https://sarabic.ae/20251110/الخارجية-الروسية-تعلق-على-تحريف-خطاب-ترامب-من-قبل-الـبي-بي-سي-1106948941.html

الخارجية الروسية تعلق على تحريف خطاب ترامب من قبل الـ"بي بي سي"

الخارجية الروسية تعلق على تحريف خطاب ترامب من قبل الـ"بي بي سي"

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وأمثالها دأبوا على ترويج الأخبار الكاذبة على... 10.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-10T19:19+0000

2025-11-10T19:19+0000

2025-11-10T19:19+0000

روسيا

بريطانيا

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg

وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على "تلغرام": "لقد تمرّست "بي بي سي" وأمثالها على نشر الأكاذيب على نطاق واسع، أي موضوع يمكن أن يصبح مجالا للتلفيق. أصبحت الإغراءات السياسية ومهارات التحرير هي الدافع الرئيسي وراء الصحافة الزائفة".وأضافت: "حتى الآن تبدو الاستقالة على خلفية أكاذيب متعمدة حول حادثة قُتل فيها أشخاص (5 أشخاص قتلوا أثناء اقتحام مبنى الكابيتول) مجرد توبيخ خفيف، حيث أطلق سراح المجرمين دون محاكمة أو تحقيق. وإذا نظرنا إلى كل من ماتوا أيضا بسبب أكاذيب المؤسسة البريطانية الشريرة، المعروفة سابقا باسم "بي بي سي"، فإن الأمر يبدو أشبه بمكافأة. وهذه ليست صدفة أو خطأ بل هي تقليد بريطاني بحت. كانت بداية نهاية الأميرة ديانا مقابلة مع "بي بي سي"، مقابلة مزيفة بنفس القدر، ملطخة بالدماء".وأكدت زاخاروفا أن "ترامب وصف هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بأن أخبارها كاذبة مئة بالمئة"، وأشارت إلى أن "مثل هذا التقييم للمؤسسة البريطانية ربما يكون قد تم بعد الحملة دعائية، التي قامت بها في بوتشا".ويوم أمس الأحد، أعلن المدير العام للهيئة تيم ديفي، والرئيسة التنفيذية ديبورا تورنيس، استقالتهما عقب انتقادات لهما بسبب تعديل خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وفي وقت لاحق، وصفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، هيئة الإذاعة البريطانية بأنها "وسيلة إعلامية كاذبة".ترامب يعرب عن ارتياحه لرحيل قيادة هيئة الإذاعة البريطانيةدميترييف يعلق على قيام "بي بي سي" بتحريف خطاب ترامب

https://sarabic.ae/20251110/دميترييف-يعلق-على-قيام-بي-بي-سي-بتحريف-خطاب-ترامب-1106922355.html

بريطانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية