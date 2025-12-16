https://sarabic.ae/20251216/ترامب-أوكرانيا-خسرت-أجزاء-من-أراضيها-والصراع-أقرب-إلى-نهايته-من-أي-وقت-مضى-1108208914.html
ترامب: أوكرانيا خسرت أجزاء من أراضيها والصراع أقرب إلى نهايته من أي وقت مضى
ترامب: أوكرانيا خسرت أجزاء من أراضيها والصراع أقرب إلى نهايته من أي وقت مضى
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول "الجانب الإقليمي" لتسوية النزاع الأوكراني، بأن "أوكرانيا خسرت بالفعل أجزاءً من أراضيها". 16.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-16T08:28+0000
2025-12-16T08:28+0000
2025-12-16T08:28+0000
العالم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
دونالد ترامب
واشنطن
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106048374_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_17100881a4cbc04a7da3c4afbddb5dca.jpg
وقال ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض: "حسنًا، لقد خسروا تلك الأراضي بالفعل، بصراحة، لقد خسروا الأراضي".وفي الوقت ذاته، أعرب ترامب عن رأيه بأن الصراع الأوكراني يقترب من الحل، وأنه "تم إحراز تقدم كبير في التسوية".وأردف أنه تحدث، في الآونة الأخيرة، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دون أن يذكر متى تحدثا بالضبط.ووصف الاجتماعات الأخيرة التي عُقدت في ألمانيا، بشأن عملية السلام في أوكرانيا، بأنها "مثمرة للغاية".وأضاف تاسك للصحفيين، يوم أمس الاثنين: "لا أستطيع القول إن الأمريكيين قد حددوا بوضوح توقعاتهم بشأن التنازلات المحتملة، إذ أكد السيد ويتكوف ( ستيف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب) والسيد كوشنر (صهر ترامب)، مرارًا وتكرارًا، أن هذا القرار يجب أن يكون لأوكرانيا وحدها".ولفت رئيس الوزراء البولندي إلى أنه "إذا كانت هناك ضمانات (لكييف)، فمن ناحية أخرى، هناك تنازلات. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يرونها لإقناع روسيا بالموافقة على مثل هذا الاتفاق".
https://sarabic.ae/20251215/ترامب-اجتماعات-الوفود-الأمريكية-والأوروبية-والأوكرانية-في-برلين-كانت-جيدة-جدا-1108201903.html
https://sarabic.ae/20251216/الخارجية-الروسية-موسكو-مستعدة-للتشاور-مع-يريفان-بشأن-معايير-مبادرة-طريق-ترامب-1108207225.html
واشنطن
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106048374_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1de1f63b61eb629c5649b9c30f65523f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, دونالد ترامب, واشنطن, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, دونالد ترامب, واشنطن, أخبار أوكرانيا
ترامب: أوكرانيا خسرت أجزاء من أراضيها والصراع أقرب إلى نهايته من أي وقت مضى
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول "الجانب الإقليمي" لتسوية النزاع الأوكراني، بأن "أوكرانيا خسرت بالفعل أجزاءً من أراضيها".
وقال ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض: "حسنًا، لقد خسروا تلك الأراضي بالفعل، بصراحة، لقد خسروا الأراضي
".
وفي الوقت ذاته، أعرب ترامب عن رأيه بأن الصراع الأوكراني يقترب من الحل، وأنه "تم إحراز تقدم كبير في التسوية".
وقال: "أعتقد أننا أقرب الآن من أي وقت مضى (لإنهاء الصراع في أوكرانيا)".
وأكد الرئيس الأمريكي التزام موسكو بحل الأزمة، ورأى أن "أطراف النزاع ستتمكن من تقريب مواقفها".
وأردف أنه تحدث، في الآونة الأخيرة، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دون أن يذكر متى تحدثا بالضبط.
ووصف الاجتماعات الأخيرة التي عُقدت في ألمانيا، بشأن عملية السلام في أوكرانيا، بأنها "مثمرة للغاية".
وفي سياق متصل، صرح رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، بأن "التنازلات الإقليمية الأوكرانية، جزء من شروط الولايات المتحدة لضمان اتفاقية سلام بين موسكو وكييف".
وأضاف تاسك للصحفيين، يوم أمس الاثنين: "لا أستطيع القول إن الأمريكيين قد حددوا بوضوح توقعاتهم بشأن التنازلات المحتمل
ة، إذ أكد السيد ويتكوف ( ستيف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب) والسيد كوشنر (صهر ترامب)، مرارًا وتكرارًا، أن هذا القرار يجب أن يكون لأوكرانيا وحدها".
وتابع: "إنهم يريدون تسهيل عملية التفاوض، لا إجبار أوكرانيا، ولا يعتزمون الضغط على أوكرانيا أو إجبارها على تقديم أي تنازلات. لكنهم يقولون ببساطة، وإن لم يتفق جميع الأوروبيين مع هذا الرأي، إن التنازلات الإقليمية يجب أن تكون عنصرًا من عناصر أي اتفاقية مستقبلية".
ولفت رئيس الوزراء البولندي إلى أنه "إذا كانت هناك ضمانات (لكييف)، فمن ناحية أخرى، هناك تنازلات. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يرونها لإقناع روسيا بالموافقة على مثل هذا الاتفاق
".