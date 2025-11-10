https://sarabic.ae/20251110/الخارجية-الروسية-موسكو-تعارض-استخدام-الحروب-الهجينة-ضد-دول-أخرى-بما-في-ذلك-أرمينيا-1106952866.html
الخارجية الروسية: موسكو تعارض استخدام "الحروب الهجينة" ضد دول أخرى بما في ذلك أرمينيا
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن روسيا ترفض النهج الغربي المتمثل في شنّ "حروب هجينة" ضد الدول الأخرى.
وقالت زاخاروفا، تعليقًا على تكهنات بعض الخبراء والمسؤولين الأرمينيين بشأن شنّ "حروب هجينة" ضد بلادهم، بأن "موسكو ستبقى دائمًا حليفًا موثوقًا به ليريفان".وأشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، إلى أن تلك الدول الغربية "تدخلت بوقاحة في العمليات السياسية الداخلية، وأججت مشاعر الميدان، وحرمت تبليسي من حرية اختيار مسارها التنموي، وانخرطت في ابتزاز سياسي صريح، مهددةً بحرمانها من آفاقها الأوروبية الوهمية أصلًا. هذا النهج غريب علينا".وختمت زاخاروفا: "نحن مستعدون لمناقشة المخاوف المحتملة لزملائنا الأرمينيين، سواء عبر القنوات البرلمانية أو من خلال المشاورات، التي اقترحناها بين الجهات المعنية. لطالما كانت روسيا، وستبقى، حليفًا موثوقًا لأرمينيا، وستسارع موسكو إلى مساعدة شعبها الشقيق".
