الخارجية الروسية: موسكو تعارض استخدام "الحروب الهجينة" ضد دول أخرى بما في ذلك أرمينيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا .. والكشف عن سجن سري في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:30 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:29 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو للقاهرة استراتيجية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية الروسية: موسكو تعارض استخدام "الحروب الهجينة" ضد دول أخرى بما في ذلك أرمينيا
الخارجية الروسية: موسكو تعارض استخدام "الحروب الهجينة" ضد دول أخرى بما في ذلك أرمينيا
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن روسيا ترفض النهج الغربي المتمثل في شنّ "حروب هجينة" ضد الدول الأخرى. 10.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-10T20:01+0000
2025-11-10T20:01+0000
روسيا
أخبار روسيا
الخارجية الروسية
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وقالت زاخاروفا، تعليقًا على تكهنات بعض الخبراء والمسؤولين الأرمينيين بشأن شنّ "حروب هجينة" ضد بلادهم، بأن "موسكو ستبقى دائمًا حليفًا موثوقًا به ليريفان".وأشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، إلى أن تلك الدول الغربية "تدخلت بوقاحة في العمليات السياسية الداخلية، وأججت مشاعر الميدان، وحرمت تبليسي من حرية اختيار مسارها التنموي، وانخرطت في ابتزاز سياسي صريح، مهددةً بحرمانها من آفاقها الأوروبية الوهمية أصلًا. هذا النهج غريب علينا".وختمت زاخاروفا: "نحن مستعدون لمناقشة المخاوف المحتملة لزملائنا الأرمينيين، سواء عبر القنوات البرلمانية أو من خلال المشاورات، التي اقترحناها بين الجهات المعنية. لطالما كانت روسيا، وستبقى، حليفًا موثوقًا لأرمينيا، وستسارع موسكو إلى مساعدة شعبها الشقيق".
20:01 GMT 10.11.2025
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
© Sputnik . Natalia Seliverstova
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن روسيا ترفض النهج الغربي المتمثل في شنّ "حروب هجينة" ضد الدول الأخرى.
وقالت زاخاروفا، تعليقًا على تكهنات بعض الخبراء والمسؤولين الأرمينيين بشأن شنّ "حروب هجينة" ضد بلادهم، بأن "موسكو ستبقى دائمًا حليفًا موثوقًا به ليريفان".

وأضافت: "دعوني أذكركم بأن مفهوم الحروب الهجينة صاغه وطبّقه فورًا منظرون عسكريون أمريكيون. ومنذ وقت ليس ببعيد، في جورجيا جارة أرمينيا، عادت دول الغرب الجماعي لتظهر بكامل مجدها الهجين".

زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
الخارجية الروسية تعلق على تحريف خطاب ترامب من قبل الـ"بي بي سي"
19:19 GMT
وأشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، إلى أن تلك الدول الغربية "تدخلت بوقاحة في العمليات السياسية الداخلية، وأججت مشاعر الميدان، وحرمت تبليسي من حرية اختيار مسارها التنموي، وانخرطت في ابتزاز سياسي صريح، مهددةً بحرمانها من آفاقها الأوروبية الوهمية أصلًا. هذا النهج غريب علينا".

وأكدت زاخاروفا أن "روسيا احترمت وستبقى تحترم الخيار السيادي لأي شعب"، ونوّهت إلى أن التصريحات حول "حرب هجينة" ضد أرمينيا، تأتي في ظل اضطهاد مؤيدي تطوير العلاقات مع روسيا في الجمهورية الأرمينية.

وختمت زاخاروفا: "نحن مستعدون لمناقشة المخاوف المحتملة لزملائنا الأرمينيين، سواء عبر القنوات البرلمانية أو من خلال المشاورات، التي اقترحناها بين الجهات المعنية. لطالما كانت روسيا، وستبقى، حليفًا موثوقًا لأرمينيا، وستسارع موسكو إلى مساعدة شعبها الشقيق".
