ترامب يعرب عن ارتياحه لرحيل قيادة هيئة الإذاعة البريطانية
ترامب يعرب عن ارتياحه لرحيل قيادة هيئة الإذاعة البريطانية
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ارتياحه لنبأ استقالة إدارة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وسط انتقادات لتعديل خطاب الرئيس الأمريكي. 09.11.2025
وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في وقت سابق أن المدير العام تيم ديفي والرئيسة التنفيذية ديبورا تورنيس استقالا.وكتب ترامب على مواقع التواصل الإجتماعي : "كبار مسؤولي بي بي سي، بمن فيهم تيم ديفي، رئيسهم، جميعهم يستقيلون أو يطردون لأنهم ضبطوا وهم يشوهون خطابي الممتاز (المثالي!) في السادس من يناير. شكرا لصحيفة التلغراف على كشف هؤلاء "الصحفيين" الفاسدين".في 6 يناير 2021، اقتحم أنصار ترامب، الذي كانت ولايته الرئاسية الأولى على وشك الانتهاء، مبنى الكابيتول لتعطيل التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في نوفمبر 2020. وقد أدى ذلك إلى اعتقالات جماعية. وأصبحت أحداث 6 يناير ذريعة لمحاولة عزل ترامب وعنصرا رئيسيا في محاكمة محاولاته المزعومة لإلغاء انتخابات 2020، وفور تنصيبه للمرة الثانية في عام 2025، وقع ترامب أمرا تنفيذيا بالعفو عن حوالي 1500 شخص أُدينوا باقتحام مبنى الكابيتول. وقد منع العديد من المتهمين في القضية من قبل المحاكم من زيارة واشنطن أو مغادرة الولاية حتى بعد إطلاق سراحهم، ووعد ترامب بدعوتهم إلى البيت الأبيض.ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا
