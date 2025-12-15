https://sarabic.ae/20251215/ترامب-اجتماعات-الوفود-الأمريكية-والأوروبية-والأوكرانية-في-برلين-كانت-جيدة-جدا-1108201903.html
ترامب: اجتماعات الوفود الأمريكية والأوروبية والأوكرانية في برلين كانت جيدة جدا
وقال ترامب: "لقد أجريت محادثات طويلة وجيدة للغاية مع قادة ألمانيا وإيطاليا وحلف شمال الأطلسي وفنلندا وفرنسا وبريطانيا، وكذلك النرويج والدنمارك وهولندا المشاركين في المفاوضات لحل النزاع في أوكرانيا، واجتماعات الوفود الأمريكية والأوروبية والأوكرانية في برلين كانت جيدة جدا".وأضاف: "روسيا تريد إنهاء النزاع في أوكرانيا، أجريت العديد من المحادثات مع الرئيس بوتين وروسيا تريد إنهاء النزاع في أوكرانيا".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف عن إحراز تقدم ملحوظ من قبل فرق التفاوض في برلين بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا.يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استقبل في 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في الكرملين، المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي، مؤسس شركة "أفينيتي بارتنرز".وكانت زيارة الممثلين الأمريكيين إلى روسيا، مرتبطة بمناقشة "خطة السلام الأمريكية" لأوكرانيا. ووفقًا لتصريحات الرئيس بوتين، قسّم الجانب الأمريكي النقاط الـ27 للخطة إلى أربع مجموعات، واقترح مناقشتها بشكل منفصل.الكرملين: موقف الولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا حاسم وواقعيلافروف: روسيا تسعى لسلام مستدام بينما أوروبا تريد "استراحة" لتعزيز قوات كييف
وقال ترامب: "لقد أجريت محادثات طويلة وجيدة للغاية مع قادة ألمانيا وإيطاليا وحلف شمال الأطلسي وفنلندا وفرنسا وبريطانيا، وكذلك النرويج والدنمارك وهولندا المشاركين في المفاوضات لحل النزاع في أوكرانيا، واجتماعات الوفود الأمريكية والأوروبية والأوكرانية في برلين كانت جيدة جدا".
وتابع: "الولايات المتحدة أصبحت الآن أقرب لإنهاء النزاع في أوكرانيا، والأطراف المشاركة في التسوية الأوكرانية تغير موقفها أثناء المفاوضات".
وأضاف: "روسيا تريد إنهاء النزاع في أوكرانيا، أجريت العديد من المحادثات مع الرئيس بوتين وروسيا تريد إنهاء النزاع في أوكرانيا".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف عن إحراز تقدم ملحوظ من قبل فرق التفاوض في برلين بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استقبل في 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في الكرملين، المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي، مؤسس شركة "أفينيتي بارتنرز".
وكانت زيارة الممثلين الأمريكيين إلى روسيا، مرتبطة بمناقشة "خطة السلام الأمريكية" لأوكرانيا. ووفقًا لتصريحات الرئيس بوتين، قسّم الجانب الأمريكي النقاط الـ27 للخطة إلى أربع مجموعات، واقترح مناقشتها بشكل منفصل.