الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للتشاور مع يريفان بشأن معايير مبادرة "طريق ترامب"
وأفاد كالوغين في حديث لوكالة "سبوتنيك": "ما تزال تفاصيل المشروع الأرميني الأمريكي قيد الدراسة، ونحن على استعداد للتشاور مع شركائنا الأرمينيين لمناقشة معايير المبادرة وإمكانية مشاركة روسيا فيها".كما أكد كالوغين أن "الجانب الروسي ملتزم بإيجاد حلول لإطلاق البيت الروسي في باكو، بسرعة".وأكد كالوغين: "نحن ملتزمون بإيجاد حلول مقبولة للطرفين من أجل الإسراع في افتتاح البيت الروسي في باكو، الذي أسهم إسهامًا ملموسًا في تعزيز العلاقات بين شعبي بلدينا الصديقين".ووقّعت أذربيجان وأرمينيا، في أغسطس/ آب الماضي، اتفاق سلام بوساطة أمريكية، خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ويشمل الاتفاق منح أمريكا حقوقًا حصرية لتطوير ممر نقل عبر أرمينيا، يربط أذربيجان بمنطقة نخجوان المتاخمة لتركيا.ويمنح الاتفاق واشنطن السيطرة على تطوير ممر "زنغزور" الاستراتيجي في جنوب القوقاز.ويهدف المشروع إلى "تعزيز الاتصال الإقليمي ودعم التعاون الاقتصادي بين الدول المعنية".مستشار خامنئي: سنمنع إنشاء الممر الأمريكي في القوقاز ونرفض نزع سلاح "حزب الله"
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للتشاور مع يريفان بشأن معايير مبادرة "طريق ترامب"

06:04 GMT 16.12.2025
أعلن ميخائيل كالوغين، مدير الإدارة الرابعة لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجانب الروسي مستعد للتشاور مع أرمينيا، بشأن معايير مبادرة "طريق ترامب" والمشاركة الروسية المحتملة فيه.
وأفاد كالوغين في حديث لوكالة "سبوتنيك": "ما تزال تفاصيل المشروع الأرميني الأمريكي قيد الدراسة، ونحن على استعداد للتشاور مع شركائنا الأرمينيين لمناقشة معايير المبادرة وإمكانية مشاركة روسيا فيها".
كما أكد كالوغين أن "الجانب الروسي ملتزم بإيجاد حلول لإطلاق البيت الروسي في باكو، بسرعة".

وقال كالوغين: "نواصل الاتصالات بين وزارتي الخارجية الروسيو والأذربيجانية، بشأن جميع جوانب علاقاتنا، بما في ذلك البُعد الإنساني".

وأكد كالوغين: "نحن ملتزمون بإيجاد حلول مقبولة للطرفين من أجل الإسراع في افتتاح البيت الروسي في باكو، الذي أسهم إسهامًا ملموسًا في تعزيز العلاقات بين شعبي بلدينا الصديقين".
ووقّعت أذربيجان وأرمينيا، في أغسطس/ آب الماضي، اتفاق سلام بوساطة أمريكية، خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويشمل الاتفاق منح أمريكا حقوقًا حصرية لتطوير ممر نقل عبر أرمينيا، يربط أذربيجان بمنطقة نخجوان المتاخمة لتركيا.
وسيُعرف الممر، الذي يمر قرب الحدود الإيرانية، باسم "طريق ترامب للسلام والازدهار الدوليين" (زنغزور)، ويعمل وفق القانون الأرميني.
ويمنح الاتفاق واشنطن السيطرة على تطوير ممر "زنغزور" الاستراتيجي في جنوب القوقاز.
ويهدف المشروع إلى "تعزيز الاتصال الإقليمي ودعم التعاون الاقتصادي بين الدول المعنية".
مستشار خامنئي: سنمنع إنشاء الممر الأمريكي في القوقاز ونرفض نزع سلاح "حزب الله"
