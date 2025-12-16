https://sarabic.ae/20251216/ترامب-أوكرانيا-خسرت-أجزاء-من-أراضيها-والصراع-أقرب-إلى-نهايته-من-أي-وقت-مضى-1108208914.html

ترامب: أوكرانيا خسرت أجزاء من أراضيها والصراع أقرب إلى نهايته من أي وقت مضى

ترامب: أوكرانيا خسرت أجزاء من أراضيها والصراع أقرب إلى نهايته من أي وقت مضى

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول "الجانب الإقليمي" لتسوية النزاع الأوكراني، بأن "أوكرانيا خسرت بالفعل أجزاءً من أراضيها". 16.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض: "حسنًا، لقد خسروا تلك الأراضي بالفعل، بصراحة، لقد خسروا الأراضي".وفي الوقت ذاته، أعرب ترامب عن رأيه بأن الصراع الأوكراني يقترب من الحل، وأنه "تم إحراز تقدم كبير في التسوية".وأردف أنه تحدث، في الآونة الأخيرة، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دون أن يذكر متى تحدثا بالضبط.ووصف الاجتماعات الأخيرة التي عُقدت في ألمانيا، بشأن عملية السلام في أوكرانيا، بأنها "مثمرة للغاية".وأضاف تاسك للصحفيين، يوم أمس الاثنين: "لا أستطيع القول إن الأمريكيين قد حددوا بوضوح توقعاتهم بشأن التنازلات المحتملة، إذ أكد السيد ويتكوف ( ستيف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب) والسيد كوشنر (صهر ترامب)، مرارًا وتكرارًا، أن هذا القرار يجب أن يكون لأوكرانيا وحدها".ولفت رئيس الوزراء البولندي إلى أنه "إذا كانت هناك ضمانات (لكييف)، فمن ناحية أخرى، هناك تنازلات. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يرونها لإقناع روسيا بالموافقة على مثل هذا الاتفاق".

