقد خسروا تلك الأراضي بالفعل، بصراحة، لقد خسروا الأراضي".وفي الوقت ذاته، أعرب ترامب عن رأيه بأن الصراع الأوكراني يقترب من الحل، وأنه "تم إحراز تقدم كبير في التسوية".وأكد الرئيس الأمريكي التزام موسكو بحل الأزمة، ورأى أن "أطراف النزاع ستتمكن من تقريب مواقفها".
صرح سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الثلاثاء، بأن "روسيا تبذل جهودًا لإنهاء الصراع في أوكرانيا، وترحب بجهود الإدارة الأمريكية".
وقال ريابكوف في مقابلة مع قناة "أي بي سي نيوز": "إذا أردنا التوصل إلى حل مستدام حقيقي يعالج الأسباب الجذرية للنزاع، فكلما طال انتظارنا، ازداد الأمر صعوبة. كنا قريبين جدًا من حل كل شيء في عام 2022، لكن الأمور الآن أكثر تعقيدًا، والاختلافات في المقاربات واضحة، لكن هذا يعني أنه يجب علينا ببساطة مضاعفة جهودنا لتجاوز هذه الخلافات، ونحن على استعداد للقيام بذلك".
وأضاف: "نحن على ثقة تامة بأننا على أعتاب حل لهذه الأزمة الرهيبة".
وأشار إلى أن "روسيا مستعدة لبذل الجهود لتجاوز الخلافات بشأن الأزمة الأوكرانية".
وفيما يتعلق بالاجتماع الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا ودول أوروبية، قال ريابكوف: "لا نعلم كيف اختُتمت المحادثات الأخيرة بين الإدارة الأمريكية ومفاوضي كييف، ونحن بالطبع، نتطلع بشغف إلى معرفة المزيد من الولايات المتحدة، حول ما تم التوصل إليه، ونحن منفتحون على جميع الحلول، التي ربما تم التوصل إليها، لكننا لن نوافق قطعًا على أي نشر أو وجود لقوات الناتو على الأراضي الأوكرانية".
وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، مجيبًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستوافق على وجود قوات من الدول الأوروبية المنضوية تحت "تحالف الراغبين" في أوكرانيا: "لا، لا، لا. إن تحالف الراغبين هو ذات الشيء (حلف شمال الأطلسي). وربما يكون أسوأ من ذلك، لأنه يمكن تنفيذ مثل هذا القرار حتى من دون إجراءات حلف شمال الأطلسي القياسية لمثل هذه الحالات".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، حول "الجانب الإقليمي" لتسوية النزاع الأوكراني، بأن "أوكرانيا خسرت بالفعل أجزاءً من أراضيها".
وفي الوقت ذاته، أعرب ترامب عن رأيه بأن الصراع الأوكراني يقترب من الحل، وأنه "تم إحراز تقدم كبير في التسوية".
وقال: "أعتقد أننا أقرب الآن من أي وقت مضى (لإنهاء الصراع في أوكرانيا)".
وأكد الرئيس الأمريكي التزام موسكو بحل الأزمة، ورأى أن "أطراف النزاع ستتمكن من تقريب مواقفها".