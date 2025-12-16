ترامب: أوكرانيا خسرت أجزاء من أراضيها والصراع أقرب إلى نهايته من أي وقت مضى

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب: أوكرانيا خسرت أجزاء من أراضيها والصراع أقرب إلى نهايته من أي وقت مضى
ترامب: أوكرانيا خسرت أجزاء من أراضيها والصراع أقرب إلى نهايته من أي وقت مضى
ترامب: أوكرانيا خسرت أجزاء من أراضيها والصراع أقرب إلى نهايته من أي وقت مضى

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول "الجانب الإقليمي" لتسوية النزاع الأوكراني، بأن "أوكرانيا خسرت بالفعل أجزاءً من أراضيها".
وقال ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض: "حسنًا، لقد خسروا تلك الأراضي بالفعل، بصراحة، لقد خسروا الأراضي".
وفي الوقت ذاته، أعرب ترامب عن رأيه بأن الصراع الأوكراني يقترب من الحل، وأنه "تم إحراز تقدم كبير في التسوية".

وقال: "أعتقد أننا أقرب الآن من أي وقت مضى (لإنهاء الصراع في أوكرانيا)".

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: اجتماعات الوفود الأمريكية والأوروبية والأوكرانية في برلين كانت جيدة جدا
أمس, 20:43 GMT

وأكد الرئيس الأمريكي التزام موسكو بحل الأزمة، ورأى أن "أطراف النزاع ستتمكن من تقريب مواقفها".

وأردف أنه تحدث، في الآونة الأخيرة، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دون أن يذكر متى تحدثا بالضبط.
ووصف الاجتماعات الأخيرة التي عُقدت في ألمانيا، بشأن عملية السلام في أوكرانيا، بأنها "مثمرة للغاية".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للتشاور مع يريفان بشأن معايير مبادرة "طريق ترامب"
06:04 GMT

وفي سياق متصل، صرح رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، بأن "التنازلات الإقليمية الأوكرانية، جزء من شروط الولايات المتحدة لضمان اتفاقية سلام بين موسكو وكييف".

وأضاف تاسك للصحفيين، يوم أمس الاثنين: "لا أستطيع القول إن الأمريكيين قد حددوا بوضوح توقعاتهم بشأن التنازلات المحتملة، إذ أكد السيد ويتكوف ( ستيف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب) والسيد كوشنر (صهر ترامب)، مرارًا وتكرارًا، أن هذا القرار يجب أن يكون لأوكرانيا وحدها".

وتابع: "إنهم يريدون تسهيل عملية التفاوض، لا إجبار أوكرانيا، ولا يعتزمون الضغط على أوكرانيا أو إجبارها على تقديم أي تنازلات. لكنهم يقولون ببساطة، وإن لم يتفق جميع الأوروبيين مع هذا الرأي، إن التنازلات الإقليمية يجب أن تكون عنصرًا من عناصر أي اتفاقية مستقبلية".

ولفت رئيس الوزراء البولندي إلى أنه "إذا كانت هناك ضمانات (لكييف)، فمن ناحية أخرى، هناك تنازلات. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يرونها لإقناع روسيا بالموافقة على مثل هذا الاتفاق".
