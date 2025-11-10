https://sarabic.ae/20251110/دميترييف-يعلق-على-قيام-بي-بي-سي-بتحريف-خطاب-ترامب-1106922355.html

علّق كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، على استقالة المدير العام لهيئة...

وكتب دميترييف على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "هل سيكون مدراء هيئة الإذاعة البريطانية القادمون أفضل حالا؟ لا تزال هيئة الإذاعة البريطانية تدار من قبل حكومة تشجّع على الهجرة الجماعية، والتحريض على الحروب، والهوية الإلكترونية، والإفراج المبكر عن المجرمين".وأضاف: "غاية ما يمكن للقيادة الجديدة فعله هو ببساطة أن تبذل جهداً أكبر لتجنب الوقوع في فخ تحريفات واضحة للحقيقة، آمل أن أكون مخطئاً".ويوم أمس الأحد، أعلن ديفي وتورنيس استقالتهما عقب انتقادات لهما بسبب تعديل خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وفي وقت لاحق، وصفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت هيئة الإذاعة البريطانية بأنها وسيلة إعلامية كاذبة.ترامب يعرب عن ارتياحه لرحيل قيادة هيئة الإذاعة البريطانية

