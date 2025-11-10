https://sarabic.ae/20251110/دميترييف-يعلق-على-قيام-بي-بي-سي-بتحريف-خطاب-ترامب-1106922355.html
دميترييف يعلق على قيام "بي بي سي" بتحريف خطاب ترامب
علّق كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، على استقالة المدير العام لهيئة...
روسيا
بريطانيا
العالم
أخبار العالم الآن
دونالد ترامب
روسيا, بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب
علّق كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، على استقالة المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية، تيم ديفي، والمديرة التنفيذية ديبورا تورنيس، متسائلاً "هل ستكون القيادة الجديدة أفضل حالا؟".
وكتب دميترييف على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "هل سيكون مدراء هيئة الإذاعة البريطانية القادمون أفضل حالا؟ لا تزال هيئة الإذاعة البريطانية تدار من قبل حكومة تشجّع على الهجرة الجماعية، والتحريض على الحروب، والهوية الإلكترونية، والإفراج المبكر عن المجرمين".
31 ديسمبر 2024, 04:25 GMT
وأضاف: "غاية ما يمكن للقيادة الجديدة فعله هو ببساطة أن تبذل جهداً أكبر لتجنب الوقوع في فخ تحريفات واضحة للحقيقة، آمل أن أكون مخطئاً".
وسبق أن ذكرت صحيفة "التلغراف" أن هيئة الإذاعة البريطانية زيّفت خطاب ترامب في يناير/كانون الثاني 2021، مما خلق انطباعاً بأنه شجّع على أعمال الشغب في الكابيتول.
ويوم أمس الأحد، أعلن ديفي وتورنيس استقالتهما عقب انتقادات لهما بسبب تعديل خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي وقت لاحق، وصفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت هيئة الإذاعة البريطانية بأنها وسيلة إعلامية كاذبة.