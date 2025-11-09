ترامب يعرب عن ارتياحه لرحيل قيادة هيئة الإذاعة البريطانية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:48 GMT
6 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:44 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:47 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الأمم المتحدة تصف الهدنة المقترحة في السودان بـ"الفرصة النادرة".. وإيران تقول إن استئناف المفاوضات النووية مرهون بسلوك الولايات المتحدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا .. والكشف عن سجن سري في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251109/ترامب-يعرب-عن-ارتياحه-لرحيل-قيادة-هيئة-الإذاعة-البريطانية-1106918187.html
ترامب يعرب عن ارتياحه لرحيل قيادة هيئة الإذاعة البريطانية
ترامب يعرب عن ارتياحه لرحيل قيادة هيئة الإذاعة البريطانية
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ارتياحه لنبأ استقالة إدارة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وسط انتقادات لتعديل خطاب الرئيس الأمريكي. 09.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-09T21:39+0000
2025-11-09T21:39+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
بي بي سي
استقالات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105968267_0:0:2742:1543_1920x0_80_0_0_3e348147fdf651164e116dfa5f12abce.jpg
وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في وقت سابق أن المدير العام تيم ديفي والرئيسة التنفيذية ديبورا تورنيس استقالا.وكتب ترامب على مواقع التواصل الإجتماعي : "كبار مسؤولي بي بي سي، بمن فيهم تيم ديفي، رئيسهم، جميعهم يستقيلون أو يطردون لأنهم ضبطوا وهم يشوهون خطابي الممتاز (المثالي!) في السادس من يناير. شكرا لصحيفة التلغراف على كشف هؤلاء "الصحفيين" الفاسدين".في 6 يناير 2021، اقتحم أنصار ترامب، الذي كانت ولايته الرئاسية الأولى على وشك الانتهاء، مبنى الكابيتول لتعطيل التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في نوفمبر 2020. وقد أدى ذلك إلى اعتقالات جماعية. وأصبحت أحداث 6 يناير ذريعة لمحاولة عزل ترامب وعنصرا رئيسيا في محاكمة محاولاته المزعومة لإلغاء انتخابات 2020، وفور تنصيبه للمرة الثانية في عام 2025، وقع ترامب أمرا تنفيذيا بالعفو عن حوالي 1500 شخص أُدينوا باقتحام مبنى الكابيتول. وقد منع العديد من المتهمين في القضية من قبل المحاكم من زيارة واشنطن أو مغادرة الولاية حتى بعد إطلاق سراحهم، ووعد ترامب بدعوتهم إلى البيت الأبيض.ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا
https://sarabic.ae/20241231/استقالة-المدعي-العام-الذي-يحقق-في-اقتحام-الكابيتول-1096350069.html
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, بي بي سي, استقالات
ترامب يعرب عن ارتياحه لرحيل قيادة هيئة الإذاعة البريطانية

21:39 GMT 09.11.2025
© AP Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ارتياحه لنبأ استقالة إدارة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وسط انتقادات لتعديل خطاب الرئيس الأمريكي.
وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في وقت سابق أن المدير العام تيم ديفي والرئيسة التنفيذية ديبورا تورنيس استقالا.
وكتب ترامب على مواقع التواصل الإجتماعي : "كبار مسؤولي بي بي سي، بمن فيهم تيم ديفي، رئيسهم، جميعهم يستقيلون أو يطردون لأنهم ضبطوا وهم يشوهون خطابي الممتاز (المثالي!) في السادس من يناير. شكرا لصحيفة التلغراف على كشف هؤلاء "الصحفيين" الفاسدين".

وذكرت صحيفة التلغراف سابقا أن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" زورت خطاب ترامب في يناير/كانون الثاني 2021، ما أوحى بأنه شجع أعمال الشغب في الكابيتول، ووصفت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بأنها وسيلة إعلامية كاذبة، وذلك بعد تقارير تفيد بتحريفها لمضمون خطاب ترامب قبل اقتحام مبنى الكابيتول في يناير/كانون الثاني 2021.

أنصار ترامب يقتحمون مبنى الكابيتول - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
استقالة المدعي العام الذي حقق في اقتحام مبنى الـ"كابيتول" الأمريكي
31 ديسمبر 2024, 04:25 GMT
في 6 يناير 2021، اقتحم أنصار ترامب، الذي كانت ولايته الرئاسية الأولى على وشك الانتهاء، مبنى الكابيتول لتعطيل التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في نوفمبر 2020.
وقد أدى ذلك إلى اعتقالات جماعية. وأصبحت أحداث 6 يناير ذريعة لمحاولة عزل ترامب وعنصرا رئيسيا في محاكمة محاولاته المزعومة لإلغاء انتخابات 2020، وفور تنصيبه للمرة الثانية في عام 2025، وقع ترامب أمرا تنفيذيا بالعفو عن حوالي 1500 شخص أُدينوا باقتحام مبنى الكابيتول. وقد منع العديد من المتهمين في القضية من قبل المحاكم من زيارة واشنطن أو مغادرة الولاية حتى بعد إطلاق سراحهم، ووعد ترامب بدعوتهم إلى البيت الأبيض.
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا
