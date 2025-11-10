الخارجية الروسية تعلق على تحريف خطاب ترامب من قبل الـ"بي بي سي"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا .. والكشف عن سجن سري في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:30 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:29 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو للقاهرة استراتيجية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251110/الخارجية-الروسية-تعلق-على-تحريف-خطاب-ترامب-من-قبل-الـبي-بي-سي-1106948941.html
الخارجية الروسية تعلق على تحريف خطاب ترامب من قبل الـ"بي بي سي"
الخارجية الروسية تعلق على تحريف خطاب ترامب من قبل الـ"بي بي سي"
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وأمثالها دأبوا على ترويج الأخبار الكاذبة على... 10.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-10T19:19+0000
2025-11-10T19:19+0000
روسيا
بريطانيا
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على "تلغرام": "لقد تمرّست "بي بي سي" وأمثالها على نشر الأكاذيب على نطاق واسع، أي موضوع يمكن أن يصبح مجالا للتلفيق. أصبحت الإغراءات السياسية ومهارات التحرير هي الدافع الرئيسي وراء الصحافة الزائفة".وأضافت: "حتى الآن تبدو الاستقالة على خلفية أكاذيب متعمدة حول حادثة قُتل فيها أشخاص (5 أشخاص قتلوا أثناء اقتحام مبنى الكابيتول) مجرد توبيخ خفيف، حيث أطلق سراح المجرمين دون محاكمة أو تحقيق. وإذا نظرنا إلى كل من ماتوا أيضا بسبب أكاذيب المؤسسة البريطانية الشريرة، المعروفة سابقا باسم "بي بي سي"، فإن الأمر يبدو أشبه بمكافأة. وهذه ليست صدفة أو خطأ بل هي تقليد بريطاني بحت. كانت بداية نهاية الأميرة ديانا مقابلة مع "بي بي سي"، مقابلة مزيفة بنفس القدر، ملطخة بالدماء".وأكدت زاخاروفا أن "ترامب وصف هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بأن أخبارها كاذبة مئة بالمئة"، وأشارت إلى أن "مثل هذا التقييم للمؤسسة البريطانية ربما يكون قد تم بعد الحملة دعائية، التي قامت بها في بوتشا".ويوم أمس الأحد، أعلن المدير العام للهيئة تيم ديفي، والرئيسة التنفيذية ديبورا تورنيس، استقالتهما عقب انتقادات لهما بسبب تعديل خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وفي وقت لاحق، وصفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، هيئة الإذاعة البريطانية بأنها "وسيلة إعلامية كاذبة".ترامب يعرب عن ارتياحه لرحيل قيادة هيئة الإذاعة البريطانيةدميترييف يعلق على قيام "بي بي سي" بتحريف خطاب ترامب
https://sarabic.ae/20251110/دميترييف-يعلق-على-قيام-بي-بي-سي-بتحريف-خطاب-ترامب-1106922355.html
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الروسية تعلق على تحريف خطاب ترامب من قبل الـ"بي بي سي"

19:19 GMT 10.11.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وأمثالها دأبوا على ترويج الأخبار الكاذبة على نطاق واسع.
وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على "تلغرام": "لقد تمرّست "بي بي سي" وأمثالها على نشر الأكاذيب على نطاق واسع، أي موضوع يمكن أن يصبح مجالا للتلفيق. أصبحت الإغراءات السياسية ومهارات التحرير هي الدافع الرئيسي وراء الصحافة الزائفة".

وأشارت زاخاروفا إلى أن الصحفيين في الماضي، بمن فيهم البريطانيون، لو كانوا أحياء لكانوا سيلعنون خلفاءهم، موضحة أن "هؤلاء، مزيفي الحقائق، يعتبرون أنفسهم خارج طائلة العقاب".

وأضافت: "حتى الآن تبدو الاستقالة على خلفية أكاذيب متعمدة حول حادثة قُتل فيها أشخاص (5 أشخاص قتلوا أثناء اقتحام مبنى الكابيتول) مجرد توبيخ خفيف، حيث أطلق سراح المجرمين دون محاكمة أو تحقيق. وإذا نظرنا إلى كل من ماتوا أيضا بسبب أكاذيب المؤسسة البريطانية الشريرة، المعروفة سابقا باسم "بي بي سي"، فإن الأمر يبدو أشبه بمكافأة. وهذه ليست صدفة أو خطأ بل هي تقليد بريطاني بحت. كانت بداية نهاية الأميرة ديانا مقابلة مع "بي بي سي"، مقابلة مزيفة بنفس القدر، ملطخة بالدماء".
بي بي سي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
دميترييف يعلق على قيام "بي بي سي" بتحريف خطاب ترامب
08:16 GMT
وأكدت زاخاروفا أن "ترامب وصف هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بأن أخبارها كاذبة مئة بالمئة"، وأشارت إلى أن "مثل هذا التقييم للمؤسسة البريطانية ربما يكون قد تم بعد الحملة دعائية، التي قامت بها في بوتشا".

وسبق أن ذكرت صحيفة "تلغراف"، أن هيئة الإذاعة البريطانية زيّفت خطاب ترامب، في يناير/ كانون الثاني 2021، ما خلق انطباعًا بأنه شجّع على أعمال الشغب في الكابيتول (الكونغرس).

ويوم أمس الأحد، أعلن المدير العام للهيئة تيم ديفي، والرئيسة التنفيذية ديبورا تورنيس، استقالتهما عقب انتقادات لهما بسبب تعديل خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي وقت لاحق، وصفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، هيئة الإذاعة البريطانية بأنها "وسيلة إعلامية كاذبة".
ترامب يعرب عن ارتياحه لرحيل قيادة هيئة الإذاعة البريطانية
دميترييف يعلق على قيام "بي بي سي" بتحريف خطاب ترامب
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала